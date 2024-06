AperiArt al Museo di Pietrarsa: una serata tra treni storici e musica sotto le stelle

Esplora il fascino del Museo Ferroviario di Pietrarsa in una serata di musica dal vivo e aperitivi con vista sul Golfo di Napoli

Il prossimo venerdì 7 giugno segna l’inizio di un evento esclusivo che combina arte, storia e intrattenimento nel suggestivo scenario del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Situato tra il mare e il Vesuvio, con una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, il museo invita a un’esperienza unica nelle sue storiche sale.

L’evento AperiArt offre ai partecipanti l’opportunità di esplorare liberamente le collezioni di locomotive storiche e i padiglioni dell’ex opificio borbonico, immersi in un ambiente ricco di storia. La serata si arricchisce con un aperitivo servito nell’esclusiva area delle ‘Terrazze Pietrarsa’, dove si potrà godere di un drink accompagnato da una vista senza pari.

Musica dal Vivo con Montegro

Il talento emergente Montegro, noto per la sua versatilità come autore e polistrumentista, si esibirà in un mix di inediti e grandi successi italiani. Famoso per aver scritto “Un’altra adolescenza” per Max Gazzè e per aver recentemente ricevuto una menzione speciale dal Club Tenco, Montegro promette di regalare una serata indimenticabile.

AperiArt si articolerà in due turni per l’aperitivo e la musica:

Turno A: Ingresso alle ore 20.00, con aperitivo e musica dalle 20.30 alle 22.00.

Turno B: Ingresso alle ore 22.00, con aperitivo e musica dalle 22.30 alle 24.00.

Il museo resterà aperto per le visite fino alle 00.30 con chiusura dell’evento alle ore 1.00. Il ciclo di appuntamenti è realizzato in collaborazione con NOMEA, un brand che opera a livello internazionale.

I posti sono limitati e per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria, che può essere effettuata inviando un messaggio WhatsApp al numero 3756139180. Il costo del ticket AperiArt è di €25, che include l’accesso al museo, la musica dal vivo e l’aperitivo.

AperiArt al Museo di Pietrarsa: maggiori informazioni

Quando: Venerdì 7 Giugno

Venerdì 7 Giugno Orari: Turno A: 20.00 (Biglietteria) – 20.30 alle 22.00 (Aperitivo e Musica) Turno B: 22.00 (Biglietteria) – 22.30 alle 24.00 (Aperitivo e Musica)

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, adagiato tra il mare e il Vesuvio

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, adagiato tra il mare e il Vesuvio Prezzo biglietto: €25 (include visita libera al museo, musica live, aperitivo)

€25 (include visita libera al museo, musica live, aperitivo) Contatti e informazioni: Prenotazioni tramite WhatsApp al 3756139180

