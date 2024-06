Concerto delle Orchestre Giovanili Napoletane al Teatro San Carlo

Ph Facebook ScalzaBanda

Duecento ragazzi delle cinque orchestre giovanili napoletane musicali per un’emozionante concerto presso il più antico e bello teatro d’opera del mondo: il Teatro San Carlo di Napoli. A Napoli la musica cambia

Lunedì 3 giugno 2024, alle 18.00, presso il Teatro di San Carlo di Napoli, un concerto da non perdere di cinque orchestre giovanili napoletane per un evento particolare che segna il trionfo e la bellezza della musica. Un concerto emozionante per promuovere le orchestre giovanili e le associazioni che le supportano svolgendo un lavoro straordinario sul territorio.

L’evento è promosso dall’Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della ss. Trinità dei Pellegrini e prodotto dalla Fondazione Il Canto di Virgilio ed è patrocinata da Napoli Città della Musica.

Sul palco del Teatro di San Carlo ci sarà l’esibizione delle seguenti orchestre giovanili della città:

Sanitansemble e Piccola Orchestra di Forcella

Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli con il Coro della Società Polifonica Pietrasanta

Orchestra Musica Libera Tutti di Scampia

Scalzabanda,

Tutte le orchestre si alterneranno sul palco per le singole esibizioni e poi si uniranno tutte nel finale, per l’esecuzione di un brano conclusivo. Un evento straordinario che vedrà protagonisti i quasi duecento ragazzi delle cinque formazioni musicali per un’emozionante esecuzione presso il più antico e bello teatro d’opera del mondo: il Teatro San Carlo di Napoli.

Dove: Teatro di San Carlo

Teatro di San Carlo Quando: lunedì 3 giugno 2024, ore 18:00

lunedì 3 giugno 2024, ore 18:00 Biglietti: Posto unico, 10 euro Acquista i biglietti su Vivaticket (link affiliato)

Posto unico, 10 euro (link affiliato) Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo

