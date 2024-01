3 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 25 al 28 gennaio 2024

Ph Lapis Museum

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo weekend 25 al 28 gennaio 2024, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Il percorso sotterraneo nel centro di Napoli con visita speciale per il “giorno della Memoria”

Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, una data che ci invita a non dimenticare e, soprattutto, a riflettere sul passato per non ripetere gli stessi errori. In occasione di questo anniversario, la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, oggi nota come LAPIS Museum, propone al pubblico una visita guidata al Decumano Sommerso, percorso sotterraneo che racconta la storia di una Napoli che ha resistito alla guerra, attraversando anche le pagine più nere di questa narrazione. Un messaggio di speranza e di pace, che emerge anche dagli ologrammi di Gennaro e Michela nella Sala dei racconti, che narrano la vita negli anni ’40, e che idealmente conclude la Sala dei bombardamenti, rievocando i terribili momenti vissuti da Napoli, senza mai perdere la fiducia nel futuro. Un atteggiamento che da sempre contraddistingue il popolo napoletano. Cuore del percorso sotterraneo più affascinante del centro storico è il Museo dell’Acqua, con cisterne greco-romane e le sue atmosfere suggestive grazie a luci e ruscellamenti, che ospita in questi giorni la collettiva Subterra – L’Impronta dell’Acqua, esposizione con opere site specific di artisti italiani e stranieri. Non mancano gli eventi speciali, come la visita teatralizzata L’Inferno di Dante nel Decumano Sommerso che sabato, 27 gennaio dalle ore 18.30, animerà il percorso. I turni di visita tradizionale dal lunedì al venerdì sono sei: 10.30 – 12.30 – 13.30 – 15.30 – 16.30 – 18.30, cinque nel fine settimana 10.30 – 12.30 – 14.30 – 16.30 – 18.30, durante i quali è possibile esplorare quella “Napoli di sotto” che, insieme alla Napoli di sopra, ha consentito agli antichi e ai napoletani di vivere, costruire e sopravvivere al tempo e agli eventi. Per prenotare basta chiamare il numero 08119230565 tutti i giorni dalle 10.00 alle 14.00, ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp, oppure basta inviare una mail a info@lapismuseum.com indicando il proprio nome, numero di persone, giorno e orario desiderati. E per chi desidera acquistare direttamente il proprio biglietto può farlo direttamente sul sito ufficiale

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, visite guidate 10.30 – 12.30 – 13.30 – 15.30 – 16.30 – 18.30. Nel fine settimana 10.30 – 12.30 – 14,30 -16.30 – 18.30. Per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni.

Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l'orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

Maggiori Informazioni: Museo dell'Acqua e Decumano sotterraneo

Sabato 27 e domenica 28 gennaio – Visite gratuite allo Storico Acquario di Napoli

In occasione dei 150 anni dell’Acquario di Napoli della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” per tutto il week-end di sabato 27 gennaio e domenica 28 gennaio 2024, sarà possibile visitare i siti in maniera gratuita (secondo la capienza strutturale, per un massimo di 80 persone all’ora, secondo gli orari indicati sul sito ufficiale della istituzione). Lo storico acquario pubblico di Napoli, che si trova nella Villa Comunale, è il più antico ancora funzionante. Fu il primo acquario pubblico in Italia perché fu inaugurato, per mostrare gli ecosistemi e la biodiversità del Golfo di Napoli e più in generale del Mediterraneo, dallo zoologo Anton Dohrn nel 1874 dopo solo due anni dalla fondazione della stessa Stazione Zoologica.

La visita è a cura di Stazione Zoologica “Anton Dohrn a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – 80 persone all’ora, secondo gli orari indicati sul sito ufficiale Contributo : visite gratuite

Organizzazione : Stazione Zoologica "Anton Dohrn – Orari e siti – informazioni 081 5833442

Maggiori Informazioni: Stazione Zoologica "Anton Dohrn" Napoli

Sabato 27 gennaio – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio ..

La visita è a cura di Catacombe di Napoli a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : alle ore 15:00 con partenza dalla Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum in Piazzetta Crociferi – Napoli, all’inizio del borgo dei Vergini – Durata: 2 ore e 30 minuti circa.

: alle ore 15:00 con partenza dalla Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum in Piazzetta Crociferi – Napoli, all’inizio del borgo dei Vergini – Durata: 2 ore e 30 minuti circa. Contributo : 16 euro a persona + biglietto ingresso Complesso Monumentale (8€)

: 16 euro a persona + biglietto ingresso Complesso Monumentale (8€) Organizzazione : Catacombe di Napoli – Prenotazione obbligatoria sulla pagina ufficiale

: – Prenotazione obbligatoria sulla pagina ufficiale Maggiori Informazioni: Lux in Fundo

