Visite gratuite per 2 giorni alla Stazione Zoologica Anton Dohrn per i 150 anni dell’Acquario di Napoli

Lo storico acquario pubblico di Napoli in Villa Comunale è il più antico ancora operativo: fu aperto dallo zoologo Anton Dohrn nel 1874 e da allora è sempre in funzione

In occasione dei 150 anni dell’Acquario di Napoli della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” per tutto il week-end di sabato 27 gennaio e domenica 28 gennaio 2024, sarà possibile visitare i siti in maniera gratuita (secondo la capienza strutturale, per un massimo di 80 persone all’ora, secondo gli orari indicati sul sito ufficiale della istituzione).

Lo storico acquario pubblico di Napoli, che si trova nella Villa Comunale, è il più antico ancora funzionante. Fu il primo acquario pubblico in Italia perché fu inaugurato, per mostrare gli ecosistemi e la biodiversità del Golfo di Napoli e più in generale del Mediterraneo, dallo zoologo Anton Dohrn nel 1874 dopo solo due anni dalla fondazione della stessa Stazione Zoologica.

L’Acquario di Napoli è il più antico acquario pubblico in Italia: una giornata per festeggiare

Venerdì 26 gennaio 2024 si festeggeranno i 150 anni dell’Acquario presso la Sala Polifunzionale del Museo Darwin-Dohrn. L’evento avrà inizio alle 9:30 con una breve presentazione della sua storia, del restauro e delle strutture della Stazione Zoologica Anton Dohrn aperte al pubblico e che sono l’Aquarium, il Museo Darwin–Dohrn e il Turtle Point – Centro Ricerche Tartarughe Marine.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, solo per i partecipanti all’evento*, sarà possibile visitare la mostra espositiva allestita in occasione delle celebrazioni “UN MARE DI COLORI -150 anni nell’Aquarium di Napoli”, l’Aquarium e il Museo Darwin-Dohrn. La partecipazione è consentita previa prenotazione via mail all’indirizzo: presidenza@szn.it e fino ad esaurimento posti

