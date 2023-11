Apertura straordinaria serale della Reggia di Caserta a 4 euro e visita speciale alla collezione Terrae Motus

Apertura straordinaria serale degli Appartamenti reali della Reggia di Caserta con biglietto di soli 4 euro dopo le ore 17 con anche visite guidate gratuite alla importante collezione Terrae Motus la grande raccolta di arte contemporanea donata da Lucio Amelio. Una serata speciale per ricordare la tragedia del novembre 1980 che diede spunto a tanti artisti contemporanei per la realizzazione delle loro opere

Giovedì 23 novembre 2023 ci sarà un’apertura straordinaria serale degli Appartamenti reali della Reggia di Caserta in occasione dell’anniversario della tragedia del terremoto del 1980 con ticket di soli 4 euro dopo le ore 17.

Nella serata ci saranno anche visite guidate gratuite alla importante collezione Terrae Motus la grande raccolta di arte contemporanea donata da Lucio Amelio. Per l’occasione gli Appartamenti reali della Reggia di Caserta resteranno aperti in continuità fino alle 23.15, con visite di approfondimento gratuite.

La straordinaria collezione Terrae Motus ospitata nella Reggia di Caserta

Nei giorni successivi alla tragedia del terremoto del 1980, il gallerista Lucio Amelio, già protagonista della scena dell’arte nazionale che aveva portato i grandi autori contemporanei a Napoli rendendo la città un centro internazionale, si recò nelle zone più gravemente colpite e chiamò a raccolta i maggiori più grandi artisti dell’epoca “per trasformare in arte e rendere tangibili le emozioni legate al disastro sismico.”

Tutte le opere poi realizzate furono raccolte nella collezione Terrae Motus che, alla morte di D’Amelio è stata donata alla Reggia di Caserta e oggi è stata riallesta e esposta interamente, con tutte le sue 72 opere, negli Appartamenti reali del Palazzo reale.

I grandi capolavori d’arte contemporanea esposti a Caserta in Terrae Motus

Per l’apertura speciale serale del 23 novembre 2023 nella Reggia di Caserta si potranno ammirare le straordinarie opere in dialogo con gli ambienti settecenteschi e ottocenteschi degli Appartamenti reali.

Tra quelle esposte ci sono capolavori assoluti tra cui “Fate presto” di Andy Warhol, “Italia porta” di Luciano Fabro, “Sussulto” di Mario Schifano, “Terrae Motus in quel tempo” di Mario Merz, “L’altra figura” di Giulio Paolini, “Senza titolo” di Nino Logobardi, “Re uccisi al decadere della forza” di Mimmo Paladino, “Als ob… ’84-I” di Emilio Vedova”, West-ho go (Glut)” di Robert Rauschenberg, “Terremoto in palazzo” di Joseph Beuys, “Hearthquake” di Keith Haring, “Et la terre tremble encore” di Anselm Kiefer, “Static 1982” di Gerhard Richter e “Vesuvius Circle” di Richard Long.

Nel corso di tutta la giornata del prossimo giovedì 23 novembre la reggia di Caserta proporrà visite di approfondimento gratuite alla collezione e ai suoi protagonisti, a cura del personale del Museo e di Opera Laboratori.

I biglietti di ingresso sono disponibili online e in biglietteria.

Dalle ore 17 il costo del titolo di accesso per gli Appartamenti Reali è di 4 euro (+ 1 euro per prevendita su TicketOne).

L'ultimo ingresso agli Appartamenti reali è alle ore 22.15.

Il Teatro di Corte sarà aperto dalle 16.30 alle 19.15, con ultimo accesso alle 18.45.

Il Parco reale e il Giardino Inglese osserveranno gli orari ordinari del mese di novembre.

Maggiori informazioni – Reggia di Caserta

