Festa d’autunno sull’Isola di Nisida a Napoli: passeggiata straordinaria gratuita

Mattinata gratuita sull’isolotto di Nisida con passeggiata guidata tra i sentieri dell’isola normalmente chiusa al pubblico, e un’esposizione delle opere realizzate dai giovani ospitati sull’isola nel laboratorio di metalli NisidArte interno all’Istituto Minorile

Domenica 26 novembre 2023 sull’Isola di Nisida, a Napoli, si terrà “la Festa d’Autunno” una passeggiata tra la natura ed un’esposizione di manufatti artistici. Una mattinata speciale e gratuita sulla bellissima isola, che è normalmente chiusa al pubblico perché Istituto di reclusione per minorenni, durante la quale saranno illustrate le attività che attualmente la animano e la storia e i “luoghi storici, letterari e culturali” che l’hanno vista protagonista nei millenni.

Scopriremo insieme il percorso nella natura che porta al “Sentiero dei poeti” con un’esposizione delle opere realizzate dai giovani nel laboratorio di metalli NisidArte – Officine creative della Fondazione Il meglio di te – Onlus all’interno del Istituto Minorile Di Nisida.

Come partecipare alla Festa d’Autunno a Nisida

La passeggiata verrà effettuata a gruppi e i vari orari disponibili sono alle ore 10 alle 11 e alle 12 con ingresso gratuito, previa registrazione obbligatoria con tutti i dati richiesti, e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ci sarà una passeggiata guidata tra i sentieri dell’isola e la visita un’esposizione delle opere realizzate dai giovani nel laboratorio di metalli NisidArte.

L’isola è una struttura di sicurezza e per accedervi è obbligatorio registrarsi in precedenza e SEGUIRE CON ATTENZIONE TUTTE LE RICHIESTE perché NON saranno prese in considerazione richieste incomplete o con formati diversi.

Troverete tutte le informazioni e le modalità di prenotazione SOLO sul sito ufficiale della Onlus Il meglio di Te che è l’organizzatore dell’evento- Sito ufficiale dell’evento

