PaNeapolis: a Napoli a Piazza Mercato la grande Festa del Pane. Programma completo

Una bella festa gratuita del pane a Piazza Mercato, il cuore della Napoli storica tra convegni, spettacoli, laboratori, esposizioni con circa 30 gazebi di associazioni e varie realtà territoriali. Non mancheranno anche degustazioni e spettacoli con la consulenza artistica di Gianni Simioli ed anche un concerto di Ciro Sciallo ed un altro dei Bottari di Macerata Campania.

Dal 15 al 19 maggio 2024 a Napoli, a Piazza Mercato, si terrà la 1° edizione di PaNeapolis, cinque giorni di eventi ed appuntamenti dedicati al “pane”. Una bella manifestazione ad ingresso libero con protagonista il pane: in piazza oltre 30 stand tra area laboratori e lavorazione, area espositiva, area seminari e spettacoli e concerti.

Non mancheranno anche dibattiti, degustazioni, workshop, presentazioni di libri, competizioni tra scolaresche, giochi di luce, e tanto altro per 5 giorni in Piazza Mercato. L’evento è ad Ingresso gratuito.

A PaNeapolis ingresso gratuito con laboratori, lavorazione, esposizioni, spettacoli e degustazioni

PaNeapolis aprirà mercoledì 15 maggio alle 16.30 e sarà aperta a ingresso libero fino a domenica 19 maggio 2024. PaNeapolis sarà suddivisa in varie aree, una per i convegni, una per gli spettacoli, una per i laboratori, ed una grande area espositiva con circa 30 gazebi dedicate a associazioni, alle varie regioni ed a varie realtà territoriali. Previsti incontri sul pane, degustazioni, laboratori ma anche tanti momenti di incontro e approfondimento sui temi della disabilità, della violenza sulle donne, della prevenzione, dell’aggregazione e della socializzazione.

Il Programma completo degli eventi gratuiti

Mercoledì 15 maggio 2024

Apertura stand enogastronomici: 16.30 – 23.00 (orario continuo)

Ore 16.45 – Inno Nazionale eseguito dall’Ensemble Theaomai – INAUGURAZIONE con taglio del nastro, presenta Gianni Simioli

Ore 16.45 – Apertura al pubblico del Villaggio PaNeapolis: Area lavorazione e cottura di 200 mq. presenti oltre 30 partner e sponsor

Ore 16.45 – Attività laboratoriali a cura dei panificatori: la diversità nella lavorazione del pane con i ragazzi speciali dell’Associazione di volontariato Progetto Pace

Ore 17.00 – Esposizione dei carri e delle sculture realizzate in paglia dagli artisti di Foglianise, dove ogni anno si svolge la Festa del Grano, inserita nei grandi eventi di rilevanza nazionale ed internazionale

Ore 20.00 – *Anima & Animazione* a cura di Davide Scafa di Radio Marte

Ore 21.00 – Concerto “Un Filone Napoletano” a cura dell’ Ensemble Theaomai

Giovedì 16 maggio 2024

Apertura stand enogastronomici: dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 23.00 –

Ore 10.00 – Spazio giochi a cura della Cooperativa sociale Progetto uomo con il suo Ludobus

Ore 11.00 – Seminario a cura del Dipartimento di Agraria della Federico II di Portici – Parteciperanno gli studenti degli Istituti Alberghieri ed Agrari della Città Metropolitana di Napoli

Ore 10.00 – Spazio giochi a cura della Cooperativa sociale Progetto uomo con il suo Ludobus

Ore 11.00 – Seminario a cura del Dipartimento di Agraria della Federico II di Portici – Parteciperanno gli studenti degli Istituti Alberghieri ed Agrari della Città Metropolitana di Napoli

Ore 16.00 – Attività laboratoriali a cura dei panificatori – Parteciperanno: gli alunni dell’I.C. Campo del Moricino; i ragazzi delle Comunità alloggio Artemide e OIKOS e della Cooperativa sociale Bambù

Ore 17.30 – Presentazione del libro “Le Mie Orecchie Parlano” di Alessandro Coppola – Presenti l’autore e la consigliera regionale Roberta Gaeta

Ore 20.00 – Anima & Animazione* a cura di Davide Scafa di Radio Marte

Ore 21.00 – Concerto“Mediterranea – suoni e canti del mondo popolare” a cura del gruppo popolare Gli Antichi Cantori

Venerdì 17 maggio 2024

Apertura stand enogastronomici: dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 23.00

Ore 11.00 – Seminario a cura del Dipartimento di Agraria della Federico II di Portici – Parteciperanno gli studenti degli Istituti Alberghieri ed Agrari della Città Metropolitana di Napoli

Ore 11.00 – Seminario a cura del Dipartimento di Agraria della Federico II di Portici – Parteciperanno gli studenti degli Istituti Alberghieri ed Agrari della Città Metropolitana di Napoli

Ore 11.30 – Spettacolo di burattini della tradizione popolare napoletana “Le Guarattelle” a cura di Roberto Vernetti – Burattinaio

Ore 12.00 – “Serie TV e Teatro: la giusta comunicazione per gli adolescenti” a cura dell’Istituto Comprensivo Campo del Moricino e Asso. Gio. Ca. odv

Ore 16.00 – Attività laboratoriali a cura dei panificatori – Parteciperanno: gli alunni dell’I.C. Campo del Moricino; i ragazzi della Cooperativa sociale Bambù

Ore 17.00 – Evento “Pane e Legalità”, con la partecipazione di coloro che da sempre combattono l’illegalità e familiari di vittime di camorra

Ore 18.30 – Presentazione del libro “Abilmente. Il coraggio di non arrendersi” di Maria Rosaria Ricci – Presenti l’autrice e la consigliera regionale Roberta Gaeta

Ore 20.00 – “Anima & Animazione” a cura di Davide Scafa di Radio Marte

Ore 21.00 – Concerto “Pane e Tammorre” a cura della Compagnia Sole e Luna

Sabato 18 maggio 2024

Apertura stand enogastronomici: dalle 10.00 alle 23.00 (orario continuo)

Spazio giochi a cura di Asso. Gio. Ca. odv con i suoi gonfiabili

Spazio giochi a cura di Asso. Gio. Ca. odv con i suoi gonfiabili

Ore 10.00 – Seminario a cura del Dipartimento di Agraria della Federico II di Portici – Parteciperanno i Panettieri della Provincia di Npoli

Ore 11.30 – Evento: “La Regione Campania incontra il mondo della panificazione: formazione professionale e impiego lavorativo come volano di sviluppo del nostro territorio”

Ore 16.00 – Attività di prevenzione a cura dell’AMD – Associazione Medici Diabetologi della CAMPANIA

Ore 17.30 – Presentazione del libro “ Per averci creduto. Quando il perverso è chi ti cura” di Sandra Pagliuca – Presenti l’autrice, la Consigliera regionale Roberta Gaeta e Susanna Rappucci, Cantautrice e performer

Ore 20.00 – Anima & Animazione* a cura di Davide Scafa di Radio Marte

Ore 21.00 – Concerto “Unplugged” a cura di Ciro Sciallo

Domenica 18 maggio 2024

Apertura stand enogastronomici: dalle 10.00 alle 23.00 (orario continuo)

Spazio giochi con Asso.Gioca e i suoi gonfiabili

Ore 10.00 – La domenica del "Pane fresco": Distribuzione del pane

Ore 10.00 – La domenica del “Pane fresco”: Distribuzione del pane

Ore 10.00 – Attività di prevenzione a cura dell’AMD – Associazione Medici Diabetologi della CAMPANIA

Ore 20.00 – *Anima & Animazione* a cura di Davide Scafa di Radio Marte

Ore 21.00 – Concerto “Pane, Vino, Botti e Bottari” a cura dei Bottari di Macerata Campania

L’evento è organizzato da una rete di associazioni del terzo settore con il patrocinio della Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Dipartimento di Agraria dell’Ateneo Federico II di Napoli, Comune di Foglianise, Fondazione Monti Lattari, Unipan, CSV. Consulenza artistica di Gianni Simioli.

PaNeapolis – Festa del Pane a Napoli

Quando: Dal 15 al 19 maggio 2024; apertura stand: 16:30 – 23:00 (mercoledì), 10:00 – 23:00 (sabato e domenica), 10:00 – 14:00 e 16:00 – 23:00 (giovedì e venerdì)

Dove: Piazza Mercato, Napoli

Biglietti: Ingresso gratuito

Maggiori informazioni: Evento Facebook – PaNeapolis

