Notturno a Pietrarsa: spettacolo itinerante notturno fra i padiglioni del Museo Ferroviario

Uno spettacolo origiale, e da non perdere, che si svolgerà di notte tra i padiglioni del Museo Ferroviario nazionale di Pietrarsa e ci farà rivivere e conoscere tutta la grande storia di questo stupendo luogo

Domenica 12 Novembre 2023, alle 19:30 e alle 21:00, si terrà uno spettacolo particolare e da non perdere dal titolo “Notturno a Pietrarsa”, un bell’evento itinerante fra i padiglioni del grande Museo Ferroviario, che ci farà conoscere la grande storia di questo luogo, dalle origini ai giorni nostri. Il Museo di Pietrarsa per l’occasione effettuerà un’apertura straordinaria notturna.

Gli spettatori saranno accolti da una viaggiatrice dell’800, che farà da file rouge fra tutto ciò che si vedrà durante l’evento. Sarà lei a raccontare la storia e le storie che anticiperanno le scene che si presenteranno ai partecipanti: Re Ferdinando II racconterà della Napoli-Portici, si rivivrà il drammatico eccidio di Pietrarsa con un corto teatrale fra le locomotive, si conoscerà la storia di un mendicante ai tempi del dopoguerra, e tanto, tanto altro.

Uno spettacolo itinerante notturno tra i padiglioni del grande Museo ferroviario

L’evento è organizzato da Karma Arte Cultura Teatro e vede la regia di Antonio Ruocco che ha creato un evento particolare: “Uno spettacolo che ha come tema principale il viaggio. Viaggio inteso come viaggio nella storia, nei ricordi, nella memoria e nel museo. Da re Ferdinando II al drammatico e commovente eccidio di Pietrarsa, passando per la littorina. Uno spettacolo itinerante che è un contenitore di memoria con momenti altamente drammatici, altri più divertenti, altri nostalgici.”

Uno spettacolo che si svolge in un luogo affascinante, come lo definisce Antonio Raia, vicepresidente di Karma, un contenitore di storie che verrà raccontato attraverso altri vari spettacoli che verranno proposti, successivamente, anche all’interno dei treni storici.

Eccezionale il cast dell’evento organizzato da Karma che vede la presenza degli attori Emiliana Bassolino, Ciro Pellegrino, Ciro Scherma e Diego Consiglio, insieme ai figuranti operai Angelo Iannace, Raffaele Pedata, Angelo Imperatore e Antonio Ippolito. I testi e la regia sono di Antonio Ruocco, il direttore di scena è Angelo Imperatore mentre l’organizzatore generale è curata da Antonio Raia. Le musiche popolari sono di Enzo Esposito e Mario Guarino.

Come partecipare allo spettacolo itinerante Notturno a Pietrarsa

Quando: Domenica 12 novembre 2023

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Prezzo biglietto: 17,00€ compreso biglietto d’ingresso al Museo – Ridotto 6-10 anni: € 10,00 – Parcheggio a 50 mt dal Museo.

Contatti e informazioni: Karma Arte Cultura Teatro

