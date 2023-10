Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 26 al 29 ottobre 2023

Photo © Maria Orlova

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Include Contenuto sponsorizzato

Sagre e feste in Campania dal 26 al 29 ottobre 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Piazze della Lumaca a Piana di Monte Verna (CE)

Contenuto sponsorizzato

Grande festa a Piana di Monte Verna il 28 e 29 ottobre 2023 con l’ormai immancabile e sempre più ricca Piazze della Lumaca, quest’anno alla sua 11° edizione della degustazione dedicata alla Chiocciola e portatrice di grande festa, musica, gastronomia con piatti tradizionali e innovativi della Lumaca Helix e molto altro. Un evento di livello internazionale, che viene subito dopo quello svolto a Cherasco (Cuneo), il luogo dove 45 anni fa nasceva la prima organizzazione professionale elicicola. Piana di Monte Verna è oggi la sede nazionale di Confederazione Italiana Elicicoltori, in quanto 17 anni fa nasceva in questo centro campano, sito nel territorio casertano dell’Alto Volturno – COCLÈ – centro elicicolo di allevamento e sperimentazione che per molti anni ha lavorato in prima fila, collaborando con numerose aziende di elicicoltura del Sud Italia e delle Isole, diventando anche la sede dei CONVEGNI diELICICOLTURA, giunti quest’anno alla 11° edizione. La cittadina del casertano diventerà per 2 giorni vetrina internazionale delle manifestazioni dedicate alla lumaca e della Grande Gastronomia. Piazze della Lumaca è una manifestazione nata 11 anni fa, una speciale kermesse gastronomica dedicata al mollusco in cucina. La festa si tiene tra padiglioni, teatro e gazebo al Coperto, nella Villetta Comunale, tra locali e spazi sottostanti piazza XXI Maggio 1860, a Piana di Monte Verna. Il programma completo, il menù e tutte le informazioni sul sito ufficiale Da non perdere. Maggiori informazioni – evento ufficiale

Chocoland la festa del cioccolato a Napoli, al Vomero e poi in in Piazza Municipio

Ritorna a Napoli Chocoland, La Terra dei Golosi, la grande festa del buon cioccolato artigianale che per il 2023 raddoppia e si presenta con due edizioni in due luoghi simbolo della città. Chocoland sarà infatti al Vomero dal 26 ottobre al 1 novembre 2023 e poi ritornerà in città, a piazza Municipio con un’edizione pre-natalizia che si terrà dal 15 al 19 novembre 2023. Chocoland festa del cioccolato

Sapori d’Autunno: tre giorni di grande festa con il buon fusillo cilentano a Fellitto

Anche quest’anno torna nei giorni 27, il 28 e il 29 ottobre 2023 per le antiche strade del borgo di Fellitto, nel Cilento, la grande festa di Sapori d’Autunno, un bel percorso enogastronomico che ci permetterà di riscoprire i buoni sapori tradizionali felittesi e cilentani. Una bella festa in versione autunnale della famosa Sagra del Fusillo Felittese di cui vi abbiamo parlato più volte e che si svolge all’inizio di Agosto a Fellitto fin dal 1976: e quest’anno anche un concerto gratuito di Eugenio Bennato Sapori d’Autunno a Fellitto

Sagra della Castagna del Partenio a Borgo Castello a Cervinara

Dal 28 al 31 ottobre 2023 ci saranno 4 giorni di grande festa nel borgo castello di Cervinara, il caratteristico e piccolo borgo della Valle Caudina, per la 42esima edizione della Sagra della Castagna del Partenio a Cervinara (Av). Una bella festa gastronomica che richiama ogni anno sempre più visitatori a Cervinara in Irpinia dove si potranno gustare le castagne bionde del Partenio, in questa grande sagra che viene organizzata ogni anno nell’ultimo weekend di ottobre dall’associazione Il Mastio in collaborazioni con le altre realtà del territorio. Sagra della Castagna del Partenio

Il sacco di Capua: rievocazione storica in costume d’epoca con visite guidate e tanto altro

Anche quest’anno si terrà a Capua, nei giorni di sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre 2023, la 35esima edizione della rievocazione storica del Sacco di Capua che avrà luogo nell’area dei fossati di Largo Porta Napoli. Il sacco di Capua

Sagra della Castagna e del Vino a Sorbo Serpico (AV)

Da Venerdì 27 a domenica 29 ottobre 2023 si terrà a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino la 39° edizione della Sagra della Castagna e Vino. Un evento che si organizza da quasi 40 anni anni nel cuore dell’autunno in questo borgo dell’Irpinia e che è molto atteso in tutto l’avellinese. Sagra della Castagna e del Vino

Le Domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita nel beneventano

Nell’ultima domenica di ottobre il giorno 29 e poi nelle domeniche del 5,12 e 19 novembre 2023 a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l’evento Le Domeniche dell’Olio, una kermesse gastronomica all’insegna della valorizzazione di uno dei prodotti tipici locali: l’ottimo olio di Cerreto DOP. Le Domeniche dell’Olio

Il Nero di Bagnoli: Sagra del Tartufo Nero e della Castagna a Bagnoli Irpino

Anche nei giorni giorni 27-28-29 Ottobre 2023 ritorna una delle sagre autunnali più attese in Irpinia quella con “Il Nero di Bagnoli”, il buon Tartufo Nero di Bagnoli Irpino. Quest’anno è la 44 edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli e Sagra della Castagna e dei prodotti tipici, che si terrà sempre lungo le caratteristiche stradine del centro storico di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino. Nei due week-end di ottobre, con anche tanti eventi, per non perdere tutte le bontà che saranno presentate in questa attesa 44° edizione, ma attenzione: l’ingresso al paese nelle domeniche 22 e 29 ottobre sarà scaglionato con orari specifici di ingresso per motivi d’ordine pubblico.Tartufo Nero di Bagnoli Irpino

La grande sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina

Prossime date 28 e 29 ottobre. Due grandi piazze e cinque weekend per la grande sagra d’autunno a Roccamonfina, la sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino, che si terrà dal 30 settembre al 29 ottobre 2023 a Roccamonfina Sempre a ingresso gratuito, si terrà nei cinque weekend di ottobre 2023 e prevede degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli e musica con Cugini di Campagna, Almamegretta, Tony Tammaro, Arteteca, Ciccio Merolla, Simone Schettino e tanti altri. E quest’anno raddoppia lo spazio per la grande festa. Sagra della Castagna e del Fungo Porcino

La Sagra del Cinghiale a Dugenta

Si terrà di sera ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 ottobre 2023, con apertura straordinaria di domenica anche a pranzo, la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra del Cinghiale a Dugenta

“Fuori di Zucca” ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli con le zucche di Halloween

Ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino al 5 Novembre 2023 la terza edizione di “Fuori di Zucca“ un evento speciale per piccoli e grandi con un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare, un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. “Fuori di Zucca“

Pumpkin patch: il Giardino delle zucche più grande d’Europa

Fino al 1 novembre 2023 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà anche quest’anno “Il giardino delle zucche” il pumpkin patch più grande d’Europa che, ancora una volta, stupirà adulti e bambini con la sua atmosfera unica. A Pignataro ritroveremo un vero e proprio pezzo di America in provincia di Caserta, Ogni anno il giardino accoglie più di 30mila visitatori provenienti da tutta Italia ed è un luogo bellissimo. Avvolti da un’atmosfera a stelle strisce troveremo il fienile, i tipici carrellini rossi, il furgoncino aperto “pick up” visto in tanti film e serie tv, la fattoria degli animali con l’alpaca, i conigli giganti, i cavallini Shetland e gli asini crociati che danno il latte. La festa d’Autunno per eccellenza si potrà festeggiare nel grande giardino delle zucche dove troveremo oltre 90mila zucche piantate, di ben 58 varietà diverse, è il luogo dove le persone di ogni età possono lasciarsi cullare dall’immaginazione e dove anche gli adulti possono permettersi il lusso di tornare bambini. Pumpkin patch: il Giardino delle zucche

Stregati dai Vicoli nel centro storico di Ponte, nel beneventano

Dal 31 ottobre e 1 novembre 2023 a Ponte, vicino Benevento, si terrà la seconda edizione di “Stregati dai Vicoli” un bell’evento che propone mercatini, degustazioni, intrattenimento, percorsi guidati. Nel centro storico di Ponte (BN) dal il 31 ottobre e il 1 novembre 2023 potremo farci stregare dalla magia dei vicoli del piccolo borgo antico e dal Castello. Organizzato dall’Aps Pro Loco Ad Pontem la 2^ edizione di “Stregati dai vicoli” si propone come l’evento più originale della valle con tanti mercatini, degustazioni e tanto altro. Maggiori informazioni – Stregati dai Vicoli:

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.