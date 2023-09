80° Anniversario delle Quattro Giornate di Napoli: il Programma Completo degli eventi

© Publifoto/LaPresse 25-04-1945 Milano, Italia Interni Nella foto: l'arrivo delle truppe alleate in via Orefici a Milano.

Data importante a Napoli che vedrà la presenza in città del Presidente della Repubblica Mattarella con tanti eventi e iniziative culturali in città per ricordare l’ottantesimo anniversario delle Quattro Giornate

Quest’anno verrà ricordato l’80° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli (27 – 30 settembre 1943) con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e con tanti eventi e iniziative culturali che si affiancheranno alle celebrazioni solenni per ricordare quei giorni. Napoli fu l’unica città in Europa a ribellarsi da sola contro gli occupanti tedeschi e i suoi cittadini anticiparono con la eroica rivolta l’arrivo delle truppe alleate, dando un segnale importante per la lotta di Resistenza.

Il Comune di Napoli oltre alle celebrazioni solenni ha organizzato anche un programma di iniziative culturali nei giorni immediatamente precedenti e successivi alle Quattro Giornate con anche tanti eventi gratuiti cui si potrà partecipare liberamente. Di seguito un estratto dal programma delle prossime iniziative. A fine post il link aggiornato al programma completo.

Eventi e Iniziative in città per le Quattro Giornate di Napoli Settembre-Ottobre 2023

23 SETTEMBRE | ORE 10.30 e 11.30 CERIMONIA ore 10.30: DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO PRESSO LA STELE IN MEMORIA DI SALVO D’ACQUISTO IN PIAZZA CARITÀ ore 11.30: MESSA IN MEMORIA DI SALVO D’ACQUISTO PRESSO LA BASILICA DI SANTA CHIARA Iniziativa dell’Arma dei Carabinieri Piazza Carità – Basilica di Santa Chiara, via Santa Chiara, 49C

| ORE 10.30 e 11.30 CERIMONIA ore 10.30: DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO PRESSO LA STELE IN MEMORIA DI SALVO D’ACQUISTO IN PIAZZA CARITÀ ore 11.30: MESSA IN MEMORIA DI SALVO D’ACQUISTO PRESSO LA BASILICA DI SANTA CHIARA Iniziativa dell’Arma dei Carabinieri Piazza Carità – Basilica di Santa Chiara, via Santa Chiara, 49C 24 SETTEMBRE – 24 OTTOBRE | INAUGURAZIONE 24 SETTEMBRE ORE 10.30-13.30 MOSTRA LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI TRA CRONACA E STORIA Mostra bibliografica e documentaria organizzata dalla Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli e dall’Istituto Campano della Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea “Vera Lombardi” Si ringrazia l’Esercito Italiano per il prestito di materiale d’archivio Aperta dal lunedì al venerdì con visite accompagnate alle ore 12.00 e alle ore 16.00 Biblioteca Nazionale di Napoli – piazza del Plebiscito, 1 Ingresso gratuito per informazioni: bn-na.urp@cultura.gov.it

Mostra bibliografica e documentaria organizzata dalla Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli e dall’Istituto Campano della Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea “Vera Lombardi” Si ringrazia l’Esercito Italiano per il prestito di materiale d’archivio Aperta dal lunedì al venerdì con visite accompagnate alle ore 12.00 e alle ore 16.00 Biblioteca Nazionale di Napoli – piazza del Plebiscito, 1 Ingresso gratuito per informazioni: bn-na.urp@cultura.gov.it 26 SETTEMBRE | ORE 17.00 EDITORIA RESISTENZA/RESISTENZE – primo incontro Presentazione del volume “La guerra non torna di notte” di Vincenza Alfano (ed. Solferino) Organizzato da Comitato Provinciale ANPI Napoli Chiesa di San Severo al Pendino – via Duomo, 286 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

– primo incontro Presentazione del volume “La guerra non torna di notte” di Vincenza Alfano (ed. Solferino) Organizzato da Comitato Provinciale ANPI Napoli Chiesa di San Severo al Pendino – via Duomo, 286 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 26 SETTEMBRE | ORE 18.00 E 20.30 CINEMA QUATTRO GIORNI PER LA LIBERTÀ: NAPOLI 1943 Proiezione in anteprima regionale del docufilm di Massimo Ferrari Produzione Big Sur con Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Documentari, Titanus s.p.a. e Mad Entertainment. Testi di Maurizio de Giovanni, voce di Luisa Ranieri, con Massimiliano Gallo, Marisa Laurito, Cristina Donadio, Peppe Barra, Enzo Gragnaniello. Animazioni di Alessandro Rak e Dario Sansone. Colonna sonora di Antonio Fresa. Evento promosso dal Comune di Napoli e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del progetto “Accade a Napoli” Teatro Mercadante – piazza Municipio Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili Prenotazione obbligatoria (4giornate@teatrodinapoli.it – max 2 persone) Una volta ricevuta la conferma di prenotazione sarà necessario ritirare i titoli d’accesso, entro lunedì 25 settembre, presso le biglietterie del Teatro Mercadante (lun-ven ore 10.30-19.00 e sab ore 10.30-13.00) o del Teatro San Ferdinando (lun-ven ore 10.30-13.30 e 14.00-18.00)

Proiezione in anteprima regionale del docufilm di Massimo Ferrari Produzione Big Sur con Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Documentari, Titanus s.p.a. e Mad Entertainment. Testi di Maurizio de Giovanni, voce di Luisa Ranieri, con Massimiliano Gallo, Marisa Laurito, Cristina Donadio, Peppe Barra, Enzo Gragnaniello. Animazioni di Alessandro Rak e Dario Sansone. Colonna sonora di Antonio Fresa. Evento promosso dal Comune di Napoli e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del progetto “Accade a Napoli” Teatro Mercadante – piazza Municipio Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili Prenotazione obbligatoria (4giornate@teatrodinapoli.it – max 2 persone) Una volta ricevuta la conferma di prenotazione sarà necessario ritirare i titoli d’accesso, entro lunedì 25 settembre, presso le biglietterie del Teatro Mercadante (lun-ven ore 10.30-19.00 e sab ore 10.30-13.00) o del Teatro San Ferdinando (lun-ven ore 10.30-13.30 e 14.00-18.00) 27 SETTEMBRE | ORE 11.00 CERIMONIA RICORDARE PER NON DIMENTICARE Commemorazione delle azioni eroiche di Maddalena Cerasuolo ed Enzo Stimolo, protagonisti delle Quattro Giornate di Napoli Organizzato dalla III Municipalità, dal Comitato Provinciale ANPI sezione Capodimonte e dall’Associazione ViviQuartiere Giardinetti di via Santa Teresa degli Scalzi (in prossimità del Ponte Maddalena Cerasuolo)

Commemorazione delle azioni eroiche di Maddalena Cerasuolo ed Enzo Stimolo, protagonisti delle Quattro Giornate di Napoli Organizzato dalla III Municipalità, dal Comitato Provinciale ANPI sezione Capodimonte e dall’Associazione ViviQuartiere Giardinetti di via Santa Teresa degli Scalzi (in prossimità del Ponte Maddalena Cerasuolo) 27 SETTEMBRE | ORE 16.00 INCONTRO LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI 80 ANNI DOPO Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”. Comitato scientifico: Diego Lazzarich (responsabile), Andrea D’Onofrio, Gabriella Gribaudi Basilica di San Giovanni Maggiore – largo San Giovanni Maggiore Ingresso su invito

Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”. Comitato scientifico: Diego Lazzarich (responsabile), Andrea D’Onofrio, Gabriella Gribaudi Basilica di San Giovanni Maggiore – largo San Giovanni Maggiore Ingresso su invito 27 SETTEMBRE | ORE 18.00 EDITORIA CATERINA COSTA, LA NAVE DEI MISTERI, NAPOLI 28 MARZO 1943 CRONACA DI UNA TRAGEDIA Presentazione del volume di Marco Liguori (ed. De Ferrari) Organizzato da Comitato Provinciale ANPI Napoli Libreria La Feltrinelli – piazza dei Martiri Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Presentazione del volume di Marco Liguori (ed. De Ferrari) Organizzato da Comitato Provinciale ANPI Napoli Libreria La Feltrinelli – piazza dei Martiri Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 27 SETTEMBRE | ORE 19.00 TEATRO LA RESISTENZA NEGATA Performance teatrale di Fortunato Calvino Con (o.a.): Rodolfo Fornario, Enzo Giordano, Francesco Barra, Luigi Credendino, Chiara Vitiello, Rossella Di Lucca, Gregorio Di Paola, Eleonora Flauto. Scena: Gilda Cerullo. Costumi: Annamaria Morelli. Assistente alla regia: Pina Strazzullo. Regia di Fortunato Calvino. Organizzato da Associazione Teatrale Arcoscenico. Auditorium di Bagnoli “Porta del Parco” – via Diocleziano, 341 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Performance teatrale di Fortunato Calvino Con (o.a.): Rodolfo Fornario, Enzo Giordano, Francesco Barra, Luigi Credendino, Chiara Vitiello, Rossella Di Lucca, Gregorio Di Paola, Eleonora Flauto. Scena: Gilda Cerullo. Costumi: Annamaria Morelli. Assistente alla regia: Pina Strazzullo. Regia di Fortunato Calvino. Organizzato da Associazione Teatrale Arcoscenico. Auditorium di Bagnoli “Porta del Parco” – via Diocleziano, 341 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 28 SETTEMBRE | DALLE ORE 10.15 CERIMONIA CERIMONIA DI DEPOSIZIONE DI CORONE D’ALLORO PRESSO IL MAUSOLEO SCHILIZZI DI POSILLIPO , LA LAPIDE COMMEMORATIVA DI PIAZZA BOVIO E LA STELE IN MEMORIA DI SALVO D’ACQUISTO IN PIAZZA CARITÀ Mausoleo Schilizzi di Posillipo – via Belsito, 11 Ingresso Palazzo della Borsa – piazza Bovio, 32 Monumento a Salvo D’Acquisto – piazza Carità

, LA LAPIDE COMMEMORATIVA DI PIAZZA BOVIO E LA STELE IN MEMORIA DI SALVO D’ACQUISTO IN PIAZZA CARITÀ Mausoleo Schilizzi di Posillipo – via Belsito, 11 Ingresso Palazzo della Borsa – piazza Bovio, 32 Monumento a Salvo D’Acquisto – piazza Carità 28 SETTEMBRE | INGRESSI: ORE 11.30 E 16.30 VISITE GUIDATE PALAZZO REALE: DANNI DI GUERRA E RESTAURI. UNA STORIA PER IMMAGINI DAL 1943 AGLI ANNI CINQUANTA . Visite guidate alla mostra Palazzo Reale di Napoli – piazza del Plebiscito, 1 Per info e prenotazioni: 4giornatedinapoli@gmail.com

. Visite guidate alla mostra Palazzo Reale di Napoli – piazza del Plebiscito, 1 Per info e prenotazioni: 4giornatedinapoli@gmail.com 28 SETTEMBRE | INAUGURAZIONE ORE 13.00 MOSTRA HERCULES ALLA GUERRA Organizzato da MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione con Comitato Provinciale ANPI Napoli MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli – piazza Museo Nazionale, 19

Organizzato da MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione con Comitato Provinciale ANPI Napoli MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli – piazza Museo Nazionale, 19 28 SETTEMBRE | ORE 17.00 EDITORIA LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI. QUASI UN DIARIO Presentazione del volume di Ciro Raia (ed. Guida) Intervengono: Gianfranco Pagliarulo, Antonella Orefice, Sara Cucciolito, Paolo Giulierini MANN- Museo Archeologico Nazionale di Napoli – piazza Museo Nazionale, 19

Presentazione del volume di Ciro Raia (ed. Guida) Intervengono: Gianfranco Pagliarulo, Antonella Orefice, Sara Cucciolito, Paolo Giulierini MANN- Museo Archeologico Nazionale di Napoli – piazza Museo Nazionale, 19 28 SETTEMBRE | ORE 17.00 INCONTRO NAPULE S’È SCETATA ! Un altro racconto delle Quattro Giornate attraverso la musica, gli ospedali sotto le bombe, le ferite e il tifo petecchiale. Storie toccanti dalle corsie ospedaliere, intervallate da letture sul tema e musica d’epoca. Incontro condotto da Francesco Rondinella. Partecipano: Bernardina Moriconi, Gennaro Rispoli, Sergio Savastano, Chiara Di Girolamo, Scuola Italiana di Comix, Dino Galiani, WSP-Wildstyle Project Organizzato da Museo delle Arti Sanitarie e Associazione A.M. Moriconi Ex Ospedale di Santa Maria della Pace – via dei Tribunali, 227 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Si consiglia la prenotazione (tel. 081.440647 – info@ilfarodippocrate.it)

! Un altro racconto delle Quattro Giornate attraverso la musica, gli ospedali sotto le bombe, le ferite e il tifo petecchiale. Storie toccanti dalle corsie ospedaliere, intervallate da letture sul tema e musica d’epoca. Incontro condotto da Francesco Rondinella. Partecipano: Bernardina Moriconi, Gennaro Rispoli, Sergio Savastano, Chiara Di Girolamo, Scuola Italiana di Comix, Dino Galiani, WSP-Wildstyle Project Organizzato da Museo delle Arti Sanitarie e Associazione A.M. Moriconi Ex Ospedale di Santa Maria della Pace – via dei Tribunali, 227 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Si consiglia la prenotazione (tel. 081.440647 – info@ilfarodippocrate.it) 28 SETTEMBRE | ORE 18.00 EDITORIA RESISTENZA, MEMORIA E LIBERTÀ Presentazione di volumi dedicati alle Quattro Giornate di Napoli: – “Napoli settembre 1943”, raccolta di giudizi, descrizioni e riflessioni sul tema a cura dell’Istituto Campano della Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea “Vera Lombardi” – “Fango e Cenere”, graphic novel di Stefano Doriano e Marco Orlando, curato dalla Scuola Italiana di Comix, edito da Homo Scrivens e prodotto da Napulitana. Con interventi di Mario Punzo e Stefano D’Oriano – “Resistenza, sempre”, trilogia di Nunzia Gionfriddo (Kairòs Edizioni). Con letture di Mario Mauro e musiche di Davide Mauro. Interviene, con l’autrice, Nino Daniele. Sala del Capitolo del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore – vico San Domenico Maggiore, 18 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Presentazione di volumi dedicati alle Quattro Giornate di Napoli: – “Napoli settembre 1943”, raccolta di giudizi, descrizioni e riflessioni sul tema a cura dell’Istituto Campano della Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea “Vera Lombardi” – “Fango e Cenere”, graphic novel di Stefano Doriano e Marco Orlando, curato dalla Scuola Italiana di Comix, edito da Homo Scrivens e prodotto da Napulitana. Con interventi di Mario Punzo e Stefano D’Oriano – “Resistenza, sempre”, trilogia di Nunzia Gionfriddo (Kairòs Edizioni). Con letture di Mario Mauro e musiche di Davide Mauro. Interviene, con l’autrice, Nino Daniele. Sala del Capitolo del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore – vico San Domenico Maggiore, 18 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 28 SETTEMBRE | ORE 20.00 INCONTRO 1940-1945: IL MUSEO E LA GUERRA ATTRAVERSO LE PAGINE DEL TACCUINO NAPOLETANO DI AMEDEO MAIURI A cura di Andrea Milanese con Alessandro Gioia. Letture di accompagnamento di Angela Luppino Organizzato da MANN- Museo Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione con Comitato Provinciale ANPI Napoli MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli – – piazza Museo Nazionale, 19

A cura di Andrea Milanese con Alessandro Gioia. Letture di accompagnamento di Angela Luppino Organizzato da MANN- Museo Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione con Comitato Provinciale ANPI Napoli MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli – – piazza Museo Nazionale, 19 28 SETTEMBRE | ORE 21.00 MUSICA LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI Percorso sonoro e musicale di Marco Zurzolo Iniziativa in collaborazione con la IV Municipalità di Napoli Ex Ospedale di Santa Maria della Pace – via dei Tribunali, 227 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Percorso sonoro e musicale di Marco Zurzolo Iniziativa in collaborazione con la IV Municipalità di Napoli Ex Ospedale di Santa Maria della Pace – via dei Tribunali, 227 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 29 SETTEMBRE | ORE 17.30 EDITORIA NOVANTASEI ORE Presentazione del romanzo di Gregorio Rucco (ed. I libri diIcaro) Organizzato dalla III Municipalità di Napoli, a cura dell’Associazione ViviQuartiere Casa dello Scugnizzo – piazzetta San Gennaro a Materdei, 3 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Presentazione del romanzo di Gregorio Rucco (ed. I libri diIcaro) Organizzato dalla III Municipalità di Napoli, a cura dell’Associazione ViviQuartiere Casa dello Scugnizzo – piazzetta San Gennaro a Materdei, 3 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 29 SETTEMBRE | ORE 18.00 TEATRO IN-VISIBILI. STORIE DETTE E NON DETTE Performance teatrale. Prodotto e organizzato da Associazione f.pl. – femminile plurale Ideazione e cura: Marina Rippa e Francesca Marone. Messinscena: Marina Rippa. Elementi di scena: Monica Costigliola. Con: Amelia Patierno, Angelo Raffaele Dragone, Anna Liguori, Anna Manzo, Anna Marigliano, Annamaria Langella, Antonella Esposito, Domenica D’Angelo, Fabiana Russo, Giusy Esposito, Ilaria De Crescenzo, Iolanda Vasquez, Ludovica Pancione, Marta Papulino, Melina De Luca, Patrizia lorio, Roberta Palladino, Rosa Tarantino, Rosalba Fiorentino, Rosy Torre, Rosetta Lima, Susy Cerasuolo, Susy Martino, Valeria Tortora Cortile e chiostro del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore – vico San Domenico Maggiore, 18 Ingresso libero fino a raggiungimento limite massimo consentito

Performance teatrale. Prodotto e organizzato da Associazione f.pl. – femminile plurale Ideazione e cura: Marina Rippa e Francesca Marone. Messinscena: Marina Rippa. Elementi di scena: Monica Costigliola. Con: Amelia Patierno, Angelo Raffaele Dragone, Anna Liguori, Anna Manzo, Anna Marigliano, Annamaria Langella, Antonella Esposito, Domenica D’Angelo, Fabiana Russo, Giusy Esposito, Ilaria De Crescenzo, Iolanda Vasquez, Ludovica Pancione, Marta Papulino, Melina De Luca, Patrizia lorio, Roberta Palladino, Rosa Tarantino, Rosalba Fiorentino, Rosy Torre, Rosetta Lima, Susy Cerasuolo, Susy Martino, Valeria Tortora Cortile e chiostro del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore – vico San Domenico Maggiore, 18 Ingresso libero fino a raggiungimento limite massimo consentito 29 SETTEMBRE | ORE 18.00 E ORE 22.00 INCONTRO/MUSICA FESTA NAZIONALE DELLA RISCOSSA POPOLARE ore 18.00: Dibattito Pubblico LA RESISTENZA DI IERI E DI OGGI ore 22.00: CONCERTO DEI 99 POSSE E DJ-SET A CURA DE LA BANCARELLA DEL TERRONE Iniziativa promossa dalla VI Municipalità di Napoli in collaborazione con Anpi, Associazione Resistenza e Edizioni Rapporti Sociali Parco di Villa Salvetti – via Sesto Fiorentino Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

ore 18.00: Dibattito Pubblico LA RESISTENZA DI IERI E DI OGGI ore 22.00: CONCERTO DEI 99 POSSE E DJ-SET A CURA DE LA BANCARELLA DEL TERRONE Iniziativa promossa dalla VI Municipalità di Napoli in collaborazione con Anpi, Associazione Resistenza e Edizioni Rapporti Sociali Parco di Villa Salvetti – via Sesto Fiorentino Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 29 SETTEMBRE | ORE 20.00 MUSICA LE 4 GIORNATE DI NAPOLI Azione coreografico-musicale della Nuova Orchestra Scarlatti Direttore Giuseppe Galiano. Coreografie inedite a cura di ArtGarage realizzate da Emma Cianchi. Musiche di D. Cimarosa, C. Rustichelli, G. Panariello et al. Cortile delle Statue dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – via Paladino, 39 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Azione coreografico-musicale della Nuova Orchestra Scarlatti Direttore Giuseppe Galiano. Coreografie inedite a cura di ArtGarage realizzate da Emma Cianchi. Musiche di D. Cimarosa, C. Rustichelli, G. Panariello et al. Cortile delle Statue dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – via Paladino, 39 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 30 SETTEMBRE | ORE 11.00 CERIMONIA OMAGGIO AI CADUTI DELLE QUATTRO GIORNATE A CAPODIMONTE Cerimonia commemorativa organizzata dalla III Municipalità di Napoli, dall’Anpi sezione di Capodimonte, dall’Associazione Arma Aeronautica e dall’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte. Emiciclo di Porta Piccola – via Lucio Amelio – Porta Piccola del Real Bosco di Capodimonte

Cerimonia commemorativa organizzata dalla III Municipalità di Napoli, dall’Anpi sezione di Capodimonte, dall’Associazione Arma Aeronautica e dall’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte. Emiciclo di Porta Piccola – via Lucio Amelio – Porta Piccola del Real Bosco di Capodimonte 30 SETTEMBRE | ORE 11.30 LABORATORIO DIDATTICO PER FAMIGLIE LA GUERRA NELL’ARTE: L’ARTE CONTRO LA GUERRA Organizzato da Associazione Zap! a cura di Sarah Galmuzzi per “L’arte contemporanea spiegata ai bambini”. Il laboratorio, che proporrà una riflessione sul tema della guerra attraverso una narrazione per immagini che si articolerà tra graffiti, murales, dipinti, installazioni, fotografie e tanto altro, è rivolto a famiglie con bambini dai 6 anni in poi. Piccolo Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore – vico San Domenico Maggiore, 18 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili Si consiglia la prenotazione (4giornatedinapoli@gmail.com)

Organizzato da Associazione Zap! a cura di Sarah Galmuzzi per “L’arte contemporanea spiegata ai bambini”. Il laboratorio, che proporrà una riflessione sul tema della guerra attraverso una narrazione per immagini che si articolerà tra graffiti, murales, dipinti, installazioni, fotografie e tanto altro, è rivolto a famiglie con bambini dai 6 anni in poi. Piccolo Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore – vico San Domenico Maggiore, 18 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili Si consiglia la prenotazione (4giornatedinapoli@gmail.com) 30 SETTEMBRE | ORE 18.00 TEATRO ORGOGLIO 43 Spettacolo teatrale diretto da Gianni Sallustro Un percorso tra le testimonianze storiche, momenti corali e video che ripercorrono le tappe salienti delle Quattro Giornate di Napoli. Organizzato da Talentum Production con l’Accademia vesuviana del teatro del cinema di Gianni Sallustro TIN-Teatro Instabile Napoli – vico del Fico al Purgatorio, 38 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili Si consiglia la prenotazione (tel. 081.5289461 – info@teatroinstabilenapoli.it)

43 Spettacolo teatrale diretto da Gianni Sallustro Un percorso tra le testimonianze storiche, momenti corali e video che ripercorrono le tappe salienti delle Quattro Giornate di Napoli. Organizzato da Talentum Production con l’Accademia vesuviana del teatro del cinema di Gianni Sallustro TIN-Teatro Instabile Napoli – vico del Fico al Purgatorio, 38 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili Si consiglia la prenotazione (tel. 081.5289461 – info@teatroinstabilenapoli.it) 30 SETTEMBRE | ORE 18.00 E ORE 22.00 INCONTRO/MUSICA FESTA NAZIONALE DELLA RISCOSSA POPOLARE ore 18.00: Dibattito Pubblico NON PIÙ UN PASSO INDIETRO ore 22.00: CONCERTO DI TONY TAMMARO E DJ-SET Iniziativa promossa dalla VI Municipalità di Napoli in collaborazione con Anpi, Associazione Resistenza e Edizioni Rapporti Sociali Parco di Villa Salvetti – via Sesto Fiorentino Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

FESTA NAZIONALE DELLA RISCOSSA POPOLARE ore 18.00: Dibattito Pubblico NON PIÙ UN PASSO INDIETRO ore 22.00: CONCERTO DI TONY TAMMARO E DJ-SET Iniziativa promossa dalla VI Municipalità di Napoli in collaborazione con Anpi, Associazione Resistenza e Edizioni Rapporti Sociali Parco di Villa Salvetti – via Sesto Fiorentino Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 30 SETTEMBRE | ORE 19.00 TEATRO IL DUCE DELINQUENTE di e con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia con musiche dal vivo di Giovanna Famulari Organizzato da Teatro di Napoli – Teatro Nazionale Teatro Mercadante – piazza Municipio Ingresso euro 10.00. Per info e prenotazioni: biglietteria@teatrodinapoli.it

2 OTTOBRE | ORE 9.00 CORTEO CORTEO STORICO SCOLASTICO Organizzato da Comitato Provinciale ANPI Napoli L.C.S. “Adolfo Pansini” – piazza Quattro Giornate

Organizzato da Comitato Provinciale ANPI Napoli L.C.S. “Adolfo Pansini” – piazza Quattro Giornate 2 OTTOBRE | ORE 10.00 CERIMONIA INTITOLAZIONE DEI GIARDINI DI PIAZZA QUATTRO GIORNATE AL PARTIGIANO ANTONIO AMORETTI (Napoli, 1927-2022) Piazza Quattro Giornate

(Napoli, 1927-2022) Piazza Quattro Giornate 4 OTTOBRE | ORE 10.00 VISITA GUIDATA CAPODIMONTE 1943-2023 Percorso guidato sui Luoghi della Memoria a Capodimonte Organizzato dalla III Municipalità di Napoli, dall’Anpi sezione di Capodimonte e dall’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte Borgo di Porta Piccola Partecipazione libera

Percorso guidato sui Luoghi della Memoria a Capodimonte Organizzato dalla III Municipalità di Napoli, dall’Anpi sezione di Capodimonte e dall’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte Borgo di Porta Piccola Partecipazione libera 6 OTTOBRE | ORE 9.30 CERIMONIA CONFERIMENTO DELLA CROCE D’ORO AL MERITO DELL’ARMA DEI CARABINIERI AL GONFALONE DELLA CITTÀ DI NAPOLI Iniziativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Piazza del Plebiscito

AL MERITO DELL’ARMA DEI CARABINIERI AL GONFALONE DELLA CITTÀ DI NAPOLI Iniziativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Piazza del Plebiscito 8 OTTOBRE | ORE 10.30 EDITORIA ANTIFASCISTI ADESSO… PERCHÉ NON È ANCORA FINITA Presentazione del volume di Gianfranco Pagliarulo (ed. Mimesis) Intervengono Luigi Mascilli Migliorini, Nino Daniele, Ciro Raia. Organizzato da Comitato Provinciale ANPI Napoli in collaborazione con Archivio di Stato di Napoli Archivio di Stato di Napoli – piazzetta del Grande Archivio, 5 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Presentazione del volume di Gianfranco Pagliarulo (ed. Mimesis) Intervengono Luigi Mascilli Migliorini, Nino Daniele, Ciro Raia. Organizzato da Comitato Provinciale ANPI Napoli in collaborazione con Archivio di Stato di Napoli Archivio di Stato di Napoli – piazzetta del Grande Archivio, 5 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 10 OTTOBRE | ORE 17.00 EDITORIA RESISTENZA/RESISTENZE – secondo incontro Presentazione del volume “Vincenzina ora lo sa” di Maria Rosaria Selo (ed. Rizzoli) Organizzato da Comitato Provinciale ANPI Napoli Chiesa di San Severo al Pendino – via Duomo, 286 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

– secondo incontro Presentazione del volume “Vincenzina ora lo sa” di Maria Rosaria Selo (ed. Rizzoli) Organizzato da Comitato Provinciale ANPI Napoli Chiesa di San Severo al Pendino – via Duomo, 286 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 13 OTTOBRE | ORE 12.30 INCONTRO PRESENTAZIONE DELLA 1ª EDIZIONE DEL CONCORSO SCOLASTICO “FRANCESCO RUOTOLO ” Iniziativa dedicata all’attivista e consigliere alla Memoria Francesco Ruotolo. Organizzata dalla III Municipalità di Napoli e dall’Anpi sezione di Capodimonte Sala Consiliare della III Municipalità di Napoli – via Lieti, 97 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

” Iniziativa dedicata all’attivista e consigliere alla Memoria Francesco Ruotolo. Organizzata dalla III Municipalità di Napoli e dall’Anpi sezione di Capodimonte Sala Consiliare della III Municipalità di Napoli – via Lieti, 97 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 16 OTTOBRE | ORE 10.00 E ORE 12.00 CORTEO VI CORTEO STORICO SCOLASTICO A CAPODIMONTE Il corteo di studenti e docenti attraverserà i Luoghi della Memoria di Capodimonte, ripercorrendo gli avvenimenti salienti accaduti nel quartiere durante le Quattro Giornate di Napoli. Organizzato dalla III Municipalità di Napoli, dall’Anpi sezione di Capodimonte e dall’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte Porta Piccola, Real Bosco di Capodimonte e Borgo di Porta Piccola Partecipazione previa prenotazione fino a raggiungimento limite massimo consentito Per info e prenotazioni: Anpi sezione di Capodimonte (tel. 320.9431770)

Il corteo di studenti e docenti attraverserà i Luoghi della Memoria di Capodimonte, ripercorrendo gli avvenimenti salienti accaduti nel quartiere durante le Quattro Giornate di Napoli. Organizzato dalla III Municipalità di Napoli, dall’Anpi sezione di Capodimonte e dall’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte Porta Piccola, Real Bosco di Capodimonte e Borgo di Porta Piccola Partecipazione previa prenotazione fino a raggiungimento limite massimo consentito Per info e prenotazioni: Anpi sezione di Capodimonte (tel. 320.9431770) 25 OTTOBRE | ORE 10.30 EDITORIA 8 SETTEMBRE 1943-25 APRILE 1945. LA RESISTENZA DEI MILITARI IN ITALIA: UN LUNGO PERCORSO FINO ALLA VITTORIA FINALE Presentazione del volume di Maria Gabriella Pasqualini Organizzato da Comitato Provinciale ANPI Napoli in collaborazione con Archivio di Stato di Napoli Archivio di Stato di Napoli – piazzetta del Grande Archivio, 5 Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Maggiori informazioni sulle iniziative del Comune di Napoli

Programma dettagliato con gli eventi eventualmente aggiornati e con le iniziative per le scuole

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.