Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel lungo weekend dal 28 aprile al 1° maggio 2023

Ph Facebook Festa del Carciofo IGP di Paestum

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel lungo weekend dal 28 aprile al 1° maggio 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La Festa dell’Asparago Selvatico a Roscigno vecchia (SA)

Nel misterioso e affascinante borgo di Roscigno vecchia, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ritorna la grande Festa dell’Asparago Selvatico da Domenica 30 Aprile 2023 e Lunedì 1 Maggio 2023. Una festa per chi ama la cucina genuina e tradizionale accompagnata dall’ottimo vino locale dove non mancheranno negli stand le ottime Lasagne con Asparagi, le Cortecce al Sugo con Asparagi e lo Spezzatino con Asparagi sempre accompagnate dal buon vino locale. La “Festa dell’Asparago Selvatico”, nei due giorni di domenica e lunedì inizia dalle 11:00 e alle ore 13 ci sarà l’apertura degli stand gastronomici. Nel corso della Festa dell’Asparago Selvatico sono previste, su prenotazione, escursioni e visite guidate al borgo di Roscigno Vecchia parte di Roscigno, un Comune di circa 860 abitanti, situato nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in provincia di Salerno, oggi suddiviso tra Roscigno Vecchia e Roscigno Nuova. Maggiori informazioni tel. 0828 963043 mob 339 1664362 –

La sagra del carciofo IGP di Paestum (SA)

Ben sette giorni di grandi festeggiamenti, nel borgo di Gromola a Capaccio Paestum, per la 15^ edizione della sagra del buon carciofo IGP locale aperta anche il 29-30 Aprile 2023 e 1 Maggio 2023dal 22 aprile al 1 maggio 2023. Naturalmente si potranno gustare tante specialità a base di carciofitra cui carciofi dorati e fritti, pizza fritta con crema di carciofo, carciofi arrostiti, caciocavallo impiccato con odore di carciofo, zeppole fritte e altre specialità a base di ottimi carciofi IGP di Paestum. Non mancheranno serate musicali e poi concerti di musica popolare con gruppi di pizzica e tarantelle, balli folkloristici. Maggiori informazioni – Sagra del carciofo IGP

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Borgo in Festa a Cervinara (AV). Tutti i buoni sapori dell’Irpinia a Cervinara, nell’avellinese , nei giorni 29-30 Aprile 2023 e 1 Maggio 2023, per una bella festa dal titolo Borgo in Festa , evento all’insegna del Gusto e del Divertimento. A Cervinara (AV), il suggestivo Borgo Pirozza sarà tutto in Festa e verranno allestite, al suo interno oltre 30 Stand gastronomici con varie tipologie di prodotti tipici e specialità del territorio. Non mancherà anche l’immancabile tartufo di qualità! Borgo in Festa a Cervinara

, nei giorni 29-30 Aprile 2023 e 1 Maggio 2023, per una bella festa dal titolo , evento all’insegna del Gusto e del Divertimento. A Cervinara (AV), il suggestivo Borgo Pirozza sarà tutto in Festa e verranno allestite, al suo interno Non mancherà anche Sagra degli Asparagi di Squille a Castel Campagnano (CE) – A Squille, un piccolo borgo vicino a Castel Campagnano, in provincia di Caserta, si terrà anche nei giorni 29-30 Aprile 2023 e 1 Maggio 2023 la nuova Sagra degli Asparagi . La sagra si terrà per la sua 19° edizione la prima dal 2019 e sarà sempre a cura dell’associazione Sille che organizzerà anche vari incontri enogastronomici per valorizzare l’asparago locale, ortaggio tipico delle campagne della zona, che è conosciuto anche in campo medico per le considerevoli proprietà benefiche. Per l’occasione l’intero Centro Storico di questa splendida località immersa nel verde delle Colline Caiatine si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto dove tutti possono trovare posto. La festa anche quest’anno si terrà nella piazza di Squille con tanti stand dove troveremo ottimi piatti realizzati con i buoni Asparagi Selvatici di Squille accompagnati da un buon vino della zona, l’ottimo Pallagrello. Naturalmente non mancheranno tanti altri ottimi prodotti del territorio e dell’Alto Casertano. Maggiori Informazioni – Sagra degli Asparagi

Festa dello Street Food ad Avellino – alla Smile Arena (Zona Stadio Partenio) di Avellino da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio 2023 ,ci sarà una nuova tappa del grande tour gastronomico dell’ International Street Food Festival . Anche a Avellino l’International Street Food Festival sarà con ingresso gratuito , con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i migliori Street Food internazionali, le Birre Artigianali di microbirrifici d’Italia e dal mondo e i dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale . Gli orari di apertura dell’ International Street Food Festival alla Smile Arena (Zona Stadio Partenio) di Avellino sono il 28 Aprile 2023 dalle 18:00 alle 24:00 dal 29 Aprile al 01 maggio 2023 dalle 12:00 alle 24:00, Maggiori informazioni – International Street Food Festival Avellino

,ci sarà una nuova tappa del grande tour gastronomico dell’ . Anche a Avellino l’International Street Food Festival sarà con , con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i di microbirrifici d’Italia e dal mondo . Gli orari di apertura dell’ Maggiori informazioni – Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli a Aprile 2023 i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.