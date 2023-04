Sagra del Carciofo Bianco del Tanagro ad Auletta nel salernitano

Ph Facebook Bianco Tanagro

Quattro giorni speciali ad Auletta il “Paese dell’Olio d’Oliva e dell’Ospitalità”.

Quattro giorni di grande festa ad Auletta nel cuore della Valle del Tanagro, nei giorni del 28-29-30 Aprile 2023 e 1 Maggio 2023. Nel piccolo paese, conosciuto come, il “Paese dell’Olio d’Oliva e dell’Ospitalità” si terrà “Bianco Tanagro”, l’11° Edizione del Festival del Carciofo Bianco del Tanagro che si svolgerà assieme alla Mostra Mercato dei Prodotti Tipici e dell’Artigianato.

Dal 28 Aprile al 1° Maggio 2023. nel piccolo paese della Valle del Tanagro ritornerà, dopo due anni di sosta forzata, l’appuntamento annuale con il Carciofo Bianco del Tanagro, che si svolgeva da anni a cavallo di fine Aprile ed inizio Maggio. Un periodo scelto ad hoc perché in quei giorni i campi del territorio sono ricchi di carciofi ed in particolare tutta la zona di Auletta assieme a Caggiano, Pertosa e Salvitelle.

Due grandi feste assieme ad Auletta

Tutti luoghi splendidi, immersi nella natura, dove si è incrementata molto la zona di produzione per questo Carciofo Bianco, vero prodotto di nicchia, con straordinarie caratteristiche organolettiche e dalla grande sua versatilità: ottimo crudo, resta elegante e particolarmente morbido anche dopo la cottura.

E nel prossimo fine settimana la Pro Loco di Auletta organizza di nuovo un lungo fine settimana per far scoprire e gustare a tutti i visitatori l’ottimo carciofo bianco del Tanagro preparato in tanti modi grazie a “taberne” gastronomiche, salotti culinari, cooking show. Nei 4 giorni anche mercatini, tanta buona musica popolare e eventi per scoprire il territorio ed il suo carciofo,

Le “taberne” gastronomiche saranno aperte la sera per la cena tutti i giorni, mentre Domenica 30 Aprile e Lunedì 1 Maggio festivo rimarranno aperte anche a pranzo per far passare una giornata intera ai visitatori in questo bellissimo territorio. Si potrà mangiare comodamente seduti e al coperto.

Una grande festa piena di eventi

Tra i tanti eventi al Festival del Carciofo Bianco ci saranno anche:

Sabato 29 aprile, alle ore 14, si terrà la diretta del Tg3 Itinerante condotta dal giornalista Rino Genovese.

condotta dal giornalista Rino Genovese. Nei giorni della festa ci sarà tanta musica, spettacoli folkloristici e artisti di strada e, tra i gruppi musicali e folkloristici che si esibiranno ci saranno anche: Gruppo Folkloristico Gregoriano, Taranta Nova, I suoni del Serino, A paranza do’ Tramuntan, Bassa Musica città di Molfetta, Paranza Picentina, I briganti del re, Le assurd, La posteggia napoletana, Lanternina Folk, La torre di Babele, Tammorasia, La paranza dell’Agro, Skene, Ascarime, I Picarielli, Stragatti, Nop Feat Angelo Loia, L’Antiqua Giostra, Bellizzica, Majorette di Altavilla Silentina, Lavello, Vient e’ terra, Aplafragmoides, Amici della Tamorra.

Durante i giorni di festa ci saranno tantissimi artisti di strada , che metteranno in scena decine di spettacoli tra le strade del centro storico del paese: da One man show alla Giocoleria comica, da Jolly Roger Street Parade a Dama Bacco.

, che metteranno in scena tra le strade del centro storico del paese: da One man show alla Giocoleria comica, da Jolly Roger Street Parade a Dama Bacco. Sabato, domenica e lunedì , alle ore 17:30 e alle ore 19:30, sarà possibile visitare il castello di Auletta, di origini medioevali, grazie ad uno spettacolo dedicato dal nome “I fantasmi del castello” a cura dell’Associazione Culturale Artificio. All’ingresso il costo sarà di soli 10 euro, consigliabile la prenotazione al 347.1887416

, alle ore 17:30 e alle ore 19:30, sarà possibile di origini medioevali, grazie ad uno spettacolo dedicato dal nome “I fantasmi del castello” a cura dell’Associazione Culturale Artificio. All’ingresso il costo sarà di soli 10 euro, consigliabile la prenotazione al 347.1887416 Il Festival dei Murales: da alcuni anni, in occasione di Bianco Tanagro, ad Auletta vengono realizzati murales a tema per celebrare il rapporto tra il paese e il carciofo bianco del Tanagro. Domenica, nel tardo pomeriggio, saranno svelati i nuovi murales.

Bianco Tanagro rispetta l’ambiente con stoviglie e materiali biodegradabili e eco-sostenibili. Ha ricevuto il riconoscimento Sagra di Qualità.

Maggiori informazioni – Festa del Carciofo Bianco ad Auletta

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.