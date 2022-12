Mercatini di Natale, Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 8 al 11 dicembre 2022

© Photo by Humphrey Muleba on Unsplash

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra con le varie sagre e le feste. Eventi che sono sempre una bella occasione anche per conoscere tanti particolari luoghi della Campania

Tante sagre e feste in Campania nel lungo weekend dal 8 al 11 dicembre 2022 in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La grande “Festa del Torrone e del Croccantino” a San Marco dei Cavoti

Dal giorno 8 al giorno 11 e poi dal 17 al 18 dicembre 2022 a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento ci sarà la ventesima edizione della attesa “Festa del Torrone e del Croccantino”. Una grande festa che ritorna per celebrare i buoni e famosi croccantini di San Marco, un involucro di finissimo cioccolato fondente con all’interno tante mandorle, nocciole e zucchero, che potranno essere degustati nei giorni della festa. Non mancheranno, come ad ogni edizione, delle “gustose” visite guidate presso le note aziende produttrici della zona che faranno anche assistere alla preparazione e lavorazione di questo gustoso dolce della zona. Maggiori Informazioni – Festa del Torrone e del Croccantino

Il Villaggio del Gusto a Seiano, sulla costiera sorrentina

A Seiano di Vico Equense, sulla splendida costiera sorrentina nei giorni di sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022 dalle 12:00 alle 22:00 si terrà la grande festa del Villaggio del Gusto che propone una gustosissima rivisitazione degli antichi piatti della tradizione natalizia partenopea. A Seiano ognuno può scegliere cosa mangiare: alla cassa ci saranno ticket singoli per ogni piatto, e si potrà decidere se prenderne solo uno oppure assaggiarli tutti. Da non perdere il menù con la Minestra Maritata, insalata di rinforzo e baccalà o quello con Rigatoni al ragù di Polpo, Sartù di riso alla napoletana o i Lampi e tuoni una favolosa Pasta e Ceci rivisitata e tante altre bontà ancora. Non mancheranno anche il Fish end Chips alla Napoletana, il Cuoppo di Mare e tanto altro e poi il gran finale con la favolosa Zeppola di Natale. Al Villaggio del Gusto a Seiano ci saranno 2 giorni con tanto buon cibo ma con tanta buona musica, cabaret ed eventi per grandi e bambini. Maggiori informazioni – Villaggio del Gusto.

I dolci segreti del chiostro. Appuntamenti golosi gratuiti a Napoli

Quattro appuntamenti gratuiti in quattro chiostri della città con quattro ricette recuperate tra i faldoni dell’archivio di Stato che ci sveleranno quattro storie diverse perché dietro ogni dolce famoso c’è una storia particolare. E, al termine degli appuntamenti sarà offerto al pubblico il dolce protagonista dello spettacolo. Prossimo 10 dicembre – “La Zeppola di San Giuseppe – La leggenda di un falegname che fece da padre a Dio” con Alfredo Mundo e Laura Pagliara – Chiostro San Domenico. I dolci segreti del chiostro

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a dicembre

Anche a dicembre 2022 in alcune piazze di Napoli si terranno i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. I migliori prodotti della Campania a prezzi convenienti e sotto casa. In tutti i weekend i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica saranno in tante piazze della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli: tutte le date di Dicembre

In Campania anche tanti Mercatini di Natale

Christmas Village nella Mostra d’Oltremare a Napoli – Dall’1 al 18 dicembre 2022 negli ampi spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli sarà allestito un grande Christmas Village, un vero e proprio villaggio nordico che si svilupperà su oltre 5.000 metri quadri, all’aperto con otre 100 casette in legno, aree d’intrattenimento, giochi, e un palco musicale davanti alle scale del teatro Mediterraneo e tanto altro. Christmas Village nella Mostra d’Oltremare

Mercatini di Natale nella Reggia di Portici – negli splendidi spazi del Galoppatoio Reale della Reggia di Portici trenta espositori con la loro bella e colorata merce daranno vita ai Mercatini di Natale dal 8 al 11 dicembre 2022. L’evento nell’ambito della sesta edizione dell’evento Natale alla Reggia , con tante idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche. I Mercatini di Natale nella Reggia di Portici saranno arricchiti da tanti eventi e spettacoli che si terranno in questo periodo Mercatini di Natale nella Reggia

Il comune di Vico Equense ha preparato un bel per il prossimo periodo con circa tra mostre, che si terranno dal , con e continueranno fino al 6 gennaio 2023. Fiera di Natale a San Gregorio Armeno con anche un presepe a grandezza naturale – Inaugurata la Fiera di Natale 2022 a San Gregorio Armeno, la più famosa e conosciuta fiera napoletana, la storica Fiera conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Attesi quest’anno un milione di visitatori in città nel periodo natalizio per visitare anche questa celebre strada. Visitabile liberamente, un bellissimo presepe a grandezza naturale nella Basilica di San Lorenzo Maggiore all’inizio di via San Gregorio Armeno Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Il Giardino Incantato di Babbo Natale vicino alla Reggia di Caserta – Dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, nei weekend, nel Parco Maria Carolina di Caserta, a pochi passi dalla Reggia vanvitelliana, aprirà Il Giardino Incantato di Babbo Natale un villaggio speciale con una grande scenografia d’effetto, mercatini di Natale e tante sorprese per i piccoli e per i grandi. Ci sarà il trenino magico, la Fabbrica del Cioccolato, la Slitta di Natale in 3D, la Casa di Babbo Natale, l’Albero dei Desideri e poi giocolieri, fate e gli elfi e tanto altro. Il Giardino Incantato di Babbo Natale

A Sorrento a Villa Fiorentino l’Igloo Christmas Village – Torna il Villaggio di Babbo Natale nella bella Villa Fiorentino sul Corso Italia , Nell’ampio parco della villa tanti eventi e l’Igloo Christmas Village che si terrà dal 4 Dicembre 2022 fino all’8 Gennaio 2023. Previsti spettacoli a tema, laboratori ed intrattenimenti che si terranno in un luogo incantato dove bambini e adulti potranno divertirsi insieme tra giochi ed altre attività come laboratori, spettacoli e tanto altro ancora! l’Igloo Christmas Village

