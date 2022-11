Black Friday alla napoletana: Pizza Fritta ad 1 € all’Antica Rosticceria Vestuto

L’Antica Rosticceria Vestuto a Napoli rinnova il suo appuntamento con la “pizza fritta ad 1 €” per il Black Friday dopo il successo delle precedenti edizioni. La buona pizza fritta napoletana delle antiche tradizioni, anche quest’anno, a solo 1 euro

Anche quest’anno il 25 novembre 2022, il venerdì più atteso dell’anno il famoso Black Friday, l’Antica Rosticceria Vestuto a Napoli propone di nuovo il suo appuntamento con la “pizza fritta ad 1 €”.

Nel giorno oramai tutto interamente dedicato agli sconti e allo shopping, Vestuto ripropone, come negli ultimi anni, la buona pizza fritta napoletana delle antiche tradizioni a solo 1 €.

Il Black Friday dell’Antica Rosticceria Vestuto

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno, la Rosticceria situata in uno dei quartieri più popolari al centro di Napoli, in Piazza Gian Battista Vico 46, detta anche “Corallo”, riproporrà la sua buona “pizza fritta ad 1 €”. Una Rosticceria che si trova li’ dal 1967 e che è nota ai napoletani per la genuinità̀ dei suoi prodotti e che suscitò la curiosità di molti quando qualche anno fa propose, per la prima volta, tale speciale evento culinario.

Un appuntamento che oramai è diventato fisso nato da un video ironico pubblicato qualche anno fa sui profili social e che si riconferma, ogni anno, un successo per la Rosticceria. Ed allora anche il 25 novembre 2022 passiamo da Vestuto per gustare l’ottima pizza fritta ad un euro per il Black Friday.

La tradizione della Pizza fritta a Napoli

A Napoli la pizza fritta, come la pizza tradizionale al forno, è da sempre un cibo apprezzatissimo e gustosissimo e da qualche tempo l’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) ha messo le insegne fuori i locali dei propri associati che usano un preciso disciplinare per preparare questo cibo straordinario. In genere c’è chi la prepara in forma tonda o a mezzaluna (calzone), ma sempre con ottimi e genuini ingredienti di base, come ricotta, salame e tante altre bontà. A Napoli le pizze fritte le troviamo anche da:

