Cinema all’Aperto 2022 a Napoli: i film sotto le stelle dal 18 al 24 luglio 2022

ph FB Giorgio Zinno

Ritornano i cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 18 al 24 luglio 2022 a Napoli e nelle vicinanze

Tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dal 18 al 24 luglio 2022. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Doppio Sogno: la rassegna di cinema e musica all’aperto a Villa Pignatelli a Napoli

Prezzo 5 euro – fino al 27 luglio la rassegna di grandi film all’aperto nei giardini di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia a soli 5 euro. Poi anche alcuni concerti per tante serate nel fresco dei giardini della splendida villa vicino al mare di Napoli

Doppio Sogno – Napoli

18 luglio 2022: Il re muore – di Laura Angiulli prodotto da Galleria Toledo – unico lungometraggio italiano presentato in concorso al Taormina Film Fest 2020 – prima proiezione pubblica

– di Laura Angiulli prodotto da Galleria Toledo – unico lungometraggio italiano presentato in concorso al Taormina Film Fest 2020 – prima proiezione pubblica 19 luglio 2022: Il settimo sigillo (Det sjunde inseglet) – di Ingmar Bergman – L’introduzione di Stefano Manferlotti, Università degli Studi di Napoli L’Orientale.

Ingmar Bergman – L’introduzione di Stefano Manferlotti, Università degli Studi di Napoli L’Orientale. 20 luglio 2022: Lo specchio (Zerkalo) – di Andreij Tarkovskij – introduzione di Matteo Palumbo, professore onorario di Letteratura italiana presso Università degli Studi di Napoli L’Orientale.

Maggiori informazioni – Doppio Sogno

Agorà San Sebastiano al Vesuvio Cinema all’aperto nel grande Parco Urbano

Prezzo 4 euro (film) – Ogni giorno fino al 4 settembre nel grande Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio si terrà la rassegna estiva Agorà – San Sebastiano al Vesuvio con film, ma anche concerti e spettacoli nel grande Parco urbano di via Panoramica che dispone di oltre 500 comodi posti a sedere.

Agorà – San Sebastiano al Vesuvio

18 luglio 2022 – Una famiglia vincente di R. M. Green

19 luglio 2022 – Corro da te di R. Milani

20 luglio 2022 – Finale a sorpresa di M. Cohn

21 luglio 2022 – E’ stata la mano di Dio di P. Sorrentino

22 luglio 2022 – spettacolo – Ballanza – Concerto di Carlo Faiello dal titolo Ballanza

23 luglio 2022 – Nostalgia di M. Martone

24 luglio 2022 – Belfast di K. Branagh

Maggiori informazioni – Agorà San Sebastiano al Vesuvio Cinema

Nuovo Cinema Flegreo: film all’aperto tra Bacoli e Monte di Procida

Prezzo 5 euro – In alcune sere cinema e tanto altro, con prenotazione obbligatoria per Nuovo Cinema Flegreo tra Bacoli e Monte di Procida

Nuovo Cinema Flegreo

mercoledì 20/07 – al parco cerillo – il cinema breve

18,00 | apertura cittadella

20,30 | aperitivo | live di Rusty Trombone

21,00 | presentazione cortometraggi | in collaborazione con phlegrean film festival

21,30 | proiezione cortometraggi

domenica 24/07 – al serbatoio creativo – cinema e fotografia

18,30 | apertura cittadella

20.00 | aperitivo | dj set video/musicale club tasso

21,00 | presentazione |installazione fotografica a cura di Gennaro Cimmino

21,30 | proiezione | “the lighthouse” di Robert Eggers (2019)

Maggiori informazioni – Nuovo Cinema Flegreo

Cinema intorno al Vesuvio 2020: proiezioni nei giardini di Villa Bruno

Prezzo 4 euro – Tante serate, su prenotazione obbligatoria per Cinema Intorno al Vesuvio nei giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano per la storica rassegna di cinema all’aperto curata dall’associazione Arci Movie. Questa settimana solo 1 film.

Lunedì 18 | Tre piani di Nanni Moretti (Italia, 2021 – 119’);

Martedì 19 | Cosa sarà di Francesco Bruni (Italia, 2020 – 101’);

Mercoledì 20 | Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson (USA, 2021 – 133’);

Giovedì 21 Querido Fidel di Viviana Calò (Italia, 2021 – 91’);

Venerdì 22 | Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski (USA, 2022 – 131’);

Sabato 23 | Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski (USA, 2022 – 131’);

Domenica 24 | Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski (USA, 2022 – 131’);

Maggiori informazioni – Cinema Intorno al Vesuvio

“Reggia Festival – Visioni Reali”: i grandi film napoletani di sera gratis nella Reggia di Caserta

Prezzo Gratis – Dal 17 al 28 luglio 2022 in uno dei grandi e suggestivi cortili della Reggia di Caserta si terrà la rassegna ‘Reggia Festival – Visioni Reali’ che racconterà il successo del cinema “made in Campania”. Posti da prenotare e dalle ore 21 proiezioni di film e incontri con registi, attori, sceneggiatori, scrittori, scenografi, produttori.

‘Reggia Festival – Visioni Reali’

Mercoledi 20 Luglio 2022 – Orgoglio di essere napoletano – – Ore 21.00 – Omaggio ad ANTONIO CAPUANO Segue proiezione del film: IL BUCO IN TESTA regia: Antonio Capuano Interpreti: Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno –

Orgoglio di essere napoletano Ore 21.00 – Omaggio ad ANTONIO CAPUANO Segue proiezione del film: regia: Antonio Capuano Interpreti: Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno – Venerdi 22 Luglio 2022 – Un set da record – – Ore 21.00 – Incontro con lo scenografo GIANCARLO BASILI (Autore delle scenografie de L’AMICA GENIALE) – A seguire: Professione attore Conversazione con: FRANCESCO DI LEVA – Segue proiezione del film: NOSTALGIA – Regia: Mario Martone Interpreti: Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno

– Un set da record – Ore 21.00 – Incontro con lo scenografo GIANCARLO BASILI (Autore delle scenografie de L’AMICA GENIALE) – A seguire: Professione attore Conversazione con: FRANCESCO DI LEVA – Segue proiezione del film: Regia: Mario Martone Interpreti: Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno Domenica 24 Luglio 2022 – Dal teatro, al cinema, alle serie… – Ore 21.00 – Incontro con: MASSIMILIANO GALLO Alla scoperta di Malinconico – Tratto dai romanzi di Diego De Silva. Prime immagini in anteprima della nuova serie di RaiFiction: L’Avvocato Malinconico Seguirà la proiezione del film: IL SILENZIO GRANDE Regia: Alessandro Gassman Interpreti: Massimiliano Gallo, Marina Confalone, Margherita Buy

Maggiori informazioni – Reggia Festival – Visioni Reali

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.