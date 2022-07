Riapre al pubblico la Piscina Olimpionica della Mostra d’Oltremare a Napoli: come prenotare

Dopo i lavori di manutenzione, la Piscina Scoperta della Mostra d’Oltremare riapre al pubblico venerdì 8 luglio 2022. Un grande impianto olimpionico rifatto completamente per le Universiadi di Napoli e che può essere utilizzato da tutti

La grande piscina olimpionica scoperta della Mostra d’Oltremare a Napoli, che fu completamente rinnovata per le recenti Universiadi, riaprirà al pubblico venerdì 8 luglio 2022 e rimarrà aperta fino a fine settembre 2022.

La grande piscina olimpionica scoperta è dotata di solarium, con lettini sanificati, e bar-ristoro, e resterà aperta tuti i giorni, dalle 10 alle 19, con varco da via Marconi (solo pedonale) e di viale Kennedy (con parcheggio a pagamento). L’ingresso in vasca sarà possibile dalle ore 10.00 mentre l’uscita dalla vasca è prevista alle ore 18.00.

I prezzi della piscina olimpionica scoperta di Napoli e come prenotare

I prezzi per l’accesso sono gli stessi dello scorso anno, con singoli ingressi e abbonamenti, e con tariffe ridotte per under 14, over 65 e tesserati FIN.

Il biglietto d’ingresso dà diritto alla fruizione dei servizi e degli impianti, nei limiti degli orari prefissati e della capienza e i biglietti sono acquistabili obbligatoriamente ON LINE e, solo in caso di disponibilità dei posti, presso la biglietteria della piscina.

Dal lunedì al venerdì l’ingresso intero costerà 13 euro e il ridotto, per under 14 e over 65, costerà 9 euro ed è comprensivo di lettino.

Il sabato, la domenica e i festivi l'ingresso intero sarà di 18 euro, mentre il ridotto, di 13 euro.

Abbonamenti per 5,15 e 29 ingressi sull'allegato del regolamento.

Ci sarà un numero massimo di ingressi giornalieri previsti in base alle norme di sicurezza e sarà possibile prenotare l’ingresso tramite l’app seguente, o dal sito ufficiale della mostra d’oltremare

