Le 40 pizzerie napoletane che saranno presenti al Napoli Pizza Village 2022 (una più buona dell’altra!)

Dieci giorni di grande festa sul lungomare di Napoli con ben 40 grandi pizzerie napoletane, famose nel mondo, che prepareranno le loro ottime pizze sul lungomare di Napoli per questa grande festa della pizza

40 grandi pizzerie napoletane, famose nel mondo, partecipano al Napoli Pizza Village 2022 che si terrà da venerdì 17 a domenica 26 giugno 2022 sul Lungomare di Napoli. Ben 40 importanti pizzerie napoletane con veri forni per pizza per questa edizione 2022 del Caputo Pizza Village che ritorna finalmente dal vivo.

Un grande villaggio di 30.000 mq. sul Lungomare Caracciolo che, nell’ultima edizione dal vivo, quella del 2019 che vide la presenza di oltre 1.000.000 di visitatori e oltre 131.000 pizze sfornate nei giorni della festa. Non mancheranno anche tanti eventi gratuiti sul lungomare più bello del mondo e ogni sera tanti show e concerti gratuiti con famosi e importanti artisti tra cui La Rappresentante di Lista, La Maschera, Geolier, Tony Tammaro, Psicologi, Alvaro Soler, Franco Ricciardi, Eugenio Bennato e tanti altri bravi artisti per questa grande festa della pizza sul lungomare di Napoli

Le 40 pizzerie che saranno sul Lungomare di Napoli

Di seguito le 40 importanti pizzerie napoletane con veri forni per pizza che saranno al Napoli Pizza Village. Il numero che precede la pizzeria indica la posizione partendo da Mergellina in direzione di piazza Vittoria.

Pizzeria Il Guappo Amoriello senza glutine Assaje I Decumani Fortuna Madre Bella ‘mbriana Vesux Donna Carmela – Fratelli De Lucia Owap-one Antica Pizzeria Da Gennaro Vesuvio PalaPizza Pizzeria Salvo Vico Sarchiapone Pellone Da Mario Vincenzo Capuano Pizzeria Ale Esposito Gino Sorbillo A Quartrian Verace Assaje Raffaele Di Stasio Lucignolo Bella Pizza Golocius ‘O Sarracin Pizzeria Le Figlie di Iorio – Teresa Iorio Zia Esterina Sorbillo Casa Madre Errico Porzio Dal Delicato Vesi Pizza & Sfizi Fermento MaryRose L’Antica Pizzeria da Michele Donna Sofia ai Tribunali Ciro Manfredi Napoli 1820 La Ruota Pizza e Fritti Ferdinando Simeoli Diametro 3.0 Olio e Pomodoro

Gluten Free e Piatti Posate e Bicchieri biocompostabili

Anche quest’anno al Pizza Village di Napoli ci sarà la possibilità di mangiare la pizza gluten free prodotta in postazione e cotta in forni dedicati realizzata da Marco Amoriello della Pizzeria “Il Guappo”, postazione n. 01, ed è previsto un intero menù, con l’inserimento di birra, dolce o gelato, tutto rigorosamente gluten free.

Tutte le pizze saranno servite con piatti e posate biocompostabili, così come i bicchieri nei quali sarà somministrata la Coca-Cola. La birra Peroni Nastro Azzurro, invece, verrà spillata e somministrata in bicchiere PLA (biodegradabile), così come il Caffè Kenon che avrà bicchierini e palettine in PLA. L’acqua, sarà servita in bottigliette realizzate in PET, e ci saranno appositi contenitori per lo smaltimento.

