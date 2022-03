Weekend a Capodimonte tra mostre, laboratori di disegno e eventi per bambini

Un weekend che accontenta grandi e piccoli nello straordinario Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli con tanti eventi, visite libere al grande bosco e alla stupenda chiesa di San Gennaro da poco riaperta. E poi il grande museo con le sue eccezionali collezioni permanenti e le mostre temporanee da non perdere

Sempre speciale il weekend nel grande Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli ed in particolare quello che va dal 26 al 27 marzo che ci offre tanti eventi per tutta la famiglia. Ci saranno infatti i laboratori di disegno di Caroline Peyron e le letture per bambini nelle sale del museo e poi, sempre disponibili, le grandi collezioni del Museo, dalla collezione Farnese alla De Ciccio, le stupende sale dell’Appartamento Reale, di recente riallestite e poi tanto altro dall’Armeria Reale, all’arte contemporanea, fino alla sezione dell’Ottocento privato.

Non mancheranno poi due speciali mostre temporanee che sono quelle su “Andrea Bolognino. Cecità, accecamento e oltraggio” (fino al 18 aprile 2022) e quella dedicata a “Cecily Brown. The Triumph of Death” (fino al 1 maggio 2022).

E naturalmente sempre ad ingresso libero c’è il grande bosco e la stupenda chiesa di San Gennaro da poco riaperta ristrutturata da poco dall’architetto internazionale Santiago Calatrava.

Weekend Speciale nel Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli

Sabato 26 marzo 2022, ore 11.00 – 13.00 (1 turno) e 15.00 – 17.00 (2 turno) – Objets Inanimés, avez-vous donc une âme? – Oggetti inanimati, avete un’anima? Il laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron, artista francese che si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, raccogliendo intorno alle opere d’arte adulti e ragazzi, persone che sanno disegnare e chi non si è mai cimentato con il disegno. Prenotazione obbligatoria Maggiori Informazioni

Il laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron, artista francese che si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, raccogliendo intorno alle opere d’arte adulti e ragazzi, persone che sanno disegnare e chi non si è mai cimentato con il disegno. Domenica 27 marzo 2022, Ore 11.00 – “Mille E Una Storia, Tra Libri e Opere D’arte”, Ciclo di Letture dedicato ai Bambini. Domenica proseguono gli incontri “Mille e una storia, tra libri e opere d’arte”, un ciclo di letture dedicato ai bambini e alle famiglie, per piccoli gruppi di bambini dai 3 ai 6 anni, che prevedono la lettura di albi illustrati e testi per l’infanzia selezionati. Prenotazione obbligatoria Maggiori Informazioni

Mostra Andrea Bolognino. Cecità, Accecamento, Oltraggio – ore 10-17.30 Nel Museo al Secondo Piano, Sala Incontri Sensibili. Grande successo per la mostradi Andrea Bolognino .a cura di Sylvain Bellenger in cui i disegni dell’artista sono posti in dialogo con uno dei capolavori più noti della collezione del museo, la Parabola dei ciechi (1568) di Pieter Brueghel il Vecchio. (inclusa nel prezzo del biglietto del museo) Maggiori Informazioni

Mostra Cecily Brown A Capodimonte. The Triumph Of Death – ore 8.30-19.30 Nel museo al Primo Piano, Sala L'opera Si Racconta. Fino al 1 maggio 2022 a Capodimonte si potrà ammirare The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell'artista Cecily Brown una delle sue opere più grandi, realizzata dopo un viaggio in Sicilia e la visita al noto affresco "Il Trionfo della Morte" della metà del 1400. (inclusa nel prezzo del biglietto del museo) Maggiori Informazioni

Apertura della chiesa di San Gennaro ridecorata da Santiago Calatrava – Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle 16.00 sarà eccezionalmente visitabile la Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco ridecorata in via straordinaria dal grande architetto e artista Santiago Calatrava , servendosi delle eccellenti maestranze artistiche locali (la Real Fabbrica di Capodimonte per le porcellane, che ha sede proprio davanti alla Chiesa, le sete di San Leucio e le vetrate artistiche di Vietri sul Mare). Uno straordinario risultato che dona alla Cappella una nuova spiritualità legata agli elementi della natura: i fiori e le foglie del Real Bosco di Capodimonte. La Chiesa sarà aperta salvo condizioni meteo avverse. Ingresso al Museo e alla Chiesa di San Gennaro con obbligo di mascherina e con super green pass Maggiori informazioni

A Capodimonte visitabile anche la grande Armeria– Nel museo di Capodimonte visitabile anche la grande Armeria Farnese di Capodimonte, una delle più notevoli d'Europa. Costituita dalle armi che appartenevano alla famiglia Farnese tra la fine del XV e il XVII secolo, fu ricevuta in eredità da Carlo di Borbone, che vi aggiunse nel Settecento la sua raccolta di armi da fuoco, alcuni doni diplomatici ed altre armi prodotte dalla Real Fabbrica di Napoli.

