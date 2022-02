Cosa fare a San Valentino 2022 a Napoli

© Monica Esposito

Lunedì 14 febbraio è la festa di San Valentino, un San Valentino speciale con tanti appuntamenti per le coppie non solo a Napoli, per passare assieme alla persona cara una giornata diversa. Tanti musei propongono il 2×1

Un lunedì diverso con un San Valentino con tanti eventi da non perdere che ci faranno passare un po di tempo, in sicurezza, assieme alla persona cara per farci scoprire e vivere Napoli, la città dell’amore. Di seguito gli eventi da non perdere per lunedì 14 febbraio 2022 a Napoli

Visite guidate gratuite a Napoli, in ogni quartiere, a San Valentino

San Valentino speciale a Napoli con tante visite guidate gratuite nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio in ognuna delle 10 municipalità. a Napoli, con tante iniziative gratuite organizzate dal Comune di Napoli. Visite guidate in ogni quartiere

San Valentino a Napoli in bici con il Napoli Bike Festival

Appuntamento anche lunedì 14 febbraio 2022 per una bella passeggiata collettiva in bicicletta organizzata dal Napoli Bike Festival. Tour speciale per San Valentino

San Valentino al Museo di Capodimonte: si entra in coppia e paga uno solo

Il 14 febbraio giorno speciale nello straordinario Museo di Capodimonte a Napoli con ingressi speciali 2 x 1, si entra in due e paga uno solo San Valentino al Museo di Capodimonte

Passeggiata d’Ammore a Napoli per San Valentino

Nel giorno di San Valentino un appuntamento da non perdere nel centro storico di Napoli: una passeggiata d’Ammore itinerante di Napoli Tour In-Canto dedicata agli innamorati tra le strade più belle di Napoli ascoltando anche la bella musica napoletana Passeggiata d’Ammore

Folle Amore: San Valentino a Palazzo Zevallos con ingresso 2×1

Visite speciali con un ingresso 2×1 il 14 febbraio a Palazzo Zevallos sulle orme dei due grandi amori di Vincenzo Gemito con 4 straordinarie visite guidate. Folle Amore

Un San Valentino speciale a Napoli a San Gregorio Armeno

Dal 3 al 14 febbraio 2022 nella zona di via San Gregorio Armeno, a Napoli si terrà un evento speciale dal titolo “San Gregorio Armeno in AMORE a 360 gradi”. San Valentino a San Gregorio Armeno

San Valentino al Museo Madre: ingresso 2×1 per tutte le coppie

Al Madre, il Museo d’arte contemporanea Donnaregina a Napoli il 14 febbraio ci sarà l’ingresso 2×1 per tutte le coppie per visitare la collezione permanente e le mostre in corso. Museo Madre

Palazzo Reale di Napoli si entra a coppia con 1 solo biglietto

Lunedì 14 febbraio Palazzo Reale festeggia San Valentino e offre ai propri visitatori la possibilità di entrare in coppia con un unico biglietto d’ingresso! Ci sarà anche una visita guidata gratuita, previo prenotazione al Giardino Italia Maggiori Informazioni

Al Mann di Napoli ingresso a coppia con un solo biglietto

San Valentino sulla scia dell’amore al #MANN!. Il 14 febbraio tutte le coppie accederanno al Museo con un solo biglietto intero. Nel Gabinetto Segreto sarà anche possibile ammirare una versione poco nota del mito del ciclope Polifemo, la cui passione viene ricambiata dalla ninfa Galatea. Mann Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.