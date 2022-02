Passeggiata d’Ammore a Napoli per San Valentino 2022

Anche quest’anno nel giorno di San Valentino si terrà la bella performance itinerante dedicata agli innamorati tra le strade più belle di Napoli ascoltando anche la bella musica napoletana

Nel giorno di San Valentino un appuntamento da non perdere nel centro storico di Napoli: una passeggiata d’Ammore, che si ripete anche quest’anno, con appuntamento per lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 17.00.

Si andrà “giù” Napoli in quella una città mito e luogo di magia per eccellenza dove c’è l’Ammore con la A maiuscola, quello senza speranza così come quello senza fine, quello celebrato dai poeti dell’antichità e nei canti napoletani, l’amore che non conosce confini né limiti di tempo.

Napoli è una città che trae le sue origini dall’amore: storie di regine, re e principesse e principi, dame aristocratiche e nobiluomini, ma anche artisti, scrittori, avventurieri, e gente comune; amori di intellettuali, amori omosessuali, amori per un giorno o per tutta la vita.

E anche quest’anno per San Valentino, Napoli Tour In-canto, ci propone un itinerario sulle orme di questi amori e dell’Amore che permea ogni angolo della città. Un tour che vi porterà a guardare e ascoltare con occhi e orecchie diverse dei luoghi conosciuti.

Passeggiata d’Ammore per il centro di Napoli per San Valentino

Si partirà da Piazza Monteoliveto e attraversando l’antica Spaccanapoli, ci si immergerà nelle storie e nei vicoli che vi parlano d’ammore; ogni tappa sarà un luogo che ha una storia da raccontare e avrà dei canti ad esso legati dai quali lasciarci trascinare ed emozionare.

14 Febbraio 2022 – ore 17:30 Piazza Monteoliveto

Le coppie pagano un solo biglietto Adulti 20 € Bambini e persone con disabilità Gratis

Comprensivo di tour guidato, tessera associativa, performance musicale dal vivo site specific e degustazione a fine tappa con vino dei Campi Flegrei e taralli.

Durata 2 ore

Prenotazione obbligatoria e informazioni napolitourincanto@gmail.com 3204857038

Posti Limitati – evento ufficiale –

