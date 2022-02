San Valentino 2022 a San Gregorio Armeno

Copyright © Napoli da Vivere

La zona di San Gregorio Armeno partecipa a San Valentino nel nome dell’amore: le botteghe artigianali di pastori realizzeranno opere dedicate all’amore inteso a 360 gradi e si potranno visitare per ammirare le opere realizzate e poi tanti altri eventi per un San Valentino speciale a San Gregorio Armeno

Dal 3 al 14 febbraio 2022 nella zona di via San Gregorio Armeno, a Napoli si terrà un evento speciale dal titolo “San Gregorio Armeno in AMORE a 360 gradi”. Un altro appuntamento per la zona di San Gregorio Armeno che è stata protagonista del recente programma notturno di Alberto Angela “Stanotte a Napoli”

Una bella iniziativa, curata dall’associazione di “Le Botteghe di San Gregorio Armeno” che prevede vari eventi per tutto il periodo per invogliare napoletani e turisti a visitare le famose strade dei pastori anche in questo periodo.

“San Gregorio Armeno in AMORE a 360 gradi”

Vediamo di seguito i principali eventi che si svolgeranno in questa settimana:

In ogni bottega artigianale verranno realizzate opere dedicate all’amore inteso a 360 gradi e ci saranno delle visite nelle botteghe artigiane per ammirare le opere realizzate dagli artigiani per questa occasione.

Si terrà la IV edizione di "Poesie Metropolitane in Love", un concorso di poesia dedicato al tema dell'amore universale cui tutti potranno partecipare dal 18 gennaio all'8 febbraio 2022 con una poesia di massimo cinque versi. (Regolamento e scheda di partecipazione sono disponibili sulla pagina fb dell'associazione o può essere richiesto tramite e-mail contestpoesiemetropolitane@gmail.com )

Domenica 13 febbraio la conclusione dell'evento con: dalle 10:30 alle 13:00 l'associazione donerà a tutti i passanti dei segnalibri con le poesie di tutti i partecipanti al concorso e organizzerà un Reading di poesia sul tema dell'amore, aperto a tutti.

Sempre Domenica 13 alle 20:00 l'artista FlaviaFlab dipingerà una sua personale opera d'arte con la poesia vincitrice del concorso, sulla saracinesca della Bottega Maddaloni.

L'associazione AMUNA Aps organizzerà l'evento " Non dire una parola che non sia d'amore!" "Un foglio bianco attaccato al muro. Pennelli. E tutto quello che hai da dire sull'amore… In fondo che cos'è l'amore? Dolcezza, rabbia, eros, pienezza, perdita? Un bacio rubato, un bacio negato o un bacio regalato? E tu, come lo esprimi? Il progetto è inteso come un'opera effimera che vuole dare voce alle più disparate immagini e parole sull'amore, attraverso l'installazione di fogli cartonati sulla parete di un muro nel centro storico di Napoli, piazza San Gaetano, coinvolgendo i passanti e i partecipanti alla manifestazione, invitandoli ad esprimere sulla finta parete i loro pensieri sull'amore. Chi vorrà partecipare alla creazione di questa grande tela raccoglitrice dei sentimenti e dei pensieri sull'amore troverà la parete, i pennelli e i colori il 13 e 14 Febbraio in piazza San Gaetano.

Altri eventi saranno organizzati dall'associazione "Commercianti Mercato Pendino " con una serie di iniziative nella zona di piazza Mercato e zone limitrofe.

Al Largo di Arianiello, all'altezza di via Tribunali e via Atri nel Centro Antico di Napoli, dal giorno 9 febbraio sarà addobbata di fiori è ci sarà un arco di cuori sotto al murales di Diego Armando Maradona dove tutti gli innamorati possono abbracciarsi con lo sfondo del mitico Diego.

