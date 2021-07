L’Amerigo Vespucci arriva per 3 giorni a Napoli ed ogni sera si illuminerà con il tricolore

Sarà ormeggiata per tre giorni davanti al Maschio Angioino e ogni sera sarà illuminata con il tricolore la nave più bella del mondo che torna a Napoli dopo 5 anni per la quarantaduesima volta.

La Vespucci arriva dalla Sardegna, dalle acque della Maddalena, dove è stata in viaggio d’istruzione per gli allievi dell’Accademia e per quelli della scuola sottufficiali di La Maddalena.

La nave scuola della Marina arriva a Napoli dopo un’assenza di cinque anni, per la quarantunesima volta nella sua storia e purtroppo non saranno possibili visite a bordo di visitatori esterni per preservare l’equipaggio che dovrà viaggiare nella cosiddetta “bolla” per ridurre il rischio di contagio a bordo.

A breve la Vespucci tornerà a Castellammare di Stabia dove fu costruita 90 anni fa

La Vespucci tornerà il 9 agosto 2021 a Castellammare di Stabia, per tre giorni, per celebrare il suo 90 compleanno nel porto che ha visto il suo varo.

La nave fu infatti varata il 22 febbraio 1931 presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia, ed è la nave più antica ancora in servizio della Marina Militare Italiana. La costruzione della nave iniziò il 12 maggio 1930 e fu varata il 22 febbraio 1931 con la signora Elena Cerio come madrina del varo. Pochi mesi più tardi il 26 maggio 1931 fu consegnata alla Regia Marina e il 6 giugno sempre del 1931 la nave entrò in servizio come Nave Scuola aggiungendosi alla gemella Cristoforo Colombo.

