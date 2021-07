Cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze: i film sotto le stelle dal 16 al 19 luglio 2021

Tante arene estive all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tanti grandi film sotto le stelle per questo prossimo weekend: i film in programma e i prezzi del cinema all’aperto a Napoli

La tradizione del cinema all’aperto sembra sia nata grazie ad Arci Movie che nel 1994, fece partire una prima rassegna dal titolo Pierrot sotto le stelle nel Parco Urbano di San Sebastiano a Vesuvio. Da allora tanti cinema all’aperto a Napoli come la storica rassegna Accordi@disaccordi che si è tenuta per anni nel fresco del Parco del Poggio ai Colli Aminei.

Oggi a Napoli ci sono tante arene estive dal Vomero ai Quartieri Spagnoli, fino a Villa Pignatelli e poi nelle immediate vicinanze sempre con tanti bei film in programmazione. Ecco il programma e i prezzi delle arene estive per il prossimo weekend.

Estate a Corte 2021: cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Ingresso 5 €- 45 serate all’aperto fino al 5 settembre con film di sera ai Quartieri Spagnoli nel cinquecentesco cortile della Fondazione Foqus. I prossimi film:

Sabato 17 luglio – THE FATHER – Nulla è come sembra (The father) (USA, 2020, 97’) di Florian Zeller

di Florian Zeller Domenica 18 luglio – Nomadland (Usa, 2020, 97’) Di Chloé Zhao

Di Chloé Zhao Lunedi 19 luglio – Minari (Corea del Sud, 2003, 115’) di Lee Isaac Chung

Estate a Corte 2021

Cinema all’aperto di sera al Vomero da Agorà Scarlatti

Ingresso 5 €- Una bella rassegna di cinema all’aperto nel centro del Vomero, nel grande chiostro dei Salesiani vicino piazza Vanvitelli con ben 460 posti a sedere fino al 31 luglio. I Prossimi film:

Giovedì 15 Luglio – Nomadland

Lunedì 19 Luglio – Rifkin’s Festival

Agorà Scarlatti

Doppio Sogno: la rassegna di cinema e musica all’aperto a Villa Pignatelli a Napoli

Ingresso film 5 €- Fino al 30 luglio 2021 tredici serate all’aperto da non perdere a Villa Pignatelli a Napoli con film d’autore, musica e incontri a cura della Galleria Toledo.

giovedì 15 luglio – concerto Cesare Picco solo piano

venerdì 16 luglio – concerto – Andrea Riccio solo piano

martedì 20 luglio – L’uomo che cadde sulla terra (The Man Who Fell to Earth) regia Nicholas Roeg UK – 1976 – Colore – 138’

Cinema all'aperto a Villa Pignatelli

Film gratuiti all’aperto sulle terrazze dell’Istituto Grenoble a Napoli

Gratis – Fino al 26 luglio 2021, alle ore 21 il Grenoble in via Crispi, 86 ospiterà sulla sua terrazza panoramica una rassegna cinematografica Prossimo film:

Lunedì 19 luglio – INTRAMOENIA – di Marinella Ioime – ITA 2020 / 3’3” Al termine AGALMA di Doriana Monaco ITA 2020 / 54′ / docu / vo

Film gratuiti all'aperto

Fresko Film, il cinema all’aperto di sera a Portici

Ingresso 3,50 €- Il cinema sotto le stelle a Portici vicino Napoli tutti i giorni con quasi 60 serate di grandi film fino a Settembre. I prossimi film:

Giovedì 15 luglio – The Father

Venerdì 16 luglio – Freaky

Sabato 17 luglio – Freaky

Domenica 18 luglio – Crudelia

Lunedì 19 luglio – Crudelia

Fresko Film a Portici

Cinema intorno al Vesuvio: film all’aperto di sera a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano

Ingresso 4 €- Fino al 14 agosto 2021 Cinema intorno al Vesuvio, la oramai “storica” rassegna di cinema all’aperto di sera. I prossimi film

Giovedì 15 luglio – Nomadland

Venerdì 16 luglio – Nomadland

Sabato 17 luglio – Oltre la magia

Domenica 18 luglio – Oltre la magia

Lunedì 19 luglio – Fulci Talks

Cinema intorno al Vesuvio

Cinema all’aperto nel grande Anfiteatro Campano per l’Arena Spartacus Festival

Ingresso 5 € – Oltre 70 serate fino al 12 Settembre all’aperto nel grande Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua con anche film e spettacoli di ottimo livello. Prossimo Film:

Martedì 20 luglio – “Paradise – Una nuova vita”

Arena Spartacus Festival

A Vico Equense il Social World Film Festival 2021 con proiezioni tutte le sere

A chi piace l’atmosfera di un grande festival del cinema da non perdere a Vico la grande Mostra Internazionale del Cinema Sociale con 90 eventi tra Film incontri, dibattiti e ben 20.000 minuti di proiezioni fino al 18 luglio con film tutte le sere.

Social World Film Festival

Prima di recarvi consultate sempre le pagine ufficiali per verificare che non ci siano cambiamenti dell’ultima ora ai programmi comunicati.

