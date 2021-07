Estate a Corte 2021: cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli di Napoli

45 serate all’aperto con ottimi film ma anche incontri con attori, attrici, registi, critici e appassionati del mondo del cinema a Napoli nella grande struttura cinquecentesca di Foqus nei Quartieri Spagnoli

Dal 13 luglio al 5 settembre 2021 torna a Napoli Estate a Corte la rassegna di cinema all’aperto di sera ai Quartieri Spagnoli. Un atteso appuntamento che verrà ospitato anche quest’anno nel cinquecentesco cortile del palazzo della Fondazione Foqus nella Corte dell’Arte in Via Portacarrese a Montecalvario, 69 a Napoli.

Oltre 45 serate tra proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema italiano al prezzo di 5 euro con apertura alle ore 20 e inizio spettacoli ore 21. Estate a Corte viene presentato per la direzione artistica di Giuseppe Colella in collaborazione con Pietro Pizzimento e Fabio Gargano.

Tanti film interessanti nel cortile del cinquecentesco palazzo di Foqus

Tanti film interessanti di sera nella Corte dell’Arte della Fondazione Foqus e si inizia con “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante vincitore di 4 Nastri d’Argento tra cui miglior film e miglior regia alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Spazio anche al cinema Made in Campania e incontri con autori e registi come per i film “Gelsomina Verde” di Massimiliano Pacifico (14 luglio), “ Fortuna” di Nicolangelo Gelormini con la regista, la protagonista Pina Turco e il produttore Davide Azzolini (21 Luglio) e “Rosa Pietra Stella” con il regista Marcello Sannino e la produttrice Antonella Di Nocera (22 luglio).

Non mancheranno proiezioni di grandi film internazionali vincitori di Oscar come “The father” di Florian Zeller con Anthony Hopkins, Miglior Attore Protagonista (17 luglio), “Nomadland” di Chloé Zhao, Miglior Film (18 luglio) e “ Minari” di Lee Isaac Chung con Yoon Yeo-jeong, migliore attrice non protagonista (19 luglio). Da non perdere l’ultimo incontro di luglio, sabato 31 con “ La villa” di Claudia Brignone sul grande parco pubblico di Scampia cui interverrà l’autrice. Tra agosto e settembre anche presentazioni di libri e convegni. Il prezzo è di 5 euro con inizio dello spettacolo alle 21 (l’apertura è invece alle 20). (per info eventi@foqusnapoli.it).

Estate a Corte 2021 – programma delle proiezioni di luglio

Martedi 13 luglio – LE SORELLE MACALUSO (Italia, 2020, 94') di Emma Dante – Il film sarà preceduto da un video messaggio della regista Emma Dante

Mercoledi 14 luglio – GELSOMINA VERDE (Italia, 2019/2021, 78') di Massimiliano Pacifico – Interverranno il regista Massimiliano Pacifico, gli interpreti Davide Iodice, Maddalena Stornaiuolo, Margherita La Terza, Giuseppe d'ambrosio e Francesco Verde fratello di Gelsomina

Sabato 17 luglio – THE FATHER – Nulla è come sembra (The father) (USA, 2020, 97') di Florian Zeller

Domenica 18 luglio – NOMADLAND (USA, 2020, 97') di Chloé Zhao

Lunedi 19 luglio – MINARI (Corea del Sud, 2003, 115') di Lee Isaac Chung

Martedi 20 luglio – AGALMA (Italia, 2021, 54') di Doriana Monaco e in Anteprima L'ARMÉE ROUGE (Italia, 2021, 60') di Luca Ciriello – Interverranno la regista Doriana Monaco, il regista Luca Ciriello, il protagonista Idriss Birco Clinton" Konée la produttrice Antonella Di Nocera

Mercoledi 21 luglio – FORTUNA (Italia, 2020, 108') di Nicolangelo Gelormini – interverranno il regista Nicolangelo Gelormini, l'attrice Pina Turco e il produttore Davide Azzolini

Giovedi 22 luglio – ROSA PIETRA STELLA (Italia, 2020, 94') di Marcello Sannino – Interverranno durante la serata il regista Marcello Sannino e la produttrice Antonella Di Nocera

Dal 23 al 29 luglio festa del Cinema Spagnolo

Sabato 31 luglio – LA VILLA (Italia, 2019/2021, 61') di Claudia Brignone – Interverrà durante la serata la regista Claudia Brignone, il regista Leonardo Di Costanzo, l'Arch. Gilda Berruti, Giovanni Laino, Docente UniNa e vicepresidente Ass. Quartieri Spagnoli e Rachele Furfaro Presidente Foqus.

A breve il programma completo dei prossimi film e ospiti. Il prezzo è di 5 euro con inizio dello spettacolo alle 21 (l’apertura è invece alle 20).

Estate a Corte 2021: prezzi, orari e date

Quando: Dal 13 luglio al 5 settembre 2021

Dove: Fondazione Foqus Via Portacarrese a Montecalvario, 69 a Napoli.

Orari: apertura ore 20 – inizio dello spettacolo alle 21

Prezzo biglietto: 5 euro

Contatti e informazioni: eventi@foqusnapoli.it; Fondazione Foqus ; Evento Facebook

