Film gratuiti all’aperto sulle terrazze dell’Istituto Grenoble a Napoli

La terrazza panoramica del Grenoble, l’Istituto Francese di via Crispi a Napoli, diventa cinema all’aperto per la rassegna dedicata Cinema al femminile tra Italia e Francia

Dal 29 giugno fino al 26 luglio 2021, alle ore 21 col fresco, il Grenoble, l’Institut Français di Napoli in via Crispi, 86 ospiterà sulla sua terrazza panoramica una rassegna cinematografica dedicata alle autrici del “Cinema al femminile tra Italia e Francia”.

La rassegna è a cura di Antonella Di Nocera e del Console Generale di Francia a Napoli, Laurent Burin des Roziers, e propone cinque appuntamenti con film e ospiti ad ingresso libero ma su prenotazione obbligatoria via mail.

Si inizia martedì 29 giugno con il film “La Villa”, in anteprima a Napoli, alla presenza della regista Claudia Brignone, un film ambientato nella Villa Comunale di Scampia dove la natura e la bellezza del parco pubblico si rivelano tra le sirene della polizia e il rumore degli elicotteri. I film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Cinema al femminile tra Italia e Francia – Programma

Martedì 29 giugno – LA VILLA di Claudia Brignone ITA 2019 / 60’ / docu / vo – Anteprima a Napoli in presenza dell’autrice – Scampia, Napoli. Nel cuore del quartiere, tra alti palazzoni e distese di cemento, c’e` un grande parco pubblico: “La Villa Comunale”, un’oasi naturale, in cui le persone si incontrano alla ricerca di uno spazio di liberta`. Il rombo degli elicotteri e le sirene della polizia risuonano tra le voci degli abitanti del quartiere, che qui, grazie a un filtro di natura e bellezza, si rivelano. Seguirà Sezione PANORAMA di Alice nella Citta` – Festa del Cinema di Roma

ITA 2019 / 60’ / docu / vo – Anteprima a Napoli in presenza dell’autrice – Scampia, Napoli. Nel cuore del quartiere, tra alti palazzoni e distese di cemento, c’e` un grande parco pubblico: “La Villa Comunale”, un’oasi naturale, in cui le persone si incontrano alla ricerca di uno spazio di liberta`. Il rombo degli elicotteri e le sirene della polizia risuonano tra le voci degli abitanti del quartiere, che qui, grazie a un filtro di natura e bellezza, si rivelano. Seguirà Sezione PANORAMA di Alice nella Citta` – Festa del Cinema di Roma Lunedi` 5 luglio – LE RONDINI DI KABUL di Zabou Breitman e Ele´a Gobbe ´-Me´vellec – FRA 2019 / 81′ / animazione / vo sott. it. In collaborazione con COMICON – Estate 1998, Kabul in rovine e` occupata dai Talebani. Mohsen e Zunaira sono giovani e si amano profondamente. Nonostante la violenza e la miseria del loro quotidiano, vogliono credere. in un futuro migliore. Un gesto insensato di Mohsen farà cambiare la loro vita.

´-Me´vellec – FRA 2019 / 81′ / animazione / vo sott. it. In collaborazione con COMICON – Estate 1998, Kabul in rovine e` occupata dai Talebani. Mohsen e Zunaira sono giovani e si amano profondamente. Nonostante la violenza e la miseria del loro quotidiano, vogliono credere. in un futuro migliore. Un gesto insensato di Mohsen farà cambiare la loro vita. Lunedì 12 luglio – NANÀ – di Elisa Flaminia Inno – ITA 2020 / 12′ / docu / vo – Produzione 1506 con il contributo di Regione Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania – Nel Sud Italia un gruppo di donne auto-produce cibo e risorse, attraversando una trasformazione personale necessaria alla salvaguardia del pianeta. Nana` e` veterinaria e allevatrice nell’alto casertano, il suo percorso di auto produzione e` iniziato dall’orto, per poi ampliarsi fino alla trasformazione di prodotti alimentari e cosmetici. Cura un allevamento di asini che impiega per le sedute terapeutiche e riabilitative di onoterapia. Nana` e` la prima delle cinque storie della docu- serie “Donne di Terra”. Al termine – PAGANI di Elisa Flaminia Inno ITA 2016 / 52′ / docu / vo – Produzione Parallelo 41 – Pagani, nei pressi di Pompei, sette giorni dopo Pasqua si celebra la Madonna delle Galline, una Vergine venerata con canti e danze ancestrali. Per trenta giorni il popolo dei devoti si muove all’unisono per perpetuare la Tradizione, un evento a cui tutti partecipano animati da una fede che diventa memoria e trascendenza. Fonzino e` il prescelto per la costruzione del Tosello, un tempio segreto che rappresenta l’anno trascorso, rivelato al popolo il giorno della festa. L’attesa della Madonna scandisce i giorni che precedono la festa e i riti popolari accompagnano il passaggio delle stagioni.

Lunedi` 19 luglio – INTRAMOENIA – di Marinella Ioime – ITA 2020 / 3’3” / animazione / vo Vincitore del bando DG Cinema “Non violenza: lo schiaffo più forte” Produzione Mad Entertainment – Un palazzo storico, austero e bellissimo, e` ripreso in una giornata qualunque. Il palazzo diventa irriconoscibile, viene sfigurato, profanato, violentato. Il palazzo e` impersonificato da una donna, la sua voce, a tratti udibile, e` flebile, sofferente e totalmente inascoltata dai passanti. Al termine AGALMA di Doriana Monaco ITA 2020 / 54′ / docu / vo Nell’illusoria immobilita` del grande edificio borbonico che ospita il Museo Archeologico Nazionale, un vortice di attività offre nuovo respiro a statue, affreschi, mosaici e reperti di varia natura. Tutto ciò accade mentre giungono visitatori da ogni parte del mondo, popolando le numerose sale espositive sotto l’occhio apparentemente impassibile delle opere che sono protagoniste e spettatrici a loro volta del grande lavorio umano. Tutto fa emergere il museo come grande organismo produttivo, che rivela la sua natura di cantiere materiale e intellettuale.

ITA 2020 / 3’3” / animazione / vo Vincitore del bando DG Cinema “Non violenza: lo schiaffo più forte” Produzione Mad Entertainment – Un palazzo storico, austero e bellissimo, e` ripreso in una giornata qualunque. Il palazzo diventa irriconoscibile, viene sfigurato, profanato, violentato. Il palazzo e` impersonificato da una donna, la sua voce, a tratti udibile, e` flebile, sofferente e totalmente inascoltata dai passanti. Al termine Nell’illusoria immobilita` del grande edificio borbonico che ospita il Museo Archeologico Nazionale, un vortice di attività offre nuovo respiro a statue, affreschi, mosaici e reperti di varia natura. Tutto ciò accade mentre giungono visitatori da ogni parte del mondo, popolando le numerose sale espositive sotto l’occhio apparentemente impassibile delle opere che sono protagoniste e spettatrici a loro volta del grande lavorio umano. Tutto fa emergere il museo come grande organismo produttivo, che rivela la sua natura di cantiere materiale e intellettuale. Lunedi` 26 luglio – BLANCHE COMME NEIGE di Anne Fontaine con Isabelle Huppert FRA 2019 / 95′ / vo sott. it Una giovane donna bellissima di nome Claire lavora nell’hotel del padre ormai defunto. La struttura e` gestita dalla matrigna cattiva, Maud. Il giovane amante di Maud si innamora di Claire e per la donna comincia l’inferno: incattivita dalla gelosia, decide di sbarazzarsi di Claire che, intanto, trova riparo in una fattoria dove comincia a liberarsi dalla sua rigida educazione attraverso l’incontro con sette “principi”.

Cinema al femminile tra Italia e Francia: dove, quando, prenotazioni

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata