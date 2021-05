Napoli Città Libro 2021 a Palazzo Reale di Napoli: la prima in Italia aperta al pubblico

Una grande Fiera del libro nei cortili di Palazzo Reale e in sicurezza, con tanti appuntamenti e incontri con gli autori ma con eventi teatrali e musicali. Un grande appuntamento che coinvolgerà tutto il territorio della Campania con incontri e eventi anche nei capoluoghi di provincia

E’ la Campania a proporre per prima in Italia una fiera del libro aperta di nuovo al pubblico. Dall’1 al 4 luglio 2021 a Napoli, a Palazzo Reale si terrà la terza edizione di Napoli Città Libro la prima Fiera del Libro aperta al pubblico in Italia. Un evento dedicato al mondo dell’editoria e della lettura che vedrà la partecipazione di editori, associazioni e festival per la promozione di tutta la filiera del libro.

“NapoliCittàLibro – il salone del libro e dell’editoria di Napoli” avrà come tema “Passaggi”, un tema di attualità vista l’emergenza che stiamo vivendo. Una edizione che è stata promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec e che aprirà il primo luglio in memoria di Luis Sepulveda con un incontro speciale dedicato allo scomparso scrittore cileno che sarebbe dovuto essere il testimonial di questa terza edizione.

Un grande evento che prevede tanti incontri con protagonisti del mondo culturale e scientifico, volti noti dello spettacolo, giornalisti, narratori, saggisti e studiosi, pronti a condividere le proprie esperienze e punti di vista.

Napoli Città Libro, il salone del libro e dell’editoria di Napoli

Dall’1 al 4 luglio 2021 a Napoli, nei cortili di Palazzo Reale ci saranno almeno 80 stand all’aperto distribuiti nel rispetto delle normative di sicurezza cono tanti libri e riviste ma anche un programma arricchito da appuntamenti con gli autori ed anche con spettacoli teatrali e musicali.

Ma NapoliCittàLibro non sarà solo un semplice salone del libro ma anche un grande evento che proporrà appuntamenti, presentazioni, incontri con scrittori noti al grande pubblico e personalità del mondo dell’editoria non solo a Napoli a Palazzo Reale ma anche a Salerno, Caserta, Avellino e Benevento attraverso un grande camion truck brandizzato che si sposterà nelle piazze e in luoghi allestiti per l’occasione, sempre in sicurezza.

Napoli Città Libro: maggiori informazioni

Quando: dal 1° al 4 luglio 2021

dal 1° al 4 luglio 2021 Dove: Cortile di Palazzo Reale, Napoli

Cortile di Palazzo Reale, Napoli Maggiori Informazioni: Napoli Città Libro

