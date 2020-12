Albero di Natale di 14 metri in Piazza del Plebiscito a Napoli

Dopo il grande albero di Natale a Piazza della Borsa voluto dalla Camera di Commercio anche a Piazza del Plebiscito ci sarà un grande albero natalizio, stavolta della Confesercenti, un simbolo di speranza e un desiderio di tornare al più presto alla normalità.

Come vi avevamo annunciato pochi giorni fa anche a Piazza Plebiscito a Napoli sarà installato un grande albero di Natale alto ben 14 metri di altezza e largo 10 metri e anche questo sarà un simbolo di speranza e un desiderio di tornare al più presto alla normalità.

Così come per il grande albero di Natale installato a Piazza della Borsa, a cura della Camera di Commercio, anche a Piazza del Plebiscito l’albero è un’iniziativa voluta da Confesercenti Campania che ha desiderato fare un dono alla città e alle imprese, provate dalla emergenza.

Salvo il continuare del maltempo l’albero sarà inaugurato sabato 12 dicembre 2020 portando un po di atmosfera natalizia anche nella piazza simbolo di Napoli.

Un’iniziativa lodevole che rimarrà una delle poche che ricorda il Natale in città in quanto quest’anno non verranno installate le luminarie nelle piazze e nelle strade della città e non ci saranno i tradizionali fuochi di artificio di Capodanno che venivano eseguiti a Castel dell’Ovo per festeggiare il nuovo anno, non ci saranno i mercatini natalizi e nemmeno l’albero dei “Desideri” nella Galleria Umberto I.

Anche in altre città della Campania ci sono Alberi di Natale come simboli di speranza

Quest’anno l’albero di Natale rappresenta un simbolo di speranza e molte città lo stanno accendendo in maniera simbolica.

A Napoli è stato già acceso un grande albero in piazza della Borsa mentre a Pompei ne è stato installato uno proprio di fronte al Santuario con la speranza di sconfiggere il male che sta colpendo la nostra terra.

Acceso anche a Sorrento il grande Albero di Natale a piazza Tasso ed anche qualche luminaria nella piazza e sul Corso Italia, con una cerimonia veloce e come simbolo di speranza e momento di normalità

Anche a Bacoli è stato acceso il suggestivo albero di Natale in mezzo al lago di Miseno a cura di volontari ed imprenditori della zona sempre come simbolo di speranza. Il Comune di Bacoli, così come altri comuni della Campania, devolverà invece la cifra destinata all’albero per aiutare le persone in difficoltà.

