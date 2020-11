Lookdown: l’opera di Jago da 1 milione di € a Piazza Plebiscito

© Gaetano Balestra

Alle luci dell’Alba di oggi, 5 novembre 2020, l’artista Jago ha abbandonato la sua opera #Lookdown a Piazza Plebiscito

Questa mattina, all’alba, Jago ha abbandonato un’opera da un milione di euro in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Jago, l’artista – imprenditore di Frosinone, regala un altro magnifico tesoro alla città di Napoli: #Lookdown.

L’artista italiano è conosciuto a Napoli per la sua opera “Figlio Velato“: realizzata a New York e esposta in via permanente nella Cappella della Chiesa di San Severo fuori le mura alla Sanità.

© Gaetano Balestra

Questa mattina, all’alba, Jago ha abbandonato un’opera da un milione di euro in Piazza del Plebiscito.

Il nome dell’opera è: #Lookdown, ovvero “Guarda in basso”

“Il significato della mia opera? Andatelo a chiedere a tutti quelli che, in questo momento, sono stati lasciati incatenati nella loro condizione“.

“Look-down” è un invito a “guardare in basso” ai problemi che affliggono la società e alla paura di una situazione di povertà diffusa che si prospetta essere molto preoccupante, soprattutto per i più fragili.

Il video di #Lookdown all’Alba a Piazza Plebiscito