Acceso a Sorrento l’albero di Natale e le luminarie: un simbolo di speranza e normalità

Con una cerimonia di pochi minuti e con pochissime persone, debitamente distanziate, sono state accese le luminarie natalizie e l’albero di Natale a Piazza Tasso a Sorrento. Un simbolo di speranza e un piccolo momento di normalità

Acceso anche quest’anno il grande Albero di Natale a piazza Tasso a Sorrento ed anche poche luminarie nella piazza e altre sul Corso Italia,

Un simbolo di speranza e un momento di normalità con una cerimonia di pochi minuti voluta dal Sindaco che ha acceso l’albero con una brevissima cerimonia e pochissime persone, tutte distanziate e con mascherina.

Un Natale all’insegna della sobrietà senza quel vasto programma di eventi che riempiva negli anni scorsi la cittadina costiera di turisti e visitatori, ma con la speranza che, a breve, si possa riconquistare la serenità di un tempo.

Naturalmente, come in altre città, anche a Sorrento sono state dimezzate le spese per le luminarie di Natale, e i fondi andranno a supporto delle fasce deboli più colpite dall’emergenza.

Alberi e di Natale accesi anche in altre città ma solo come simboli e senza feste

Quest’anno l’albero di Natale rappresenta un simbolo di speranza e molte città lo stanno accendendo simbolicamente. Un grande albero di Natale è stato acceso anche a Napoli, in piazza della Borsa e a Pompei dove è stato montato e acceso proprio di fronte al Santuario con la speranza di sconfiggere il male che sta colpendo la nostra terra.

Anche a Bacoli è stato acceso il suggestivo albero di Natale in mezzo al lago di Miseno a cura di volontari ed imprenditori della zona sempre come simbolo di speranza. Il Comune di Bacoli, così come altri comuni della Campania, devolverà invece la cifra destinata all’albero per aiutare le persone in difficoltà.

La cerimonia di inaugurazione dell’albero a Sorrento

