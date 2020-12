Un grande Albero di Natale a Piazza Bovio a Napoli e ne arriverà uno anche al Plebiscito

© Napoli da Vivere

Arriva un primo albero di Natale a Napoli a Piazza Bovio ed è della Camera di Commercio ma ne dovrebbe arrivare anche un altro a piazza del Plebiscito, regalato da Confesercenti.

Napoli si avvicina faticosamente al Natale ed arriva anche il primo grande albero di Natale. Lo ha regalato alla città la Camera di Commercio che lo ha installato a Piazza Bovio, dove c’è il grande palazzo della Borsa sede della Camera di Commercio.

In particolare l’albero è stato collocato nella piazza all’uscita della fermata della metropolitana della linea 1 ‘Università’ davanti allo scalone principale d’ingresso dell’Ente camerale e sarà tutto illuminato come gesto di speranza in questo brutto momento sperando che vada tutto bene.

La Camera di Commercio provvederà alla installazione e gestione e l’albero, che sarà alto 18 metri, e verrà acceso sabato 5 dicembre 2020, alle 18, in piazza Bovio assieme alle luci che illumineranno la sede dell’Ente di Piazza della Borsa. Un grande segnale di speranza per la città in un Natale difficile.

Anche in piazza del Plebiscito un grande albero di Natale

Oltre a l’albero della Camera di Commercio a piazza della Borsa ci dovrebbe essere anche un altro grande albero di Natale a piazza del Plebiscito, un bell’albero illuminato di oltre 14 metri che sarà regalato da Confesercenti. Anche questo è un simbolo di speranza per la città sperando che al più presto la situazione si normalizzi.

Ricordiamo che anche a Bacoli ci sarà anche quest’anno il suggestivo albero di Natale in mezzo al lago di Miseno e sarà a cura di volontari ed imprenditori della zona sempre come simbolo di speranza. Il Comune di Bacoli devolverà invece la cifra destinata all’albero per aiutare le persone in difficoltà.

