Notte di San Lorenzo 2020: Cosa fare a Napoli e in Campania

Sempre una notte speciale quella del 10 agosto, la notte di San Lorenzo quando possiamo esprimere un desiderio ogni volta che si vede una stella cadente

È sempre una notte speciale quella del 10 agosto, la Notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Forse perché è uno dei momenti più magici dell’anno e se si vede una stella che “cade” lasciando la sua scia nel cielo e si esprime un desiderio questo potrebbe avverarsi. Per festeggiare la notte delle stelle cadenti anche quest’anno a Napoli sono in programma tantissimi eventi e cose da fare.

Ma in realtà nel cielo c’è la pioggia meteorica delle Perseidi, uno sciame meteorico che la Terra attraversa durante il periodo estivo mentre orbita intorno al Sole e che ha una concentrazione elevata intorno al 10 agosto.

Ma, comunque sia, il 10 agosto è sempre un momento particolare, una sera speciale da passare all’aperto e a Napoli e dintorni ci sono tanti eventi e cose da fare. Vediamone qualcuno.

Cena a Posillipo con proiezione stellare

Una location fantastica per una cena sotto le stelle a Posillipo. Infatti, sulla meravigliosa terrazza di Villa Fattorusso, si terrà una cena per vivere insieme il magico momento in cui la Terra attraversa lo sciame di meteore delle Perseidi. La novità di quest’anno è rappresentata da una vera e propria “proiezione stellare”. Infatti, durante la cena, grazie alle moderne tecnologie, sarà proiettato sul maxi schermo il planetario e avremo quindi la possibilità di vedere il cielo stellato in 3D, come si vedrebbe attraverso un telescopio.

Festival della Musica Popolare del Sud Italia gratuito a Capodimonte

Lunedì 10 Agosto 2020 al Belvedere del Bosco di Capodimonte alle ore 21 la serata finale della terza edizione del Festival della musica popolare del Sud Italia, un evento che presenta sonorità e ritmi antichi dal Salento alla Calabria, da Paternopoli a Pomigliano d’Arco. Per la Notte di San Lorenzo il Petit Ensemble MusiCapodimonte (Napoli/Campania) presenta la Notte di San Lorenzo a Capodimonte con Aurora Giglio, voce, Gianni Migliaccio, chitarra, Paolino Coppeto, mandolino e Vittorio Cataldi, fisarmonica e violino. Un tradizionale concerto a lume di candela nella “Notte di San Lorenzo” sul Belvedere di Capodimonte da non perdere. Nella sera del 10 Agosto il pubblico è invitato a portarsi un telo da casa per sedersi sull’erba, mantenendo il distanziamento fisico almeno di 1 metro. E’ consigliato munirsi di un repellente antizanzare. Ingresso gratuito ma contingentato e prenotazione obbligatoria . Maggiori informazioni

3 spettacoli gratuiti a Piazza Plebiscito a Napoli

Anche lunedì 10 agosto in Piazza del Plebiscito a Napoli si terrà la grande rassegna gratuita dal titolo Restate a Napoli che presenta dal 9 al 16 agosto 2020 24 spettacoli tutti gratuiti, tre al giorno, nella piazza “salotto” di Napoli a partire dalle ore 19 e fino alle ore 24. La rassegna Restate a Napoli il 10 agosto presenta alle ore 19 Al passo coi tempi e poi alle 19,45 Aurelio Fierro, Francesco Boccia, Gregorio Rega e Sabba. Gran finale dalle 22,30 con Paolo Caiazzo e Federico Salvatore. Maggiori informazioni

Spettacolo teatrale nel Cortile di San Domenico Maggiore a Napoli

Lunedì 10 agosto a teatro a San Domenico Maggiore per la rassegna di teatro e musica Classico Contemporaneo a cura del Teatro dell’osso. Alle ore 21.30 Cortile del Convento San Domenico Maggiore MISURA PER MISURA da William Shakespeare adattamento e regia di Diego Maht con Vincenzo Coppola, Giuseppe di Gennaro, Germana di Marino, Marcello Gravina compagnia TRAM Under30 direzione artistica Mirko Di Martino e Gianmarco Cesario biglietti: online € 10 al botteghino € 13 info tel: 342 1785930 email: tram.biglietteria@gmail.com Facebook: /teatrotram biglietti online e info su

Cinema ai Quartieri Spagnoli in un Palazzo del ‘500

Continua Estate a Corte a Napoli il grande cinema nei Quartieri Spagnoli con proiezioni serali dal che ci saranno anche il 10 agosto 2020 alle ore 21 con porte aperte dalle 20. Estate a Corte si terrà presso la Corte dell’arte di Foqus in Via Portacarrese a Montecalvario 69 nei Quartieri Spagnoli nel grande Complesso cinquecentesco della Fondazione Foqus nel pieno rispetto delle normative vigenti per l’emergenza in corso. Lunedì 10 Agosto – Prima Visione – IL GRANDE PASSO (Italia, 2020, 96’) di Antonio Padovan Saranno presenti il regista Antonio Padovan e l’attore protagonista Stefano Fresi. ingresso 5 euro. Maggiori Informazioni

Una giornata nella vita di Van Gogh a Pozzuoli

Anche il 10 agosto si potrà fare un esperienza incredibile con le magnifiche opere di VAN GOGH a Pozzuoli. Una visita ad una mostra virtuale e “immersiva” che i visitatori potranno godersi con l’ausilio di visori tridimensionali nel centro di Pozzuoli con dieci le postazioni installate in quattro tendostrutture di 16 metri quadrati. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, fino al 30 Agosto: Gli accessi saranno contingentati nel rispetto di tutte le norme anti covid con obbligo di mascherina e igienizzazione dei visori 3D ad ogni ingresso. Lunedi 10 agosto aperta dalle 19,00 alle 00,00 Biglietto d’ingresso di 5 euro (3 euro per i residenti). Per info e contatti: 339 31 94 813. Maggiori informazioni –

Concerto di Enzo Avitabile al Carditello Festival

Lunedì 10 agosto, ore 20.30 al Carditello Festival “Acoustic World” un concerto di Enzo Avitabile con la partecipazione di Tony Esposito. Con il progetto “Acoustic World” Enzo Avitabile ripercorre in chiave acustica gli ultimi 15 anni della sua produzione discografica, proponendo brani tratti da tutti i suoi progetti dal 2003 ad oggi. “Salvamm ‘O Munno”, “Sacro Sud”, “Festa Farina e Forca”, “Napoletana”, “Black Tarantella” e “Lotto Infinito” sono i dischi dai quali si attinge per poter dar vita ad un concerto che è incontro “intimo”, nel quale Enzo Avitabile guida il pubblico attraverso un percorso fatto di emozioni e di conoscenza di un linguaggio musicale personalissimo ed originale che lo ha reso uno dei riferimenti mondiali della World Music e probabilmente l’artista italiano più rappresentativo di questo genere.15 euro con la Card per tutti gli spettacoli del Carditello Festival. Maggiori Informazioni

Concerto ad Agerola per il Festival Sui Sentieri degli Dei

Anche lunedì 10 Agosto il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana presenta un evento ad ingresso gratuito ad uno spettacolo del grande festival dell’area dei Monti Lattari e dell’Alta Costiera Amalfitana. Lunedì 10 agosto al Parco Colonia Montana PREMIO “SPECIALE FESTIVAL AGEROLA” A PAOLO ASCIERTO UOMINI E MITI – UNPLUGGED PAOLO ASCIERTO, GIANNI OCCHIELLO, ENZO PERONE CAPONE & BUNGTBANGT Agli uomini che hanno lavorato intensamente nel tanto sofferto periodo di pandemia Ingresso libero con prenotazione obbligatoria – 081 8791064 Maggiori Informazioni

Agorà dei sapori in Irpinia: la festa itinerante del buon cibo con degustazioni

Una grande festa itinerante per il buon cibo e per biodiversità Irpina che toccherà ben 10 comuni con talk e Farmers Market, degustazioni e presentazioni di prodotti agroalimentari con protocolli di sicurezza rigorosi. Lunedì 10 agosto Agorà dei Sapori è a Taurano. Dalle ore 17 cominceranno le degustazioni con il lunedì 10 agosto a Taurano, in Villa Comunale In ognuno dei comuni coinvolti i Farmers Market con momenti di degustazione cominceranno alle ore 17 per terminare alle ore 21, mentre il talk, sul tema “La sfida della ruralità. Idee, proposte, visioni” si terrà alle ore 18.30. Maggiori Informazioni

