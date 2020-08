Agorà dei sapori in Irpinia: la festa itinerante del buon cibo con degustazioni e Farmers Market

Una grande festa itinerante per il buon cibo e per biodiversità Irpina che toccherà ben 10 comuni con talk e Farmers Market, degustazioni e presentazioni di prodotti agroalimentari con protocolli di sicurezza rigorosi

Agorà dei Sapori: Farmers Market dalle 17 alle 21 in tutti e 10 i comuni

In ognuno dei comuni coinvolti i Farmers Market con momenti di degustazione cominceranno alle ore 17 per terminare alle ore 21, mentre il talk, sul tema “La sfida della ruralità. Idee, proposte, visioni” si terrà alle ore 18.30. Di seguito il calendario di Agorà dei Sapori

martedì 4 agosto a Torella dei Lombardi , in Piazza Sergio Leone

mercoledì 5 agosto a Cairano, in Piazza Teatro Dragone

giovedì 6 agosto a Vallesaccarda, in Piazza Michele Addesa.

venerdì 7 agosto a Senerchia, in Piazza Corso Garibaldi

sabato 8 agosto a Monteforte Irpino, in Piazza Umberto I

Domenica 9 agosto a Sant'Angelo a Scala, in Località Castello

lunedì 10 agosto a Taurano, in Villa comunale

martedì 11 agosto a Bagnoli Irpino, in Piazza Di Capua,

mercoledì 12 agosto a Caposele, in Piazza Sanità

giovedì 13 agosto a Villanova del Battista, in Piazza 23 Luglio 1930.

