24 Spettacoli e concerti gratuiti a Piazza del Plebiscito per un’estate napoletana

Piazza Plebiscito fotografata da © Peppespp

24 spettacoli tutti gratuiti con anche gli show di Giovanni Allevi, Enzo Avitabile, Arturo Brachetti, Sal Da Vinci e Peppe Barra a Piazza del Plebiscito a Napoli per una grande rassegna gratuita dal titolo Restate a Napoli

Dal 9 al 16 agosto 2020 piazza del Plebiscito sarà un grande palcoscenico cittadino con tre spettacoli gratuiti al giorno a partire dalle ore 19 alle ore 24 per la rassegna Restate a Napoli.

Una programmazione eccezionale che presenterà ben 24 spettacoli gratuiti, suddivisi in 3 show al giorno per ognuno degli 8 giorni della rassegna.

Negli otto giorni di spettacoli in piazza Plebiscito ci saranno ogni giorno uno spettacolo pomeridiano, uno al tramonto ed uno serale ed a tutti si potrà partecipare gratuitamente ma con prenotazione obbligatoria sul sito del Comune di Napoli.

E saranno spettacoli per tutti i gusti dal teatro, alla musica, alla comicità fino alla danza con tantissimi artisti per Restate a Napoli dal 9 al 16 agosto in Piazza del Plebiscito.

Tre spettacoli ogni giorno in fasce orarie diverse

Gli spettacoli serali saranno condotti da Lello Arena e Fatima Trotta insieme a Maria Bolignano mentre gli eventi pomeridiani saranno presentati da Francesco Mastandrea che sarà ogni giorno affiancato da una presentatrice emergente.

E, dal 9 al 16 agosto si inizia alle ore 19 ogni giorno con bravi artisti emergenti a cui seguiranno degli interessanti spettacoli delle ore 19,45 che vedono tanti bravi artisti napoletani già affermati tra cui Jovine, Tommaso Primo, le Ebbanesis, Flo, Mr Hyde e tanti altri.

Poi nella fascia serale che inizia alle 22:30 ci saranno”i big” con Samuel, Paolo Caiazzo e Federico Salvatore, Arturo Brachetti, Arteteca, Giovanni Allevi, Enzo Avitabile, Sal Da Vinci e Peppe Barra.

Ogni giorno tre spettacoli gratuiti con l’obbligo di accedere con mascherine e prenotazione del posto a sedere sul sito ufficiale.

Il programma di Restare a Napoli

Spettacoli con ingresso ore 19:00

9 agosto: I poliwedrici

10 agosto: Al passo coi tempi

11 agosto: Accademici Napoletani

12 agosto: Mr. Wolf

13 agosto: Ammore e musica

14 agosto: Nym Neapolitan young music

15 agosto: Do you remember

16 agosto: Luka Borrelli e i Pama

Spettacoli partenopei ingresso ore 19:45

9 agosto: Jovine

10 Agosto: Aurelio Fierro – Francesco Boccia – Gregorio Rega – Sabba

11 Agosto: Tommaso Primo

12 Agosto: Ebbanesis

13 Agosto: Flo

14 Agosto: Blair, Digame, Plug

15 Agosto: Mr Hyde

16 Agosto: Francesco Da Vinci + special guest a sorpresa

Spettacoli serali con ingresso ore 22:30

9 Agosto: Samuel

10 Agosto: Paolo Caiazzo e Federico Salvatore

11 Agosto: Arturo Brachetti

12 Agosto: Arteteca

13 Agosto: Giovanni Allevi

14 Agosto: Enzo Avitabile

15 Agosto: Sal Da Vinci

16 Agosto: Peppe Barra

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata