Estate 2020 a Napoli: gli eventi gratuiti nel weekend dal 6 al 9 agosto 2020

Tanti eventi, spettacoli e concerti gratuiti per l’Estate a Napoli voluta dal Comune di Napoli. Tante manifestazioni diverse che nel weekend presentano spettacoli gratuiti ma sempre con prenotazione obbligatoria

Anche in questo fine settimana ci saranno diverse manifestazioni a Napoli con tanti spettacoli ed eventi gratuiti in tutta la città, dal centro alle periferie, per vari progetti del Comune di Napoli per l’estate a Napoli 2020.

Tutti gli spettacoli che vi presentiamo di seguito sono gratuiti e si terranno da giovedì 6 a domenica 9 agosto 2020 in vari posti della città. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, direttamente all’organizzatore dell’evento ai recapiti indicati: senza non si può partecipare.

Durante gli eventi saranno messe in atto le normative attuali di prevenzione con distanziamenti e mascherine per accedere agli eventi che potrete chiedere all’organizzatore al momento della prenotazione.

Eventi gratuiti di giovedì 6 agosto 2020

ore 20.00 VILLA COMUNALE DI SCAMPIA – Compagnia Teatrale Punto e A Capo in “Masaniello” di Elvio Porta e Armando Pugliese In scena: Pino Mileto, Mauro Abbate, Enza Esposito, Ciro Pisani, Maria Crispino, Mauro Palescandolo, luigi Cesareo, Paolo Iodice, Antonio Saporito, Silvio Della Ratta, Daniele Di Maso, Domenico Mileto, Alessio Mileto, Alessandra Giglio, Debora Minopoli, Arianna Mocerino, Marimma Prevete, Valeria Russo, Marco De Simone, Vincenzo Silvestro, Annamaria Damiano, Mariagio Mormile, Rossella Mauro, Concetta Cantore, Francesco Paone Adattamento e regia Teatrale di Pino Mileto – Musiche di Tony Abbate COORDINAMENTO IL CANTO DI VIRGILIO Info e prenotazioni Il Canto di Virgilio: 3388615640 – 0813425603

Eventi gratuiti di Venerdì 7 agosto 2020

ore 19.00 VILLA COMUNALE DI SCAMPIA – Mater Mediterranea di Enzo Amato In Scena Gabriella Colecchia Soprano – Enzo Amato Chitarra COORDINAMENTO IL CANTO DI VIRGILIO Info e prenotazioni Il Canto di Virgilio: 3388615640 – 0813425603

Eventi gratuiti di sabato 8 agosto 2020

ORE 19.00 VILLA COMUNALE DI SCAMPIA – Antonella Morea in Dove c’è il mare In Scena con Antonella Morea Vittorio Cataldi, Franco Ponzo e Gianluca Mercurio COORDINAMENTO IL CANTO DI VIRGILIO Info e prenotazioni Il Canto di Virgilio: 3388615640 – 0813425603

Eventi gratuiti di domenica 9 agosto 2020

ORE 19.00 VILLA COMUNALE DI SCAMPIA Lalla Esposito e Massimo Masiello in Sfogliatelle e altre Storie In scena Lalla Esposito – Massimo Masiello – Antonio Ottaviano COORDINAMENTO IL CANTO DI VIRGILIO Info e prenotazioni Il Canto di Virgilio: 3388615640 – 0813425603

