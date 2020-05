Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: apertura e prezzi speciali

Il Museo di Pietrarsa resterà aperto al pubblico tutti i giorni da giovedì 28 maggio fino a martedì 2 giugno 2020 applicando anche dei prezzi speciali per le famiglie

Aperture e prezzi speciali in questo lungo “ponte” al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli che resterà aperto al pubblico tutti i giorni da giovedì 28 maggio fino a martedì 2 giugno 2020 e praticherà anche prezzi speciali.

In particolare tutti i giorni è prevista un’offerta speciale per le famiglie per l’ingresso di due adulti e due ragazzi (dai 6 ai 18 anni non compiuti) con un biglietto di 10€ complessivi. Per i visitatori che accederanno con biglietto singolo di 7€ tariffa intera, 5€ ridotto per under 18 e over 65, è previsto inoltre un giro panoramico del Museo a bordo del trenino “Bayardino”.

Gli ingressi avverranno con le modalità previste dalle norme di sicurezza in vigore con anche mascherina e distanziamento sociale. Nei giorni di sabato e domenica l’orario sarà dalle 09:30 alle 19:30, Lunedì 1 giugno l’orario per gli ingressi, sarà dalle 9:00 alle 16:30, mentre martedì 2 giugno dalle 9:30 alle 19:30. Nei restanti giorni il Museo rispetterà i consueti orari di apertura.

Saranno aperti sia i grandi padiglioni, dove è custodita la spettacolare collezione di locomotive e vagoni ferroviari, sia i grandi spazi all’aperto del grande e storico complesso.

Una bella occasione per vedere dal vivo quello che durante il periodo di chiusura il Museo di Pietrarsa ha messo a disposizione sulla propria pagina Facebook. Straordinari filmati che ci hanno permesso di scoprire le bellezze e la grande storia di uno dei più grandi musei europei del suo genere. Vedi i filmati del Museo di Pietrarsa

Maggiori informazioni – Museo di Pietrarsa