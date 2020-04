MANN in Quiz: un gioco sui social con in premio l’abbonamento annuale al Museo

Un divertente gioco sui social che mette in palio abbonamenti annuali al MANN, il grande Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Il MANN in quiz un nuovo evento sui social he prevede quattro appuntamenti in cui si potranno vincere degli abbonamenti al Museo per parteciperà ai quiz e vincerà.

E’ partita il 24 aprile e continuerà per quattro puntate ogni martedì e venerdì, alle 11, la simpatica sfida social MANN in quiz, proposta dai Servizi Educativi del Museo che mette in palio un abbonamento annuale OpenMANN (opzione Family).

Tutti possono partecipare collegandosi al gruppo su facebook nei giorni del gioco, 24 e 28 aprile e 1 e 5 maggio 2020 alle 11 e rispondendo nel modo più rapido e completo possibile, alle cinque domande che verranno poste sul gruppo.

Giocare è dunque semplice e si potrà vincere un abbonamento annuale al grande Museo Nazionale di Napoli.

In cosa consiste il gioco

Al gioco on line possono partecipare tutti collegandosi al gruppo facebook nei giorni del gioco, iniziato il 24 aprile e che si terrà per quattro puntate ogni martedì e venerdì alle 11

Ogni volta verranno poste cinque domande riguardanti le straordinarie opere e beni del Museo e bisognerà rispondere commentando ciascun post in cui vi sono i quesiti.

Si potrà rispondere sino alle ore 15 e vincerà chi darà riscontro al numero maggiore di domande e nel modo più completo (in massimo tre righe) e veloce possibile;

Il vincitore verrà dichiarato alla fine di ogni giornata e riceverà un abbonamento #OpenMANN (opzione Family), da ritirare in biglietteria alla riapertura del Museo!

Per vedere anche le altre iniziative on line del MANN in questo periodo consulta il nostro precedente post

Maggiori informazioni sul gruppo ufficiale