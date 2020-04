Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli apre sui social

Apre sui social ancora di più il MANN, il grande museo archeologico di Napoli, con un fittissimo programma di iniziative sempre da godere da casa. #Iorestoacasa

Ancora di più sui social le attività del MANN, che presenta in questi giorni un fitto programma di eventi che va dal 24 aprile sino al 3 maggio 2020. Una proposta culturale molto articolata quella del MANN che organizza un vero palinsesto per questo periodo.

Ci sarà la proroga online di “Thalassa” la mostra sui cambiamenti climatici e poi un divertente quiz che ci potrà far vincere anche abbonamenti annuali al museo. Non mancheranno video speciali del Cartastorie che ricostruiscono le prime scoperte archeologiche in Campania e poi riprendono, sempre sul web, gli incontri di Archeologia, gli appassionanti incontri che si tenevano ogni settimana nelle sale del MANN.

Tante novità che troveremo fino al 3 maggio 2020 sulle piattaforme digitali del grande museo.

Proroga online di “Thalassa” con video e percorsi guidati

La mostra “Thalassa, meraviglie sommerse dal Mediterraneo” sarà riproposta on line con tanti approfondimenti e curiosità da venerdì 24 aprile 2020. Una proroga online per i fans e followers di Facebook ed Instagram con la riproposizione web dei video della sezione “Acque profonde”, che ci consentirà di seguire, come se fossimo nella profondità degli abissi, le più importanti campagne di scavo subacqueo nel Mare Nostrum. Ci saranno poi brevi percorsi con mini-documentari che ci faranno scoprire i capolavori dell’esposizione.

Un game social “MANN in quiz” con il premio dell’abbonamento al Museo

Ben quattro appuntamenti in cui si potranno vincere degli abbonamenti al Museo per chi vorrà partecipare ai quiz. Dal 24 aprile (ogni martedì e venerdì, alle 11, per quattro puntate), ci sarà una divertente la sfida social “MANN in quiz”, proposta dai Servizi Educativi del Museo: in palio, un abbonamento annuale OpenMANN (opzione Family) destinato a chi risponderà, nel modo più completo e rapido possibile, alle cinque domande poste online.

“La genesi del MANN. Un viaggio con ilCartastorie in quattro video”

Per due settimane, nei giorni sabato 25 e domenica 26 aprile e poi sabato 2 e domenica 3 maggio ci sarà per la prima volta online “La genesi del MANN. Un viaggio con ilCartastorie in quattro video”: disponibili i docufilm, realizzati nell’ambito del progetto universitario “Obvia- Out of boundaries viral art dissemination”, che sono il risultato di un grande lavoro di ricerca tra i documenti Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli. Video eccezionali che ricostruiscono l’entusiasmo per le prime scoperte archeologiche delle città vesuviane durante il regno di Carlo III e l’atmosfera del tempo nel decennio francese. Filmati che offrono l’occasione per conoscere meglio la figura dell’ingegner Rocco Gioacchino Alcubierre che lavorò alla costruzione della Reggia di Portici, ma che fu scopritore e, successivamente, direttore degli scavi di Ercolano. Non mancheranno poi dei documenti del Banco di San Giacomo che raccontano la permanenza napoletana di Marcello Venuti, archeologo cortonese chiamato da Re Carlo III per partecipare alle scoperte di Ercolano.

Ripartono via social gli “Incontri di Archeologia” con la Magna Grecia

Da giovedì 30 aprile ripartiranno online gli “Incontri di Archeologia” con tanti appuntamenti sul web che iniziano con la lezione di Maria Lucia Giacco che presenterà un suggestivo virtual tour della splendida Collezione Magna Grecia del MANN. Seguirà anche un intervento di Aurita Di Maria per scoprire “Un cold case del collezionismo egittologico” con le nuove indagini su Giuseppe Picchianti e Angelica Drosso.

Tutte le iniziative social del MANN saranno contrassegnate dall’hashtag della campagna Mibact #Iorestoacasa.

