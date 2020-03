Ischia Film Festival: i film d’autore gratis sul web per 2 settimane

Una bella iniziativa Ischia Film Festival che, assieme agli autori, metterà a disposizione gratuitamente tantissimi film che hanno partecipato alla manifestazione

L’Ischia Film Festival entrerà direttamente nelle nostre case grazie all’adesione degli autori cinematografici che hanno partecipato al Festival in questi ultimi anni.

L’iniziativa si chiama “Il nostro festival a casa tua” e prevede la visione gratuita di una lunga serie di film presentati sull’Isola Verde semplicemente collegandosi al sito dell’iniziativa.

Tutti film d’autore che resteranno visibili per 2 settimane (o forse più), sperando per tutti che quest’emergenza finisca quanto prima.

Un modo per sostenere la cultura cinematografica attraverso questo contributo rivolto alle persone che rimangono a casa che potranno così vedere, in streaming, le opere dei tanti autori cinematografici che hanno accettato di partecipare a questa bella iniziativa.

Collegandosi al sito, anche tramite il link che troverete alla fine del post, per ogni film si troverà il link per la visione, e dove serve, l’eventuale password di accesso e poi anche il collegamento per leggere la scheda tecnica del film.

L’Ischia Film Festival è un importante festival che si svolge ogni anno a Ischia ed è l’unico concorso internazionale che viene dedicato alle location cinematografiche che premia le quelle opere che hanno valorizzato location italiane ed internazionali.

I film d’autore disponibili gratuitamente

Sono tanti i film disponibili e l’elenco dei film verrà aggiornato giornalmente con i titoli messi a disposizione dagli autori. Al momento ci sono tra i 70 e 80 titoli disponibili ma possono ancora aumentare. Guardarli è semplicissimo basta cliccare sul “link visione” del film prescelto e inserire, dove necessario, la password segnata.

L’Ischia Film Festival: i film gratuiti da vedere