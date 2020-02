Feste e le Sfilate del Martedì Grasso 2020 a Napoli e in Campania

Le feste più belle e ricche si terranno nel giorno centrale del Martedì Grasso

Due feste anche a Napoli con divertenti sfilate nel giorno del Martedì grasso organizzate della rete dei Carnevali Sociali Napoletani. Feste belle, semplici e coinvolgenti, che nascono nei vari quartieri.

E poi tante altre grandi feste e sfilate di Carnevale in tutta la Campania nel giorno centrale del Martedì Grasso. E tenete presente che alcune proseguiranno anche nel prossimo fine settimana dal 28 febbraio al 1 marzo 2020.

Grande sfilata a Napoli per il Carnevale Sociale di Soccavo 2020

Si terrà Martedì Grasso, martedì 25 febbraio 2020 alle ore 10:00 da Parco Costantino la VII edizione del Carnevale Sociale di Soccavo. Una grande bella e colorata parata di quartiere a Soccavo che partirà dal Parco Salvatore Costantino in Viale Traiano a Napoli. Ma non ci saranno solo loro perché la bella musica del corteo sarà assicurata dal ritmo allegro delle Murghe “Frente Murguero Campano Maggiori informazioni Carnevale Sociale di Soccavo

Il XV Carnevale di Montesanto a Napoli

Tra le più antiche e vivaci feste di carnevale in città c’è sempre quello di Monteranto che quest’anno si svolgerà con la parata in maschera del martedì grasso, che quest’anno si terrà martedì 25 febbraio 2020 nel pomeriggio. Una grande vivace e colorata festa che parte dal Parco Sociale dei Ventaglieri a Montesanto e attraversa le strade del quartiere e del Centro Storico per raggiungere piazza del Gesù, dove incontrerà gli altre due coloratissime sfilate popolari: quella del Carnevali del Centro Storico e quella del Carnevale dei Quartieri Spagnoli. Carnevale di Montesanto

La grande festa del carnevale di Bacoli 2020 con tante sfilate

Quest’anno a Bacoli ci saranno tre giorni di grande festa per il Carnevale di Bacoli 2020 con sfilate di carri dal 22 al 25 Febbraio 2020 e eventi anche nelle belle frazioni di Cappella, Baia, Miseno e Miliscola. In particolare dopo le sfilate d i Sabato 22 Febbraio 2020 e domenica 23 Febbraio 2020 nelle varie frazioni da non perdere Martedì 25 Febbraio 2020 alle ore 15:00 la sfilata dei carri dall’area mercatale di Bacoli verso Via Miseno, Via Lungolago e sosta in Villa Comunale. Il carnevale di Bacoli 2020

Ritorna il Carnevale 2020 di Saviano con le sfilate di Carri Allegorici

Iniziato, come da tradizione, il 17 Gennaio 2020 il Carnevale Savianese proseguirà fino al martedì grasso 25 febbraio 2020 con la Grande Sfilata di Carnevale dei 13 Carri sul Circuito Storico.In particolare Martedì 25 Febbraio 2020 alle ore 10:00/13:00 Posizionamento dei Carri sul circuito e poi alle ore 15:00/24:00 Gran Sfilata di Carnevale dei 13 Carri – Circuito Storico. Maggiori informazioni Il Carnevale di Saviano

Il Carnevale di Montemarano tra musica, balli e buon vino

Grande festa anche quest’anno a Montemarano in Irpinia per il Carnevale 2020, un grande evento che si terrà dal 17 febbraio al 1 marzo 2020 e si concluderà con il singolare corteo del Carnevale Morto, il Corteo funebre di Carnevale per le strade del paese e la successiva lettura del testamento.per le vie del paese. In particolare Martedì 25 Febbraio Ore 10:00 “Lezioni di Tarantella” a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese presso la Tendostruttura – piazza del Popolo (oppure Palazzo Castello) Ore 15:30 “Tradizionali sfilate dei cortei mascherati” per le vie del paese e Ore 21:00 Serata danzante con “La musica Montemaranese di Achille D’Agnese & C. Sas” presso la Tendostruttura – piazza del Popolo. Ma a Montemarano la festa continua anche Sabato 29 Febbraio e Domenica 1 Marzo. Maggiori informaziomi: carnevale di Montemarano

Il Carnevale di Castelvetere

Iniziato nei giorni del 17 e 18 Gennaio 2020 il Carnevale di Castelvetere sul Calore (AV) si terrà nei giorni 16/22/23/25 Febbraio e 1 Marzo e sarà una grande festa da non perdere. In particolare Martedì 25 Febbraio 2020 Carnevale Castelveterese: “Un Paese in Maschera” alle 11:30 Esibizione del Gruppi Folk: “Tarantella Castelveterse” , alle 12:00 Apertura stands enogastronomici – Piazza Monumento alle 15:00 Inizio sfilata gruppi di ballo e Carri allegorici e alle ore 19:00 Si balla in Piazza – Piazza Monumento . La festa continua anche Domenica 1 Marzo 2020 con il Carnevale Castelveterese: “Un Paese in Maschera – Carnevale Morto” Carnevale Castelveterese

Il Gran Carnevale di Maiori sulla Costiera Amalfitana

Si terrà dal 22 febbraio al 1 marzo 2020 la 47 edizione della bella festa del Gran Carnevale di Maiori sulla Costiera Amalfitana. Quest’anno il carnevale ci propone ben otto giorni di festa e di eventi. In particolare Martedì 25 febbraio 2020 ore 15.00 – da Lungomare Capone al Porto Turistico – Gran sfilata di Martedì grasso dei carri allegorici e gruppi di ballo. Poi la festa continua anche Sabato 29 febbraio 2020 e Domenica 1 marzo 2020.Carnevale di Maiori

La grande festa del Carnevale di Agropoli

Si terrà per la sua 49 ^ edizione il Carnevale di Agropoli, una festa vivace e colorata con tantissimi carri allegorici e figuranti. Da non perdere Martedì 25 Febbraio alle ore 15, seconda sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati con partenza da Lungomare San Marco e arrivo Piazza V. Veneto. Carnevale di Agropoli

Il carnevale della Zeza di Mercogliano

Grande festa a Mercogliano per la Zeza di Mercogliano tra il borgo di Capocastello di Mercogliano dove sfila con canti e balli nelle strette stradine del borgo antico con una grande festa da non perdere. Gran finale il Martedì Grasso, 25 febbraio 2020 con l’ultimo appuntamento nel borgo antico a Capocastello a Mercogliano in occasione dell’inaugurazione di Piazza Zeza con una delle più simpatiche manifestazioni tradizionali carnevalesche Irpine.La Zeza di Mercogliano

Carnevale Sarnese 2020: a Sarno una delle prime sfilate di Carnevale in Campania

Tante belle e colorate feste del Carnevale di Sarno nelle varie domeniche di febbraio e poi nel tradizionale giorno del Martedì Grasso e cioè il 25 febbraio 2020. Martedì 25 febbraio 2020 – Parata finale – 4 uscita – ore 15.00 – grande festa di Carnevale con la parata finale che parte dal Campo Sportivo “Felice Squitieri” e si muoverà verso il centro cittadino passando per varie strade cittadine. Carnevale Sarnese 2020 a Sarno

Il grande Carnevale Palmese e le Quadriglie | Il Programma 2020

Si terrà dal 2 al 26 febbraio il bellissimo Carnevale Palmese, la grande festa di carnevale che si svolge a Palma Campania e che ogni anno presenta il grande spettacolo delle Quadriglie con tantissimi figuranti in maschera. Martedì 25 febbraio – Esibizione dei Canzonieri: è il momento della grande festa del Carnevale Palmese, e le Quadriglie si esibiranno in cerchio nelle varie postazioni cittadine ed eseguono il loro spettacolo più bello, di musica e costumi, sul palco centrale, dirette dal Maestro di Quadriglia Carnevale 2020 a Palma Campania