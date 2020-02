Grande sfilata a Napoli per il Carnevale Sociale di Soccavo 2020

Si terrà martedì 25, il Martedì grasso, la grande sfilata del VII Carnevale Sociale di Soccavo che si ispirerà al tema di quest’anno “Ogni Pappicio Addiventi Farfalla”

Si terrà Martedì Grasso, Martedì 25 febbraio 2020 alle ore 10:00 la VII edizione del Carnevale Sociale di Soccavo. Una grande bella e colorata parata di quartiere a Soccavo a Napoli che partirà dal Parco Salvatore Costantino in Viale Traiano a Napoli.

Una grande festa cui parteciperanno gli abitanti del quartiere e in particolar modo i bambini, gli insegnanti, i genitori, gli operatori di comunità e parrocchie e tutti quelli che hanno lavorato in questi giorni per preparare le maschere e tutto il vivace materiale che sfilerà per il 7° Carnevale Sociale di Soccavo.

Ma oltre a loro e tanta altra gente ci sarà la bella musica del corteo che sarà assicurata dal ritmo allegro delle Murghe Frente Murguero Campano.

Il Carnevale Sociale di Soccavo ha ripreso quest’anno il tema lanciato dal Gridas (gruppo risveglio dal sonno) per il Carnevale di Scampia che è “LA RISCOSSA DEI PAPPICI ovverossia TUTTI INSIEME CHE’ NON C’E’ PIU’ TEMPO” lo ha trasformarlo a modo loro. Il tema del VII Carnevale Sociale di Soccavo sarà infatti “E’ Tempo di Metamorfosi (Ogni Pappicio Addiventi Farfalla)”.

Tutti i gruppi che hanno lavorato o che parteciperanno al corteo si ispireranno autonomamente interpretando il tema proposto e alla grande festa ci saranno maschere, costumi, carri, prodotti da gruppi o singoli che vogliono partecipare a questo grande momento di festa.

