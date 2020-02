La grande festa del Carnevale di Agropoli

Si terrà per la sua 49^ edizione il Carnevale di Agropoli, una festa vivace e colorata con tantissimi carri allegorici e figuranti.

Una storia di successi quella del Carnevale di Agropoli che nacque tra anni 50 e 60 nelle stradine del Centro Storico e che da allora si rinnova ogni anno presentandosi come l’appuntamento più atteso dell’anno per bambini e famiglie e per i tantissimi visitatori che accorrono a vedere le belle sfilate.

Il perno centrale del Carnevale di Agropoli sono i carri allegorici, sempre nuovi e incentrati su qualche personaggio locale o nazionale che ha ispirato il messaggio ironico di quest’anno. Ed anche per il Carnevale di Agropoli 2020 non mancheranno tanti e vivaci carri allegorici con tanta musica ed un corpo di ballo che animerà le strade cittadine.

E poi ci sarà per strada tutta la popolazione dai più piccini ai grandi e tanti mascherati per partecipare tutti assieme a questa grande per le strade cittadine.

Programma 49esima edizione – Carnevale di Agropoli 2020

Domenica 16 febbraio – “Aspettando Carnevale”, animazione per bambini ore 10.00 in P.zza V. Veneto.

Venerdì 21 Febbraio – Il Carnevale dei Bambini con sfilata ore 9.30 – Agropoli Centro

Sabato 22 Febbraio – La Corrida di Agropoli, dilettanti allo sbaraglio – Ore 20.00 – Pala Di Concilio in Via Taverne 15.

Domenica 23 Febbraio – ore 15, prima sfilata dei carri allegorici e delle maschere che sfileranno per le vie del paese con partenza in Via S. D’Acquisto e arrivo P.zza V. Veneto.

Martedì 25 Febbraio – ore 15, seconda sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati con partenza da Lungomare San Marco e arrivo Piazza V. Veneto

Maggiori informazioni – Carnevale di Agropoli Pagina Facebook – Carnevale di Agropoli