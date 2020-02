La festa del XV Carnevale di Montesanto nel centro di Napoli

Da tanti anni le reti di cittadinanza della zona di Montesanto organizzano la festa del Carnevale con tanti laboratori creativi realizzati insieme da grandi e piccini con la grande sfilata finale che si terrà il Martedì Grasso: e quest’anno il tema sarà dedicato al “Panopticon 2.0”, metafora del Grande Fratello sotto forma di schermo nero che controlla menti e cuori

Anche quest’anno a Napoli ci saranno una serie di feste di Carnevale organizzate della rete dei Carnevali Sociali Napoletani, momenti belli, semplici e coinvolgenti, che nascono nei vari quartieri organizzati dalla popolazione e che riempiono ogni anno le strade della città di sfilate, di carri e di tanti colori.

E tra le più antiche e vivaci feste di carnevale in città c’è sempre quella del Carnevale di Montesanto che quest’anno si svolgerà con la parata in maschera del martedì grasso, che per il 2020 si terrà martedì 25 febbraio 2020 nel pomeriggio.

Una grande vivace e colorata festa che partirà dal Parco Sociale dei Ventaglieri a Montesanto e attraverserà le strade del quartiere e del Centro Storico per raggiungere Piazza del Gesù, dove incontrerà le altre due coloratissime sfilate popolari: quella del Carnevale del Centro Storico e quella del Carnevale dei Quartieri Spagnoli.

A piazza del Gesù ci sarà la grande festa con tanta musica festa e allegria e ci sarà anche il grande falò finale.

I laboratori del Carnevale di Montesanto

La grande sfilata del martedì grasso, del 25 febbraio 2020, è il momento finale della grande festa legata al Carnevale. Un percorso che si tiene nelle settimane precedenti a Montesanto ma anche negli altri quartieri con laboratori aperti a tutti in diversi punti del quartiere e che vedono la partecipazione di grandi e bambini e di chiunque voglia partecipare.

A Montesanto dalla fine di gennaio 2020 ogni sabato a piazzetta Olivella dalle 11.00 alle 15.00 la rete sociale di Montesanto si raduna e tutti assieme preparano assieme ai bambini le maschere e i carri che sfileranno il martedi grasso. Il tema del Carnevale 2020 è il Panopticon, un mostro malvagio dai mille e più occhi, metà uomo metà macchina che verrà portato nel grande carro di Carnevale.

Maggiori informazioni: il Carnevale di Montesanto.