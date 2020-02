Cosa fare gratis in Campania nel Weekend dal 14 al 16 febbraio 2020

Tanti eventi e cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare sempre gratuitamente anche nelle vicinanze di Napoli nel weekend dal 14 al 16 febbraio 2020. Su richiesta di molti lettori abbiamo anche inserito eventi cui si può partecipare spendendo pochi euro

Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

Innamorati di Pozzuoli Festa del Cioccolato Artigianale

Di terrà nel centro storico di Pozzuoli, in piazza della Repubblica, la seconda edizione della Festa del Cioccolato dal 14 al 16 febbraio 2020. Una grande festa che ritorna dopo il successo dello scorso anno con il nome di Innamorati di Pozzuoli. In tutte le grandi feste del Cioccolato artigianale ci saranno tanti stand con le ottime creazioni di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Innamorati di Pozzuoli

Il grande Carnevale Palmese e le Quadriglie | Il Programma 2020

Dal 2 al 26 febbraio ritorna il bellissimo Carnevale Palmese, la grande festa di carnevale che si svolge a Palma Campania e che ogni anno presenta il grande spettacolo delle Quadriglie con tantissimi figuranti in maschera. Prossimi eventi 16 febbraio – domenica – Sfilata delle Quadriglie. 17 febbraio – lunedì – Prove dei Canzonieri presso il Villaggio delle Quadriglie, 18 febbraio – martedì – Prove dei Canzonieri presso il Villaggio delle Quadriglie, 19 febbraio – mercoledì – Prove dei Canzonieri presso il Villaggio delle Quadriglie Il grande Carnevale Palmese a Palma Campania

Luci d’Artista e Festa degli Innamorati a San Valentino Torio

Si terrà dal 13 al 16 febbraio 2020 una grande festa di quattro giorni a San Valentino Torio dedicata al Santo Patrono. La manifestazione dal titolo “Saint Valentine in Love” prevede le luci d’artista e tantissimi eventi dedicati anche a tutti gli innamorati che trasformeranno la cittadina del Salernitano nella città dell’amore. Saint Valentine in Love

IL Carnevale Sarnese 2020 a Sarno

Domenica 16 febbraio 2020 si terrà a Sarno la seconda delle quattro sfilate del Carnevale Sarnese previste per il 2020. Sarno è in provincia di Salerno ma è facilmente raggiungibile da Napoli via autostrada. Le altre belle e colorate feste del Carnevale di Sarno si terranno quest’anno nelle domeniche del 9, 16, 23 febbraio e poi nel tradizionale giorno del Martedì Grasso il 25 febbraio Domenica 16 febbraio 2020 la Festa dei Quartieri, 2 uscita – I carri effettueranno un giro nel proprio quartiere di appartenenza Carnevale Sarnese

Il Carnevale di Saviano con le sfilate di Carri Allegorici

La Grande festa di Carnevale a Saviano partirà sabato 15 febbraio con una bella serata gastronomica e poi continuerà con posizionamenti dei carri e con le sfilate dei giorni di domenica 16 e poi nelle domenica 23 e martedì 25 febbraio con grandi feste da non perdere. L’organizzazione da tanti anni è affidata con successo alla Fondazione Carnevale Savianese e la manifestazione sta raggiungendo sempre un numero maggiore di spettatori presenti ai vari eventi. Questa settimana: Sabato 15 Febbraio 2020 ore 19:00/24:00: Rione Cerreto-Aliperti: serata gastronomica con carro in masseria Aliperti – Domenica 16 Febbraio 2020 Giornata di Presentazione – (Piazzale E.De Nicola,Piazza XI Agosto, Corso Italia) con ore 9:00/10:00: Posizionamento Carri Allegorici e ore 10:00/13:00: “Grande festa per i bambini” con trenino che circolerà per le strade cittadine a cura della Cantina del Carnevale. Nel pomeriggio Raduno Artisti di Strada, “Balletti&Vestiti” dei Comitati e ore 21.00-24.00 “Carnevale Sotto le Stelle”. Carnevale di Saviano.

Sagra della Purpetta e Pastenaca a San Valentino Torio

A San Valentino Torio nel salernitano l’intero paese festeggia gli innamorati ed anche la 39ª sagra “d’a Purpetta ‘e pastenaca” si terrà sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020 in piazza Spera . Una speciale sagra inserita nella grande festa di San Valentino che ci permetterà di provare la famosa polpetta di carote tipica del territorio e sempre molto apprezzata Sagra della Purpetta e Pastenaca

I 50 anni del Carnevale Castelveterese

Il Carnevale a Castelvetere si terrà nei giorni 16/22/23/25 Febbraio e 1 Marzo e sarà una grande festa da non perdere. La festa del Carnevale a Castelvetere risale addirittura al 1683 e nacque dalle rivalità artigianali dei due agglomerati del Castello e della Pianura, che dopo la seconda guerra mondiale cambiarono nome. Oggi il Carnevale è organizzato delle Pro Loco, e le due fazioni si sono unite, creando un unico gruppo carnevalesco che riscuote sempre un grande successo. Prossimi eventi: Domenica 16 Febbraio 2020 – Aspettando il Carnevale: “Il Carnevale dei Bambini” – 10:30 – Piazza Monumento. Carnevale di Castelvetere sul Calore.

4 Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 14 al 16 febbraio 2020

Questa settimana a Napoli e a Pozzuoli due belle feste del cioccolato da non perdere organizzate per San Valentino. Quella di Napoli si terrà a Piazza Dante nel centro della città, quella di Pozzuli a piazza della Repubblica. Poi a San Valentino Torio la sagra della Purpetta e Pastenaca, la buona polpetta fatta di carote e, da non perdere, la seconda uscita dei carri allegorici a Sarno per il Carnevale Sarnese. 4 Sagre e Feste in Campania

La grande festa del Carnevale di Agropoli

Si terrà per la sua 49 ^ edizione il Carnevale di Agropoli, una festa vivace e colorata con tantissimi carri allegorici e figuranti. Il perno centrale del Carnevale di Agropoli sono i carri allegorici, sempre nuovi e incentrati su qualche personaggio locale o nazionale che ha ispirato il messaggio ironico di quest’anno. Ed anche per il Carnevale di Agropoli 2020 non mancheranno tanti e vivaci carri allegorici con tanta musica ed un corpo di ballo che animerà le strade cittadine.Prossimi eventi: Domenica 16 febbraio – “Aspettando Carnevale”, animazione per bambini ore 10.00 in P.zza V. Veneto. Carnevale di Agropoli

Il carnevale della Zeza di Mercogliano

Grande festa a Mercogliano domenica 16 febbraio 2020 perché la Zeza di Mercogliano aprirà ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale 2020 con due coloratissime e festose esibizioni.La mattina la Zeza di Mercogliano sarà nel borgo di Capocastello di Mercogliano e sfilerà con canti e balli nelle strette stradine del borgo antico con una grande festa da non perdere per l’apertura del Carnevale. In pomeriggio la festa continua e la Zeza di Mercogliano parteciperà al grande raduno del Carnevale Princeps Irpino con la bella parata per le strade di Mercogliano e la chiusura su viale San Modestino con tanti gruppi folkloristici e figuranti. Il carnevale della Zeza di Mercogliano.