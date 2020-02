Sagra della Purpetta e Pastenaca a San Valentino Torio (SA)

Una speciale sagra inserita nella grande festa di San Valentino che ci permetterà di provare la famosa polpetta di carote tipica del territorio e sempre molto apprezzata

A San Valentino Torio nel salernitano l’intero paese festeggia gli innamorati dal 13 al 16 febbraio 2020 con una grande festa di quattro giorni dedicata al Santo Patrono che si chiama Saint Valentine in Love.

Nella cittadina ci saranno le luci d’artista e eventi dedicati anche a tutti gli innamorati che trasformeranno la cittadina del Salernitano nella città dell’amore con Saint Valentine in Love.

Questa grande festa dell’amore è anche un bell’evento gastronomico da non perdere, la 39ª sagra “d’a Purpetta ‘e pastenaca” si terrà sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020 in piazza Spera organizzata e gestita dall’Azione Cattolica Parrocchiale di San Valentino Torio (Sa).

La tradizionale sagra della “Purpetta ‘e Pastenaca“, ci permetterà di provare la famosa polpetta di carote tipica del territorio e sempre molto apprezzata da grandi e bambini. Un’antica tradizione gastronomica locale, che si è trasformata da quasi 40 anni in una bella sagra, e che vede nel fine settimana più vicino alla festa del Santo Patrono del paese e di tutti gli innamorati.

Una sagra che ci farà provare i sapori di una volta e che segue l’antica tradizione del paese di preparare le polpette con ingredienti poveri, ed in particolar modo con le carote.

La Pulpetta ‘e Pastenaca

La purpetta e’ pastenaca è una buona polpetta di carote e pertanto non è di carne ma è di un sapore buonissimo. Si prepara con la pastenaca, una carota che ha la radice più grande ed è di colore quasi nocciola. E’ una carota molto buona con cui si crea un impasto assieme con la mollica grande, uova, formaggio pecorino, prezzemolo e con l’aggiunta di sale e pepe. Per amalgamare bene e dare sapore alla polpetta bisogna che l’impasto non dev’essere né troppo morbido né troppo duro.

Da non perdere Sagra della Purpetta ‘e Pastenaca e festa di Saint Valentine in Love