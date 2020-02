Cosa fare gratis a Napoli nel Weekend dal 14 al 16 febbraio 2020

© Francesco Moggio

Tanti eventi e cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare gratuitamente in un weekend che a Napoli è sempre speciale.

A Napoli ci sono sempre tante cose da fare, in particolare nel weekend e Napoli da Vivere pubblica, ogni fine settimana, la guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un classico del Weekend cittadino.

Di seguito troverete una guida alle cose gratuite da fare nel weekend con le proposte più interessanti per fare qualcosa in città in particolare nei weekend. Domani uscirà anche una guida per gli eventi gratuiti nelle vicinanze di Napoli.

Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Innamorati di Napoli: visite guidate gratuite nei luoghi più belli di Napoli

Quasi cinquanta visite guidate gratuite nei luoghi più belli e interessanti di Napoli accompagnati da personaggi famosi della città. Una giornata alla scoperta del patrimonio storico, architettonico o letterario della città per Innamorarsi di Napoli. Innamorati di Napoli: visite guidate gratuite

Settimana della Cultura Greca 2020: Eventi gratuiti a Napoli e in Campania

Dal 10 al 15 febbraio 2020 si terrà a Napoli la Settimana della Cultura Greca organizzata dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania. Per l’occasione si svolgeranno per tutta una settimana vari incontri gratuiti di musica, poesia, concerti ecc. Settimana della Cultura Greca

Chocoliamo la fiera del buon cioccolato a Piazza Dante

Accontentiamo i golosi perché in pieno centro di Napoli, in piazza Dante, dal 12 al 16 febbraio 2020 un San Valentino dolcissimo aspetta tutti i Napoletani con Chocoliamo la fiera del buon cioccolato. Una festa del cioccolato con un occhio particolare alla festa di San Valentino con tanti buoni prodotti e idee regalo per la festa degli innamorati Chocoliamo in Piazza Dante per San Valentino

Visite gratuite alle Terme romane di via Terracina

Sabato e domenica si terranno delle visite guidate straordinarie e gratuite al complesso archeologico delle terme Romane di Via Terracina. Un complesso molto importante nei pressi del cimitero di Fuorigrotta, Le visite sono gratuite e si tengono ogni ora ed è gradita la prenotazione. Visite gratuite alle Terme di via Terracina

Incontri di Yoga a Napoli nel Museo di Villa Pignatelli

Prezzo 5 euro – Nelle domeniche di gennaio e febbraio 2020 si terranno delle lezioni di avvicinamento allo Yoga nel Museo di Villa Pignatelli a Napoli aperte a tutti, al costo di entrata al Museo di 5 euro. Prossimo domenica 16 febbraio Incontri di Yoga a Villa Pignatelli

Innamorati di Pozzuoli Festa del Cioccolato Artigianale

Di terrà nel centro storico di Pozzuoli, in piazza della Repubblica, la seconda edizione della Festa del Cioccolato dal 14 al 16 febbraio 2020. Una grande festa che ritorna dopo il successo dello scorso anno con il nome di Innamorati di Pozzuoli. In tutte le grandi feste del Cioccolato artigianale ci saranno tanti stand con le ottime creazioni di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Innamorati di Pozzuoli

Laboratori di Architettura gratuiti per bambini nel Museo di Capodimonte

Anche quest’anno il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’associazione Amici di Capodimonte Onlus, ci propongono dei divertenti e interessanti laboratori gratuiti per bambini basati su temi legati all’architettura. Prossimo incontro domenica 16 FEBBRAIO – Accendiamo la luce Laboratori gratuiti per bambini a Capodimonte.

Pièces du cinéma: rassegna gratuita di film all’Asilo Filangieri

Pièces du cinéma: quando il teatro si fa immagine è una bella rassegna gratuita che presenta dal 6 al 20 febbraio 2020 alle ore 21 quattro film tratti da opere teatrali. Quattro film in programmazione che sono opere di grande pregio tratte da pièces teatrali e realizzate da grandi registi. Prossimo: Giovedì 13 febbraio – GOCCE D’ACQUA SU PIETRE ROVENTI di François Ozon Pièces du cinéma:

FederiPiano: concerti gratuiti dall’Università Federico II di Napoli

Una serie di interessanti concerti pianistici gratuiti si terranno nell’Università Federico II di Napoli a cura di studenti o professori fino al 19 maggio 2019. Una vera e propria Comunità Pianistica Federiciana con anche tanti virtuosi Prossimo concerto 18 febbraio– Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, Largo San Marcellino 10 – Valeria Lonardo – Appassionata (Musiche di L. v. Beethoven, F. F. Chopin e A. Skrjabin) FederiPiano concerti gratuiti alla Federico II

Lezioni gratuite di Disegno dal Vero in Villa Floridiana a NApoli

Prezzo 2 euro – Un ciclo di lezioni di disegno dal vero si terra a Napoli nel Museo Duca di Martina in villa Floridiana fino a maggio 2020. Si paga solo l’ingresso ridotto al museo di 2 euro. Attenzione aperto solo l’ingresso di via Aniello Falcone. Prossimo incontro 15 febbraio 2020 Lezioni di Disegno dal Vero

Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli

Dal 1 febbraio al 25 aprile 2020 gli appuntamenti della rassegna gratuita “E’ aperto a tutti quanti, musica a pranzo” a Palazzo Zevallos Stigliano su via Toledo a Napoli. Un evento in collaborazione con i Conservatori della Campania. I concerti si tengono il mercoledì e il sabato. Prossimo – Sabato 15 febbraio – Qui dove tutti T’Amano Con musiche di Rossini, Verdi, Mozart, Schubert, Donizetti ecc Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos Stigliano

Film gratuiti alla Mediateca Santa Sofia nel centro storico di Napoli

Fino al 21 aprile 2020 si terrà alla Mediateca Santa Sofia, vicino a via San Giovanni a Carbonara, nel centro antico di Napoli, una nuova e interessante rassegna di film gratuiti. La manifestazione si chiama Felici incontri. Cinema e letteratura tra gli anni ’60 e ’70 in Italia e in Europa Martedì 18 febbraio 2020 – Chi legge? Viaggio lungo il Tirreno – di Mario Soldati e Cesare Zavattini, Italia, 1960 – Nido dell’Aquila. 34′ Film gratuiti alla Mediateca Santa Sofia

Cinema al femminile, Film gratuiti all’istituto francese Grenoble di Napoli

Dal 3 febbraio fino al 25 maggio 2020 si terrà una interessante rassegna dal titolo “Cinema al femminile tra Italia e Francia”, con venti film gratuiti per celebrare il talento e la creatività al femminile nel cinema italiano e francese.Prossimo 17 febbraio 2020 – “Il resto di niente”, di Antonietta de Lillo (2004) Cinema al femminile, Film gratuiti al Grenoble

Cineforum in lingua originale al Cinema Astra di Napoli

E’ ripartita per il 2020 la XIV rassegna del Cineforum del CLA della Federico II che prevede proiezioni gratuite dei film in lingua originale con sottotitoli in italiano che dureranno fino al 12 maggio 2020. Le proiezioni si svolgono al cinema Academy Astra, in via Mezzocannone 109, in genere di martedì, e tutti i film sono sottotitolati in italiano. Prossimo 18 febbraio 2020: Gifted di Marc Webb (2017). Cineforum gratuito al Cinema Astra

La festa del XV Carnevale di Montesanto nel centro di Napoli

Laboratori sabato 8 a piazza Olivella – Tra le più antiche e vivaci feste di carnevale in città c’è sempre quella del Carnevale di Montesanto che quest’anno si svolgerà con la parata in maschera del martedì grasso, che per il 2020 si terrà martedì 25 febbraio 2020 nel pomeriggio. E poi a Montesanto ogni sabato a piazzetta Olivella tutti assieme preparano assieme ai bambini le maschere e i carri che sfileranno. Il Carnevale di Montesanto

Rassegna cinematografica gratuita sul Cinema Andaluso a Napoli

Dal 28 gennaio al 18 febbraio 2020 a Napoli si terrà una interessante rassegna cinematografica gratuita sul cinema Andaluso. L’evento viene svolto tra l’Istituto di Cultura spagnola Cervantes di Napoli e l’Asilo Filangieri con proiezioni, in genere bisettimanali. lunedì 17 febbraio – La novia – di Paula Ortiz (2015, 93′) al Cervantes e martedì 18 febbraio – El mar nos mira desde lejos – di Manuel Muñoz Rivas (2017, 93′) all’Asilo Rassegna sul Cinema Andaluso

Un nuovo capolavoro di Jorit un ritratto di Martin Luther King a Barra

Jorit, lo street artist napoletano di fama oramai internazionale, è tornato in città con un nuovo murales con il grande volto del leader americano Martin Luther King dipinto su un grande palazzo a Barra, tra via Chiaramonte e via Velotti di fronte alla stazione della Vesuviana di Barra, Le opere di Jorit a Napoli

Visite gratuite a Palazzo San Giacomo a Napoli

Dopo il successo delle visite gratuite di dicembre si potranno effettuare delle visite guidate gratuita, che ci permetterà di conoscere la grande storia di Palazzo San Giacomo a Napoli, in Piazza Municipio. Prossima Venerdì 14 febbraio 2020. Visite gratuite a Palazzo San Giacomo

Incontri gratuiti di Archeologia al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una rassegna gratuita Incontri di Archeologia al MANN con tantissimi incontri fino al 28 maggio 2020. Un evento sia per gli appassionati di arte antica ma anche per chi vuole approfondire argomenti storici. Prossimo incontro Giovedì 13 febbraio – Storie di macchine e strumenti del mondo antico – di Giovanni De Pasquale Incontri di Archeologia al MANN

100 lupi in ferro da vedere a Piazza Municipio a Napoli

Prorogata fino a Maggio 2020 – Una grande installazione in piazza Municipio è stata l’attrazione del Natale 2019 e non solo. Cento lupi in ferro costruiti a Pechino da Liu Ruowang, scultore cinese di fama internazionale, una grande installazione concettuale dal titolo Wolves coming. 100 lupi in ferro a Piazza Municipio

Visite gratuite al Cimitero delle Fontanelle a Napoli

Il Cimitero delle Fontanelle è un gigantesco ossario che si trova nel cuore del Rione Sanità, incastonato nella Napoli verace, tra palazzi nobiliari e strade popolate da gente semplice e indaffarata, Famoso in tutto il mondo si visita gratuitamente. Cimitero delle Fontanelle a Napoli

Come visitare gratis Castel dell’Ovo a Napoli tra storia e legenda

Castel dell’Ovo si trova sull’isolotto di Megaride, lembo di terra da cui ha avuto origine la storia di Napoli e della sua antichissima civiltà. Oggi lo scoglio è noto con il nome di Borgo Marinari ed è uno dei luoghi più caratteristici e amati della città,. Come visitare gratis Castel dell’Ovo

Visitare Castel Nuovo o Maschio Angioino a Napoli

Castel Nuovo, meglio conosciuto con il nome di Maschio Angioino e sede del Museo Civico, è il più imponente tra i castelli di Napoli. In posizione strategica nell’area oggi denominata Piazza Municipio: il suo profilo è simbolo di Napoli Tutto ciò che c’è da sapere sul Maschio Angioino

Gratis per Clienti e dipendenti Banco di Napoli e Intesa Palazzo Zevallos

Palazzo Zevallos su via Toledo è oramai un grande museo cittadino con tantissime opere a non perdere come l’ultimo capolavoro di Caravaggio, le grandi opere di Vincenzo Gemito e tante importanti opere di Maestri del 600. Il Museo è visitabile gratis dai Clienti/dipendenti Banco Napoli / Intesa San Paolo. Per tutti altri ingresso 5 euro. Gratis a Palazzo Stigliano Zevallos

Il Coro della Pietrasanta ricerca voci maschili

Non è un evento ma è un fatto bello per la città di Napoli. Il Coro della Pietrasanta, una delle più vivaci realtà musicali partenopee, indice una ricerca voci maschili per i giorni 12, 19, 26 febbraio 2020. Non è necessario (anche se gradito) avere precedenti esperienze ma solo predisposizione ed amore per la musica. Regalati un anno di musica e di emozioni da vivere insieme e dillo ad un amico! Per informazioni: coropietrasanta@inwind.it, oppure 3383983307 dopo le 14, o anche su facebook Coro della Pietrasanta. Maggiori informazioni Coro Pietrasanta

APERTURA GRATUITA DI CHIESE MONUMENTALI A NAPOLI SABATO 15 febbraio 2020

San Pietro a Maiella – via San Pietro a Maiella 4 – ore 10,30 – 12,30

San Lorenzo Maggiore – Piazza San Gaetano – ore 9,30 – 18,30

Chiesa Santa Caterina a Formiello – P.zza E. De Nicola 49 – ore 9,00 – 14,00

– P.zza E. De Nicola 49 – ore 9,00 – 14,00 Basilica di Santa Chiara – via Benedetto Croce/ via Santa Chiara 49/c – ore 8,00 – 13,00/ 16,30 – 20,00

– via Benedetto Croce/ via Santa Chiara 49/c – ore 8,00 – 13,00/ 16,30 – 20,00 Chiesa di San Domenico Maggiore – Piazza San Domenico Maggiore 8/a – ore 8,00 – 20,00

– Piazza San Domenico Maggiore 8/a – ore 8,00 – 20,00 Chiesa San Giorgio Maggiore – via Duomo, 237/a/ Piazzetta Crocella ai Mannesi – ore 9,00 – 13,00

– via Duomo, 237/a/ Piazzetta Crocella ai Mannesi – ore 9,00 – 13,00 Chiesa di Santa Maria Coeli – largo Regina Coeli ore 11,00 – 12,00

Santa Maria del Carmine Maggiore – Piazza del Carmine 2 – ore 9,00 – 14,00/ 17,00 – 20,00

– Piazza del Carmine 2 – ore 9,00 – 14,00/ 17,00 – 20,00 Chiesa di Sant’ Eligio Maggiore – Piazza Sant’ Eligio 4 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella – Corso Umberto I – 190 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Piazza Nolana 18 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di San Paolo Maggiore – Piazza San Gaetano – ore 9,00 – 13,00

N.B. Durante le Celebrazioni Liturgiche sono sospese eventuali visite. Potrebbero esserci variazioni agli orari comunicati

ALTRE COSE DA FARE E DA VEDERE GRATIS A NAPOLI MA DURANTE LA SETTIMANA

Napoli è una città ricca di luoghi e monumenti bellissimi e molti di questi si possono visitare gratis. Sono località dove si è fatta la storia di questa grande capitale del Mezzogiorno come il bellissimo Castel dell’Ovo, dove, nel IX secolo a.C., dei coloni greci fondarono il primo insediamento di Partenope, o come il Duomo di Napoli dove si conservano le reliquie di San Gennaro o come il particolarissimo Cimitero delle Fontanelle uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi di Napoli. Di seguito troverete tanti siti bellissimi della città da scoprire gratuitamente.(attenzione il Parco Virgiliano di Posillipo è chiuso). I luoghi più belli di Napoli da vedere gratis durante la settimana