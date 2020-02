4 Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 14 al 16 febbraio 2020

4 idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania

Anche in questo prossimo weekend sempre tante sagre e feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione.

Questa settimana a Napoli e a Pozzuoli due belle feste del cioccolato da non perdere organizzate per San Valentino. Quella di Napoli si terrà a Piazza Dante nel centro della città, quella di Pozzuli a piazza della Repubblica. Poi a San Valentino Torio la sagra della Purpetta e Pastenaca, la buona polpetta fatta di carote e, da non perdere, la seconda uscita dei carri allegorici a Sarno per il Carnevale Sarnese.

Tutte sagre e feste che sono simpatiche occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi. Buon fine settimana a tutti.

Sagra della “Purpetta ‘e Pastenaca” a San Valentino Torio (SA)

A San Valentino Torio nel salernitano l’intero paese festeggia gli innamorati dal 13 al 16 febbraio 2020 con una grande festa di quattro giorni dedicata al Santo Patrono che si chiama Saint Valentine in Love. Nella cittadina ci saranno le luci d’artista e eventi dedicati anche a tutti gli innamorati che trasformeranno la cittadina del Salernitano nella città dell’amore. Saint Valentine in Love E in questa grande festa dell’amore anche un bell’evento gastronomico da non perdere, la 39ª sagra “d’a Purpetta ‘e pastenaca”, che si terrà sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020 in piazza Spera organizzata e gestita dall’Azione Cattolica Parrocchiale di San Valentino Torio (Sa).

Quando: da sabato 15 a domenica 16 febbraio 2020

da sabato 15 a domenica 16 febbraio 2020 Dove: Centro storico San Valentino Torio (SA)

Centro storico San Valentino Torio (SA) Informazioni: A’ Purpetta e Pastenaca

Chocoliamo la fiera del buon cioccolato a Napoli a Piazza Dante (NA)

Accontentiamo i golosi perché in pieno centro di Napoli, in piazza Dante, dal 12 al 16 febbraio 2020 un San Valentino dolcissimo aspetta tutti i Napoletani con Chocoliamo la fiera del buon cioccolato. Una festa del cioccolato con un occhio particolare alla festa di San Valentino con tanti buoni prodotti e idee regalo per la festa degli innamorati

Quando: dal 12 al 16 febbraio 2020

dal 12 al 16 febbraio 2020 Dove: Piazza Dante Napoli (NA)

Piazza Dante Napoli (NA) Informazioni: Chocoliamo in Piazza Dante per San Valentino

Il Carnevale Sarnese 2020 a Sarno

Domenica 16 febbraio 2020 si terrà a Sarno la seconda delle quattro sfilate del Carnevale Sarnese previste per il 2020. Sarno è in provincia di Salerno ma è facilmente raggiungibile da Napoli via autostrada. Le altre belle e colorate feste del Carnevale di Sarno si terranno quest’anno nelle domeniche del 9, 16, 23 febbraio e poi nel tradizionale giorno del Martedì Grasso e cioè il 25 febbraio 2020. Domenica 16 febbraio 2020 – Festa dei Quartieri – 2 uscita. Alle ore 15.00 – I carri effettueranno un giro nel proprio quartiere di appartenenza.

Quando: 16 febbraio 2020, dalle ore 15.00

16 febbraio 2020, dalle ore 15.00 Dove centro di Sarno e nei vari quartieri, Sarno

centro di Sarno e nei vari quartieri, Sarno Informazioni: Il Carnevale Sarnese

Innamorati di Pozzuoli Festa del Cioccolato Artigianale a Pozzuoli (NA)

Di terrà nel centro storico di Pozzuoli, in piazza della Repubblica, la seconda edizione della Festa del Cioccolato dal 14 al 16 febbraio 2020. Una grande festa che ritorna dopo il successo dello scorso anno con il nome di Innamorati di Pozzuoli. In tutte le grandi feste del Cioccolato artigianale ci saranno tanti stand con le ottime creazioni di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia.