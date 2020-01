Cosa fare gratis in Campania nel Weekend dal 24 al 26 gennaio 2020

Tanti eventi e cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare sempre gratuitamente anche nelle vicinanze di Napoli nel weekend dal 24 al giorno 26 gennaio 2020.

Tante cosa da fare gratis anche vicino Napoli e in luoghi molto belli della Campania durante questo weekend che va dal 24 al 26 gennaio 2020. Dopo il successo di cosa fare gratis a Napoli nel weekend dedichiamo un nuovo post a cosa fare gratis vicino Napoli e in Campania.

Se poi volete un’informazione più completa su cosa fare a Napoli e nelle vicinanze, anche a pagamento, vi consigliamo la nostra guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un classico del Weekend cittadino.

Sagra del soffritto e delle salsicce e friarielli 2020 a San Sebastiano al Vesuvio

Sabato 25 gennaio 2020 ritorna a San Sebastiano al Vesuvio, una sagra dedicata al Zuffritte e sasicc’ e friariell’ che si terrà vicino al santuario di San Sebastiano Martire. Sagra del soffritto e delle salsicce e friarielli

Spettacoli di Enzo Avitabile, i Foja, La Maschera, Peppe Barra, Simone Schettino e altri a Sant’Antonio Abate per la Fiera e la Sagra della Porchetta

Una grande festa di 11 giorni si terrà a Sant’Antonio Abate, vicino Napoli, dal 16 Gennaio al 26 Gennaio 2020 per la ricorrenza del Santo Patrono che è il giorno 17 gennaio. Nell’ambito di questa 24 edizione della Fiera a Sant’ Antonio Abate si terrà anche la grande festa gastronomica della Sagra della Porchetta che quest’anno arriva alla sua 41^ edizione. Fiera di Sant’Antonio Abate

“Carri, Cippi e Pastellessa” la Festa di Sant’Antonio Abate a Portico di Caserta (CE)

Anche quest’anno dal 24 al 26 gennaio 2020 si terrà Portico di Caserta “Carri, Cippi e Pastellessa” la tradizionale festa di Festa di Sant’Antonio Abate. Ci sarà la grande sfilata delle “Battuglie di Pastellessa” e sui carri ci saranno i “Bottari” Non mancherà anche la “Pastellessa”, la buona pietanza locale preparata con pasta e castagne lesse. “Carri, Cippi e Pastellessa

Festa della Cioccolata e non solo a Montoro

Da Venerdì 24 a Domenica 26 Gennaio 2020 presso il Parco del Sole alla Fraz. San Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino si terrà la “Festa della Cioccolata e non solo…”, una bella manifestazione per divertirsi, rilassarsi ed assaporare un ottimo cioccolato artigianale. Festa della Cioccolata

Viaggio a Corte lungo il Miglio d’Oro: una rievocazione storica alla Reggia di Portici

Prezzo 3 euro. Domenica 26 gennaio 2020 si terrà una bella mattinata con una rievocazione storica che permetterà ai partecipanti di rivivere i fasti e le atmosfere della corte borbonica delle Due Sicilie nello splendido Palazzo Reale di Portici. Un bel percorso di visita che ci farà conoscere parte della Reggia di Portici attraverso una serie di belle attività didattiche e teatrali, con anche dei concerti, balli storici e cambio della guardia. Viaggio a Corte lungo il Miglio d’Oro

La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Prosegue anche nel 2020 l’8a Edizione della Festa del Mandarino dei Campi Flegrei un evento itinerante che durerà per tutto gennaio 2020 con al centro della lunga manifestazione il mandarino flegreo, un ottimo agrume simbolo del territorio. Prossimi incontri a Monte di Procida 24 e 25 gennaio 2020 villa Matarrese La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

4 Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 24 al 26 gennaio 2019

Domeniche in Dimora: visite guidate alle straordinarie dimore storiche della Campania

Dal 26 gennaio al 26 aprile 2020, ogni ultima domenica del mese, si potranno visitare, con un prezzo minimo di 5 euro, circa trenta fra dimore, castelli e ville, grandi testimonianze di storia e d’arte in Campania grazie all’evento ”Domeniche in dimora, tra palazzi, ville e giardini della Campania” . Prossime visite domenica 26 gennaio. Domeniche in dimora