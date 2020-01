4 Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 24 al 26 gennaio 2020

4 idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania

Anche in questo prossimo weekend che va dal 24 al 26 gennaio 2020 sono in programma sempre tante sagre e feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione.

Questa settimana a San Sebastiano al Vesuvio, vicino Napoli la Sagra del soffritto e delle salsicce e friarielli e poi al Parco del Sole di San Eustachio di Montoro (AV) la bella festa della cioccolata artigianale. A Monte di Procida l’ultimo appuntamento con la Festa del mandarino dei Campi Flegrei e poi a Portico di Caserta la grande festa ‘E Sant’Antuono e la sfilata dei carri della Pastellessa uno spettacolo davvero imperdibile.

Tutte sagre e feste che sono simpatiche occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi. Buon fine settimana a tutti.

Sagra del soffritto e delle salsicce e friarielli 2020 a San Sebastiano al Vesuvio

Anche quest’anno sabato 25 gennaio 2020, dalle ore 19,30 a piazza Municipio a San Sebastiano al Vesuvio si terrà la sagra tradizionale dedicata al Zuffritte e sasicc’ e friariell’ nel parcheggio adiacente al santuario di San Sebastiano Martire. Un evento che ha riscosso sempre un buon successo di partecipanti anche perché si svolge con il patrocinio della Caritas Parrocchiale, del Parco del Vesuvio e del Comune di San Sebastiano al Vesuvio e il ricavato andrà alla Caritas Parrocchiale per le opere sul territorio. Tanto buon cibo e canti popolari con tanti ottimi prodotti locali a base di soffritto e ottimi piatti e panini con salsicce e friarielli.

Quando: sabato 25 gennaio 2020

sabato 25 gennaio 2020 Dove: Parcheggio santuario di San Sebastiano Martire. San Sebastiano al Vesuvio (NA)

Parcheggio santuario di San Sebastiano Martire. San Sebastiano al Vesuvio (NA) Informazioni: Sagra del soffritto e delle salsicce e friarielli

Festa della Cioccolata e non solo a Montoro (AV)

Si terrà da Venerdì 24 Gennaio a Domenica 26 Gennaio 2020 al Parco del Sole alla Fraz. San Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino la “Festa della Cioccolata e non solo…”, una manifestazione per provare un ottimo cioccolato artigianale. Per tre giorni al Parco del Sole di San Eustachio di Montoro ci saranno tanti buoni cioccolatini e tavolette preparati da grandi maestri cioccolatieri ai classici gusti del cioccolato fondente, cioccolato al latte e bianco ma anche con aromatizzazioni di ogni tipo. E alla Festa della Cioccolata anche tazze di cioccolato da bere e solo cioccolato artigianale “VERO”, privo di conservanti e grassi idrogenati: tutti prodotti sani non sono reperibili facilmente. Alla Festa della Cioccolata di Montoro non mancheranno i laboratori Choco Play e intrattenimento per grandi e piccini sempre in una grande tendostruttura riscaldata con i seguenti orari: Venerdì dalle 18.00 alle ore 23.00; Sabato dalle ore 15.00 alle 23.00 e Domenica dalle 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 23.00.

Quando: da venerdì 24 a domenica 26 gennaio 2020

da venerdì 24 a domenica 26 gennaio 2020 Dove: Parco del Sole alla Fraz. San Eustachio di Montoro

Parco del Sole alla Fraz. San Eustachio di Montoro Informazioni: Festa della Cioccolata

Festa del mandarino dei Campi Flegrei a Monte di Procida

Prosegue anche nel 2020 l’8a Edizione della Festa del Mandarino dei Campi Flegrei un evento itinerante che durerà per tutto gennaio -con al centro della lunga manifestazione il mandarino flegreo, un ottimo agrume simbolo del territorio. Prossimi incontri a Monte di Procida. 24 e 25 gennaio venerdì 24 gennaio– ore 17.30 – Sala consiliare del Comune e sabato 25 gennaio ore 9.30 – 13.00 Villa Matarese

Quando: dal 24-25 gennaio 2020

dal 24-25 gennaio 2020 Dove Villa Matarrese Monte di Procida (NA)

Villa Matarrese Monte di Procida (NA) Informazioni: Festa del mandarino dei Campi Flegrei

“Carri, Cippi e Pastellessa” la Festa di Sant’Antonio Abate a Portico di Caserta (CE)

Dal 24 al 26 gennaio 2020 si terrà a Portico di Caserta “Carri, Cippi e Pastellessa” la tradizionale festa di Festa di Sant’Antonio Abate. La festa è organizzata sempre da O Rion e Sant’Antuono e prevede anche il corteo delle battuglie, ovvero carri di Sant’Antonio, che sfileranno per le vie di Portico mostrando la loro bellezza in un’atmosfera di grande festa con tanti “Bottari”, cioè i percussionisti che suonano botti, tini e falci. A Portico di Caserta festa partirà Venerdì 24 Gennaio 2020 dalle ore 15:00 e durerà fino alla mezzanotte di Domenica 26 Gennaio 2020. Non mancheranno a Portico altre attività come la vendita all’asta dei prodotti raccolti durante la processione del Santo o offerti dai fedeli, la degustazioni di pastellessa, i giochi tradizionali e gli immancabili fuochi pirotecnici.