Festa della Cioccolata 2020 a Montoro (AV)

Solo cioccolato artigianale vero, privo di conservanti e grassi idrogenati

Da Venerdì 24 a Domenica 26 Gennaio 2020 presso il Parco del Sole alla Frazione San Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino si terrà la Festa della Cioccolata e non solo, una manifestazione per divertirsi, rilassarsi ed assaporare un ottimo cioccolato artigianale.

La festa è un’occasione per immergersi nel buon cioccolato tradizionale preparato dagli esperti e abili Maestri Cioccolatieri che con le loro creazioni ci faranno gustare tante prelibatezze.

Alla Festa della Cioccolata e non solo di Montoro non mancheranno i laboratori Choco Play e intrattenimento per grandi e piccini.

Tanto buon cioccolato nella Valle dell’Irno

Per tre giorni al Parco del Sole di San Eustachio di Montoro si potranno bere calde tazze di cioccolato di ogni tipo e troveremo tanti buoni cioccolatini e tavolette che grandi maestri cioccolatieri hanno preparato seguendo antiche ricette ma anche con un occhio all’innovazione.

Infatti accanto ai classici gusti del cioccolato fondente, cioccolato al latte e bianco si troveranno aromatizzazioni di ogni tipo tutte da assaggiare per capire quale sia la nostra preferita.

La Festa della Cioccolata in una grande tendostruttura riscaldata

La manifestazione si svolgerà in tendostruttura riscaldata e osserverà i seguenti orari:

Venerdì dalle 18.00 alle ore 23.00;

Sabato dalle ore 15.00 alle 23.00;

Domenica dalle 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 23.00.

Nel Parco del Sole a Parco della Frazione di San Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino troveremo dei giochi per bambini e un ampio parcheggio.

Festa della Cioccolata 2020 a Montoro: prezzi, orari e date