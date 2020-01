Cosa fare gratis in Campania nel Weekend dal 17 al 19 gennaio 2020

Tanti eventi e cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare sempre gratuitamente anche nelle vicinanze di Napoli nel weekend dal 17 al giorno 19 gennaio 2020. Su richiesta di molti lettori abbiamo anche inserito eventi cui si può partecipare spendendo pochi euro

Se poi volete un’informazione più completa su cosa fare a Napoli e nelle vicinanze, anche a pagamento, vi consigliamo la nostra guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un “classico” del Weekend cittadino. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

Spettacoli di Enzo Avitabile, i Foja, La Maschera, Peppe Barra, Simone Schettino e altri a Sant’Antonio Abate per la Fiera e la Sagra della Porchetta

Una grande festa di 11 giorni si terrà a Sant’Antonio Abate, vicino Napoli, dal 16 Gennaio al 26 Gennaio 2020 per la ricorrenza del Santo Patrono che è il giorno 17 gennaio. Nell’ambito di questa 24 edizione della Fiera a Sant’ Antonio Abate si terrà anche la grande festa gastronomica della Sagra della Porchetta che quest’anno arriva alla sua 41^ edizione. Fiera di Sant’Antonio Abate

Vatolla al cuore della Terra: Festa della Semina della Cipolla di Vatolla 2020

Domenica 19 Gennaio 2020 dalle ore 11:00 a Vatolla, un antico borgo medievale salernitano che ospitò lo studio di Giambattista Vico una grande festa gratuita: quella della semina della famosa Cipolla di Vatola vero tesoro della Dieta Mediterranea e della biodiversità del Cilento. Navette gratuite, degustazioni, spettacoli e tanto altro. la semina della cipolla di Vatolla

La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Prosegue anche nel 2020 l’8a Edizione della Festa del Mandarino dei Campi Flegrei un evento itinerante che durerà per tutto gennaio 2020 con al centro della lunga manifestazione il mandarino flegreo, un ottimo agrume simbolo del territorio. Prossimi incontri a Bacoli 18 e 19 gennaio 2020 La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Il Carnevale di Saviano: Sfilata e il Fucarone ‘e Sant’Antuono

Venerdì 17 Gennaio 2020 si apriranno i festeggiamenti per il Carnevale Savianese con la tradizionale accensione, nel rione Sirico, del fucarone ‘e Sant’Antuono e con il Corteo Storico della Repubblica di Masaniello che porterà i suoi colorati costumi tra le strade di Saviano. Carnevale Savianese

Ritorna la Notte dei Falò 2020 a Nusco

Una festa antica che torna anche quest’anno come da tradizione, la notte dei Falò di Nusco che terrà nella cittadina irpina da venerdì 17 a domenica 19 gennaio 2020 con tre serate di festa che animeranno il caratteristico borgo vicino Avellino con falò, stand enogastronomici, musica e spettacoli. Notte dei Falò 2020 a Nusco

Festa ‘E Sant’Antuono e sfilata delle Battuglie di Pastellessa a Macerata Campania

Grande festa fino al 17 gennaio 2020 a Macerata Campania, il “Paese della Pastellessa”, per la Festa di Sant’Antuono, la festa di S.Antonio Abate, una delle più grandi feste popolari/religiose in Campania. Una bella festa che prevede oltre 1200 bottari, che saranno sui 18 grandi Carri di Sant’Antuono, le Battuglie di Pastellessa Festa ‘E Sant’Antuono

4 Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 17 al 19 gennaio 2019

Questa settimana a Napoli in via Diaz ci sarà Degusta la fiera del cibo di strada di qualità e poi a Saviano, vicino Napoli inizia il Carnevale Savianese 2020 con una festa dedicata a S.Antuono. E poi continua a Bacoli la Festa del mandarino dei Campi Flegrei e poi a Macerata Campana si conclude la grande festa ‘E Sant’Antuono e la sfilata dei carri della Pastellessa uno spettacolo davvero imperdibile 4 Sagre e Feste in Campania

Il Carnevale a Castelvetere inizia con i Falò di Sant’Antuono

Il Carnevale di Castelvetere inizia nel 2020 seguendo la tradizione con due giorni di festeggiamenti in occasione dei Falò di Sant’Antuono. Grande festa in paese nei giorni di venerdì 17 e sabato 18 Gennaio 2020 seguendo la tradizione con l’inizio del Carnevale Castelveterese che quest’anno è alla sua Cinquantesima edizione. Il Carnevale a Castelvetere

Concerti gratuiti a Sorrento per la rassegna Sorrento Incontra

Sorrento Incontra è una bella rassegna tra musica e la danza con ben sei appuntamenti, tutti ad ingresso libero, presso il Teatro Tasso nel centro storico di Sorrento fino al 18 gennaio 2020.Prossimo: sabato 18 gennaio 2020 concerto del rapper Cyrus e della cantante rumeno-partenopea BamBi Sorrento Incontra 2019 spettacoli gratuiti

Natale 2019 a Sorrento con Luminarie Spettacoli e Mercatini: ultimo weekend

Anche quest’anno, fino al 18 gennaio 2020, un folto programma di eventi natalizi a Sorrento con la grande festa di M’illumino d’Inverno tra mercatini di Natale, luminarie, street food, concerti, esposizioni e tanto altro. M’illumino d’Inverno a Sorrento

Le Luci d’Artista 2019 a Salerno – ultimo weekend

Inaugurate le luminarie natalizie 2019 a Salerno, le ormai famose Luci d’Artista, un’evento straordinario che richiama centinaia di migliaia di visitatori. Tante strade e piazze saranno illuminate a festa fino al 19 gennaio 2020. Luci d’Artista a Salerno